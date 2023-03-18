隨著世界各國政府對加密貨幣進行監管，Monero 的 XMR 價格下跌。Metacade 的預售不受影響。

隨著加密貨幣法規繼續威脅 Web3 的未來，許多投資者正在尋求最安全的加密貨幣進行投資。雖然 Monero（XMR）一段時間以來一直是區塊鏈運動的領先項目，但 Metacade（MCADE）現在看起來更像是一個更好的長期項目。

由於加密貨幣監管的侵犯，Monero 可能會出現災難性的價格走勢。與此同時，Metacade 在其早期階段繼續取得巨大成功。那麼，哪個項目最值得長期投資呢？

加密貨幣監管如何影響行業？

作為一個領先的以隱私為中心的區塊鏈，Monero 的未來岌岌可危。在 2022 年 Tornado Cash 事件之後，加密貨幣監管嚴厲打擊了私有協議。Tornado Cash 是一種使區塊鏈交易無法追踪的協議， 導致其創始開發人員被捕 。

這一消息使人們對 Monero 的未來和 XMR 的價格上漲產生了懷疑。XMR 價格此前曾達到 500 美元以上的高位，但現在由於主要的加密貨幣監管，投資者正在尋求更安全的投資。

Metacade 是近來最受加密貨幣投資者歡迎的選擇之一。MCADE 代幣預售在活動開始後的 16 週內吸引了 1090 萬美元，這歸功於其強大的價值主張以及隨著時間的推移為大量用戶提供服務的能力。

什麼是 Monero？

Monero 是前 50 名中最古老的加密貨幣之一，創建於 2014 年。它使用工作量證明共識機制和先進的加密貨幣技術來掩蓋其用戶的身份。作為最受歡迎的私有區塊鏈之一，Monero 自推出以來一直是 Web3 領域的領先項目。

雖然大多數區塊鏈都有一個公共分類賬來記錄私人地址、交易金額以及可以追溯到發件人的更多資料，但 Monero 混淆了大部分數據。因此，通過 Monero 區塊鏈匯款是完全私密和安全的。

XMR 價格能否在 2023 年達到 200 美元？

XMR 價格自 2021 年創下歷史新高以來已下跌 70% 。在 Tornado Cash 事件和加密貨幣監管收緊之後，許多專家認為 XMR 價格可能難以恢復到之前的價格。

XMR 價格的一個關鍵目標是 200 美元。Monero 在這個價格上面臨強勁阻力，在未來幾年可能難以突破。由於持續的加密貨幣監管，只要 Monero 仍然是行業領先的私有區塊鏈，XMR 的價格走勢就會充滿不確定性。

什麼是 Metacade？

Metacade 是首個由社區驅動的遊樂中心。該平台將先進的賺錢機制與最大的區塊鏈街機遊戲相結合，以提供全面的 GameFi 體驗。

這個元宇宙遊樂中心將擁有大量不同的遊戲，它也將成為 Web3 用戶享受樂趣的中心樞紐。這是因為 Metacade 的產品超越了街機，因為用戶可以直接通過該平台發現區塊鏈遊戲領域中的最佳創意。

MCADE 如何運作？

MCADE 代幣將用於支付遊樂中心的獎勵。Metacade 提供休閒和競技遊戲，允許玩家單人玩或參加付費錦標賽，有機會 贏取主要的加密貨幣獎品 。

社區中心還將通過 Create2Earn 機制獎勵內容創作者。用戶可以通過發布遊戲評論、分享創意、直接與社區其他成員互動來做出貢獻，並在此過程中獲得 MCADE 代幣。

Metacade 還通過其 Work2Earn 功能為 Web3 用戶發布招聘廣告。無論是在大型 Web3 公司尋找自由職業、兼職工作還是全職職位，Metacade 都可以將專業人士與激動人心的新職位聯繫起來。

MCADE 能否在 2023 年達到 1 美元？

由於新項目展現出的巨大前景，MCADE 代幣預售吸引了廣泛關注。一旦預售完成，MCADE 將在交易所推出，這可能會進一步增加購買壓力。

專家預測 Metacade 在 2023 年及以後將取得重大收益，1 美元是今年的關鍵價格目標。該代幣不僅將於 2023 年在交易所上線，而且其元宇宙遊樂中心也將敞開大門，開始為來自世界各地的玩家提供激動人心的 GameFi 體驗。

MCADE 與 XMR 價格預測：哪個是最佳投資項目？

隨著加密貨幣監管繼續打擊以隱私為中心的協議，Monero 似乎是一項高風險的長期投資。另一方面，Metacade 作為區塊鏈遊戲運動的領先項目，才剛剛開始嶄露頭角，這為其未來帶來了巨大的潛力。

毫無疑問，Metacade 看起來是目前為止的最佳投資。然而，投資者確實需要盡快以最優惠的價格購買 MCADE，因為 MCADE 的價值在預售期間從 0.008 美元上漲至 0.02 美元。與保護用戶匿名的項目相比，諸如 Metacade 之類的 Web3 項目受到加密貨幣監管的大力青睞，因此，看看這兩個項目的未來發展將會很有趣。