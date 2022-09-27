Microstrategy 持有近 1% 的 Bitcoin，超過所有上市公司的總和

關鍵要點

MicroStrategy 提交的文件顯示，在本週最近一次購買之後，其 Bitcoin 持有量為 130,000 個，價值 25 億美元

這佔 Bitcoin 總供應量的 0.62%

其他 36 家投資 Bitcoin 的上市公司合計持有量為 0.61%

與匿名創始人 Satoshi Nakamoto 相比，持有量相形見絀，後者擁有 100 萬個 Bitcoin，約佔總供應量的 5.2%

加密貨幣 EOS 背後的私人公司 Block.one 持有的 Bitcoin 數量甚至超過 MicroStrategy，他們所擁有的 140,000 個 Bitcoin 相當於總供應量 1% 的三分之二

Tesla 今年早些時候出售了 75% 的持有量，目前持有 10,725 個 Bitcoin

隨著 Bitcoin 採用率的穩步提高，人們的注意力已經轉向公司在資產負債表上所持有的 Bitcoin。由於 Tesla 去年高調收購 Bitcoin 成為了主流，一批公司緩慢而穩定地購買了 Bitcoin，希望它能夠長期升值，並提供多元化收益。

我們想評估哪些上市公司持有最多的 Bitcoin，大家一起來看看資料吧。

1. Microstrategy

在 Wikipedia 上查找 MicroStrategy，您會看到該公司的描述為“商業智能、移動軟件和基於雲的服務”。

實際上，他們是一家 Bitcoin 控股公司。

調出他們的資產負債表，他們去年的收入為 5.1 億美元。與此同時，在本週又購買了 301 個 Bitcoin 之後，他們目前在資產負債表上以 Bitcoin 的形式持有該價值的五倍——25 億美元。

聯合創始人 Michael Saylor 是推動這一願景的人，他對 Bitcoin 的想法有時近乎宗教崇拜。

“Bitcoin 是一群為智慧女神服務的網絡大黃蜂，以真理之火為食，在加密能量牆後面呈指數增長，變得越來越聰明、越來越快、越來越強大”。

2. Galaxy Digital Holdings

Galaxy Digital Holdings 位居第二，儘管其持股價值僅為 7.5 億美元，其持股比例比 MicroStrategy 小三倍。

這家金融服務公司擁有大量 Bitcoin 是有道理的——它專注於數字資產，這意味著與 MicroStrategy 不同，它的業務與世界上最大的加密貨幣有關。

3. Voyager Digital

排在第三位的是 Voyager Digital，擁有 2.32 億美元的 Bitcoin。

也許 Voyager 比其他任何人都更能說明今年 Bitcoin 市場的糟糕程度。倒閉蔓延危機引發了一波提款潮，但手頭沒有足夠的流動性來兌現，這家加密貨幣貸款機構最終於 7 月申請破產保護。

4. Tesla

Tesla 去年購買了一大袋價值 15 億美元的 Bitcoin，震驚了市場。然而，他們在今年早些時候的季度報告中宣布，他們出售了這一數額的 75%，目前他們存儲的 Bitcoin 價值僅為 2 億美元。

這僅佔總供應量的 0.05% 左右，出售的舉動最初是由圍繞 Bitcoin 採礦的環境問題推動的，這顯然對這家電動汽車製造商來說非常重要。

值得一提的是，Elon Musk 在 3 月份表示，他不會出售他個人的 Bitcoin（也不會出售 Ethereum 或 Doge）。這個世界上最富有的人在 Twitter 上說了很多話，我認為這很合理。

As a general principle, for those looking for advice from this thread, it is generally better to own physical things like a home or stock in companies you think make good products, than dollars when inflation is high. I still own & won’t sell my Bitcoin, Ethereum or Doge fwiw. — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

一些批評者指出，大量 Bitcoin 的上限供應由少數錢包持有。令人擔憂的是，這些錢包可能會對網絡產生不當影響。

看看上市公司，除了 MicroStrategy 的 0.62% 股份之外，這種擔憂似乎並不重要。

Block.One

有趣的是，看一看私人公司，有一些知名的大錢包。最“知名”的是 Mt Gox，持有 141,686 個 Bitcoin，相當於總供應量的 0.675% ——在長期的法庭訴訟結束後，其中一些將分發給幾年前在臭名昭著的醜聞中被黑客入侵的客戶。

然而，加密貨幣 EOS 背後的公司 Block.one 持有 140,000 個 Bitcoin ——甚至比 MicroStrategy 的持有量還要多，僅次於 Mt. Gox。有趣的是，與這份名單上的其他大鱷相比，關於該公司大量持有的討論並不多。

下圖匯總了上市公司和私人公司的持股量。

Block.One 持有的數量驚人，約佔 Bitcoin 總供應量的 0.67%。

總之，就 Bitcoin 持有量而言，MicroStrategy 在上市公司中遙遙領先，但與私人公司相比，Block.one 才是領頭羊。

但是沒有一個能比得上 Satoshi Nakamoto 錢包中超過 100 萬個 Bitcoin 和 5% 以上的供應量。

資料來源

https://buybitcoinworldwide.com/treasuries/#public