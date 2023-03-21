不僅僅是可愛的迷因幣——為投資者帶來更多收益的 12 大效用性代幣

迷因幣可能很有趣，但持有它們很少有任何額外的好處。這與效用性代幣形成鮮明對比，效用性代幣為一些區塊鏈最具創新性項目提供了前所未有的機會。

要找出哪些效用性代幣最值得投資，如下是目前市場上最熱門的 12 個選項：

Metacade（MCADE）

AltSignals（ASI）

Chainlink（LINK）

1Inch Network（1INCH）

Basic Attention Token（BAT）

Binance Coin（BNB）

Ripple（XRP）

Chiliz（CHZ）

Ethereum（ETH）

Yearn.Finance（YFI）

Enjin Coin（ENJ）

Decentraland（MANA）

1. Metacade（MCADE）

什麼是 Metacade？

Metacade （MCADE）是一個 GameFi 平台，可在一個地方提供大量不同的街機風格遊戲。每個遊戲都有邊玩邊賺機制，允許玩家在通過關卡和提高技能的同時獲得加密貨幣獎勵。

元宇宙遊樂中心的遊戲玩法從休閒到競技都有，因為 Metacade 的 Compete2Earn 功能允許玩家正面交鋒，因此有機會贏取以 MCADE 代幣支付的大獎。

MCADE 在 Metacade 生態系統中具有巨大的效用性，其主要用例是在用戶參與平台的各種功能時提供獎勵。Metacade 的功能超越了遊樂中心，因為用戶還可以在分享知識、與其他用戶互動，以及在正式發佈之前測試新的區塊鏈遊戲的同時賺取 MCADE。

Metacade 旨在成為 Web3 社區的中心樞紐，因為它提供了一個中心位置來訪問區塊鏈遊戲和加密貨幣領域中一些最有價值的創意。MCADE 支持先進的激勵系統，預計隨著時間的推移會吸引大量用戶。

為什麼要購買 MCADE？

Metacade 不僅是一個具有一系列賺錢機制的綜合 GameFi 平台，而且該平台還通過 Metagrants 計畫直接支持新街機遊戲的開發。MCADE 代幣持有者可以投票決定哪些新項目獲得資金，因為 MCADE 作為近期推出的最佳治理代幣之一獲得了額外的效用。

MCADE 代幣預售吸引了價值 1200 萬美元的投資，目前已進入最後階段。作為加密貨幣領域的全新項目Metacade 具有巨大的發展潛力，預售可能是參與的絕佳機會。

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2. AltSignals（ASI）

什麼是 AltSignals？

自 2017 年首次推出以來， AltSignals （ASI）已通過有利可圖的交易信號為 50,000 名加密貨幣交易者提供支持，目前正通過人工智能工具包擴展其區塊鏈產品。

該平台的專有交易指標 AltAlgo 已幫助交易員在 19 個月內將其投資組合的價格與其投資組合相匹配，提高了 10 倍。新的人工智能工具包 ActualizeAI 旨在提高交易信號的頻率和準確性，這使其在加密貨幣交易領域具有巨大價值。

ActualizeAI 使用自然語言處理（NLP）和預測建模來實現比其他交易工具更高的準確率。它的機器學習能力有望不斷發展其效用，通過持有該項目的新原生代幣 ASI 訪問。

ASI 還允許訪問 AI 會員俱樂部，這為 AltSignals 用戶提供了額外的好處。通過持有 ASI 效用代幣，用戶可以獲得早期加密貨幣的有利可圖的投資機會，並可以參加線上交易錦標賽以獲得贏得加密貨幣獎品的機會。

為什麼要購買 ASI？

ASI 代幣是全新的，並為具有成功記錄的現有平台提供支持。通過將人工智能與算法指標相結合，AltSignals 以前所未有的準確性提供有利可圖的交易信號。ASI 代幣持有者可以獲得對這套新工具的獨家使用權，並因此在交易中獲得真正的優勢。

ASI 加密貨幣預售仍在進行中。早期參與者有望從自己的初始投資中獲得重大回報，ASI 代幣還旨在為未來提供更多獲利投資機會。

ASI 無疑是目前最熱門的效用性代幣之一，因此預售是一個非常有潛力的投資機會。加密貨幣效用性代幣很少為用戶提供額外的獲利途徑，這使得 ASI 在 Web3 的世界中脫穎而出。

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3. ChainLink（LINK）

什麼是 ChainLink？

ChainLink，或俗稱的 LINK，是一種將區塊鏈平台連接到外部系統的去中心化網絡。ChainLink 通過從鏈下來源收集數據，然後將其記錄在可用於智能合約的區塊鏈兼容 API 中來實現這一點。

