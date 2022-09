Microstrategy 持有近 1% 的 Bitcoin，超過所有上市公司的總和

隨著 Bitcoin 採用率的穩步提高,人們的注意力已經轉向公司在資產負債表上所持有的 Bitcoin。由於 Tesla 去年高調收購 Bitcoin 成為了主流,一批公司緩慢而穩定地購買了 Bitcoin,希望它能夠長期升值,並提供多元化收益。

我們想評估哪些上市公司持有最多的 Bitcoin,大家一起來看看資料吧。

在 Wikipedia 上查找 MicroStrategy,您會看到該公司的描述為“商業智能、移動軟件和基於雲的服務”。

實際上,他們是一家 Bitcoin 控股公司。

調出他們的資產負債表,他們去年的收入為 5.1 億美元。與此同時,在本週又購買了 301 個 Bitcoin 之後,他們目前在資產負債表上以 Bitcoin 的形式持有該價值的五倍——25 億美元。

聯合創始人 Michael Saylor 是推動這一願景的人,他對 Bitcoin 的想法有時近乎宗教崇拜。

“Bitcoin 是一群為智慧女神服務的網絡大黃蜂,以真理之火為食,在加密能量牆後面呈指數增長,變得越來越聰明、越來越快、越來越強大”。

Galaxy Digital Holdings 位居第二,儘管其持股價值僅為 7.5 億美元,其持股比例比 MicroStrategy 小三倍。

這家金融服務公司擁有大量 Bitcoin 是有道理的——它專注於數字資產,這意味著與 MicroStrategy 不同,它的業務與世界上最大的加密貨幣有關。

排在第三位的是 Voyager Digital,擁有 2.32 億美元的 Bitcoin。

也許 Voyager 比其他任何人都更能說明今年 Bitcoin 市場的糟糕程度。倒閉蔓延危機引發了一波提款潮,但手頭沒有足夠的流動性來兌現,這家加密貨幣貸款機構最終於 7 月申請破產保護。

Tesla 去年購買了一大袋價值 15 億美元的 Bitcoin,震驚了市場。然而,他們在今年早些時候的季度報告中宣布,他們出售了這一數額的 75%,目前他們存儲的 Bitcoin 價值僅為 2 億美元。

這僅佔總供應量的 0.05% 左右,出售的舉動最初是由圍繞 Bitcoin 採礦的環境問題推動的,這顯然對這家電動汽車製造商來說非常重要。

值得一提的是,Elon Musk 在 3 月份表示,他不會出售他個人的 Bitcoin(也不會出售 Ethereum 或 Doge)。這個世界上最富有的人在 Twitter 上說了很多話,我認為這很合理。

As a general principle, for those looking for advice from this thread, it is generally better to own physical things like a home or stock in companies you think make good products, than dollars when inflation is high.

I still own & won’t sell my Bitcoin, Ethereum or Doge fwiw.

— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022