錯過了 Dogecoin？來看看 Metacade（MCADE）加密貨幣預售吧

Dogecoin（DOGE）在開始時每個代幣僅 0.0003 美元，現在成為了排名前十的加密貨幣。像 DOGE 這樣的“小盤寶石”很難被發現，但 Metacade（MCADE）的加密貨幣預售可能是下一個潛力投資好項目。

Metacade：自 Dogecoin 以來的最佳寶石？

自 2013 年 12 月首次推出以來，Dogecoin 已經提供了超過 2000 倍的回報。這是早期加密貨幣投資高增長潛力的一個優秀例子。不幸的是，大多數人都錯過了 DOGE 帶來的瘋狂收益，但 Web3 仍然有很多機會。

加密貨幣預售是目前最有利可圖的投資機會之一。預售是 Web3 項目最早的籌款階段，往往會為長期持有者帶來可觀的回報。

Metacade （MCADE）剛剛開始為其加密貨幣進行預售，看起來已經成為 2023 年最佳投資機會之一。Metacade 在頭 7 週內售出了超過 270 萬美元的 MCADE 代幣，並且隨著投資者利用低代幣價格的優勢，預售正在穩步進行。

Metacade 的早期投資者可以期待豐厚的回報，因為該平台是一個全面的 GameFi 體驗，旨在成為 Web3 社區的中心樞紐。Metacade 不僅希望提供範圍更廣的邊玩邊賺（ P2E ）遊戲，而且還希望獲得該領域一些最有價值的創意遊戲，以及其街機以外的廣泛賺錢機會。

MCADE 能否在 2023 年達到 1 美元？

在加密貨幣預售後，MCADE 將在其公共 IDO 中推出去中心化交易所（DEX），預計這將增加對該代幣的需求並進一步推高價格。專家預測 MCADE 將出現爆炸性價格走勢，投資者將瞄準兩個關鍵價格。

MCADE 的上限目標是 1 美元，這將是加密貨幣預售結束後的 50 倍收益。這將需要 MCADE 突破 0.50 美元和 0.75 美元的關鍵阻力位，但鑑於圍繞該項目的炒作，MCADE 可以實現 1 美元。即使 Metacade 代幣在 2023 年僅達到 0.50 美元的較低目標，這仍然比其 0.02 美元的發行價高出 25 倍。

什麼是 Metacade？

Metacade 將成為最大的鏈上遊樂中心，在一系列街機風格的遊戲中提供休閒和競技遊戲體驗。Metacade 中的每款遊戲都計劃擁有賺錢機制，這會向玩家提供 MCADE 代幣獎勵，以獎勵他們通關並在每個遊戲中取得進步。

此外，Metacade 正在成為一個充滿活力的社區中心，玩家可以訪問有關區塊鏈遊戲領域的最新資訊。Metacade 將展示最熱門的趨勢、最新的遊戲以及充分利用區塊鏈遊戲體驗的所有最佳提示和技巧。

Metacade 如何運作？

玩家將能夠玩各種不同的 P2E 遊戲，並在進入平台後立即開始賺取 MCADE 代幣。Metacade 還將通過其 Compete2Earn 功能為競技遊戲玩家提供與來自世界各地的玩家測試他們技能的機會。

Metacade 是由社區驅動的，旨在為 GameFi 的所有事物創建一個中心位置。鼓勵社區參與的一項關鍵舉措是創新的 Create2Earn 機制。這將用 MCADE 代幣獎勵以多種方式為社區做出貢獻的用戶，包括分享見解、發布遊戲評論以及與其他用戶互動。

該平台還將從 2024 年起舉辦一個職位版塊，這將為加密貨幣愛好者提供一個在 Web3 中開展職業生涯的接入點。除了與 Metacade 合作夥伴的全職工作外，用戶還可以申請臨時工作、自由職業，並在新遊戲正式發布之前對其進行測試。

Metacade：關鍵參與者，改變遊戲規則

GameFi 一直是整個遊戲行業的突破性發展，但直到現在，區塊鏈遊戲玩家還缺乏一個中央社區中心。Metacade 通過構建一個綜合平台來提供解決方案，以吸引來自世界各地的遊戲玩家，將游戲的樂趣、內容製作和社區的許多加密貨幣收入機會結合起來。

除此之外，Metacade 還將通過資助在平台上構建下一代街機遊戲。遊戲開發者可以向 Metacade 社區提交投資提案，Metacade 社區將有權決定未來哪些遊戲會進入該平台。獲勝的投資提案將通過 Metagrants 計劃獲得早期資金，幫助推動整個 GameFi 領域的創新。

MCADE 值得購買嗎？

MCADE 加密貨幣預售 是獲得可觀投資回報的絕佳機會。在測試版和第一階段 100% 的代幣售罄後，Metacade 正在為非常成功（並可能迅速售罄）的預售做準備。

目前，MCADE 的價值為 0.012 美元。到加密貨幣預售的最後階段，該價格將上漲至 0.02 美元，因此投資者應在價格上漲之前盡快將盡可能多的 MCADE 添加到自己的投資組合中。Metacade 的加密貨幣預售可能會成為 2023 年表現最好的項目之一，並可能在未來幾年產生 DOGE 級別的回報。