該網絡是一種防篡改和可靠方式，在兩個不兼容系統之間安全傳輸數據。ChainLink 提供來自真實世界事件的數據，它們存儲在鏈下數據庫中，這允許使用智能合約和自執行代碼構建更大範圍的區塊鏈應用。

ChainLink 節點負責收集和連接正確的數據，以便這些過程在區塊鏈上自動發生。ChainLink 解決方案使構建安全可靠的應用成為可能，並提高了複雜性，使區塊鏈成為中心化應用網絡的可行替代方案。

為什麼要購買 LINK？

得益於其獨特的區塊鏈解決方案，ChainLink 已成為市值排名前 20 的加密貨幣。它是一個去中心化存儲網絡，在 Web3 中發揮著重要作用，並因此形成了數百個主要合作夥伴關係。

LINK 與大多數效用性代幣自然不同，因為該網絡用於授予對區塊鏈上不可用數據的訪問權限。它是一種備受追捧的加密資產投資，也是頂級效用性代幣之一，因為它直接支持更廣泛的加密生態系統。

4. 1Inch Network（1INCH）

什麼是 1Inch Network？

1Inch Network，或 1INCH，是一個去中心化交易所 （DEX）聚合器，旨在為其用戶提供最佳交易。由於 1Inch Network 提供的特定服務是完全去中心化的，因此它依賴於複雜的智能合約來尋找點對點加密貨幣交易的理想路徑。

1Inch 是最大的加密貨幣交易所之一。1Inch 還可以幫助將用戶支付交易費用的成本降至最低，因為該平台部署的智能合約會考慮最具成本效益的路線。

原生代幣 1INCH 在連接到 1INCH 交換協議後，對所有交易提供 1% 到 7% 的佣金回扣。該網絡通過利用包含代幣流動性的外部區塊鏈池來確保用戶的最大效率，允許用戶訪問全球加密貨幣市場並提供優化的費率。

為什麼要購買 1INCH？

1Inch 代幣是為去中心化協議提供動力的效用性代幣的最佳示例之一，因為效用性代幣會激勵外部各方為協議做出貢獻。1INCH 作為一種治理代幣，允許所有證券型代幣持有者對 1Inch 去中心化自治組織（DAO）提出的提案進行投票。

1INCH 的當前價格為 0.50 美元。它是最值得購買的公用效用性加密貨幣投資之一，因為它在當前價格上具有巨大的上漲潛力。1INCH 可以從 10 個不同的區塊鏈獲得流動性，使其從這個名單中的其他效用性代幣中脫穎而出。

5. Basic Attention Token（BAT）

什麼是 Basic Attention Token？

Basic Attention Token（BAT）是一種基於區塊鏈的去中心化數字廣告系統，旨在提高線上廣告的效率和透明度。BAT 是平台的原生效用性代幣，可以為觀看線上廣告的用戶提供平台獎勵。

Basic Attention Token 平台與 Brave 瀏覽器連結以實現隱私保護的廣告。公司可以使用 BAT 代幣直接在網絡上購買廣告空間，所有交易的一部分會在觀看廣告時返回給廣告商和用戶。

該平台通過使用 BAT 代幣和 Brave 瀏覽器尋求平衡用戶隱私、出版商利益和廣告商支出。在這個匿名系統中，用戶因關注數字廣告而獲得獎勵。

為什麼要購買 BAT？

BAT 是效用性代幣如何促進大量區塊鏈用例的其中一個例子，因為 Basic Attention Token 獨特的區塊鏈基礎設施有助於最大限度地減少廣告欺詐，改善用戶隱私，並由於改進的定位能力而為廣告商提供更高的投資回報。

BAT 當前價格為 0.23 美元。並非所有效用性代幣都具有真正獨特的產品，但 Basic Attention Token 是使用開源分佈式賬本技術解決特定問題的代幣的典型示例。毫無疑問，BAT 是 Web3 中最重要的效用性代幣之一。

6. Binance Coin（BNB）

什麼是 Binance Coin？

Binance Coin（BNB）是由 Binance 創建的一種加密貨幣，Binance 是 Web3 中日交易量最大的中心化交易所（CEX）背後的公司。BNB 用於為 Binance 生態系統提供動力，允許交易者和企業使用 BNB 支付各種費用，例如中心化交易所的代幣上市和交易費用。

BNB 還用於支付 Binance Smart Chain（BSC）的燃料費，BSC 是世界上使用最廣泛的去中心化區塊鏈網絡。它支持自定義代幣和應用的開發，這導致 BNB 的效用性增加，因為它在使用網絡時必不可少。

通過持有BNB代幣，用戶還可以在使用 Binance 交易所的同時獲得交易手續費折扣。Binance 交易所還提供質押服務，讓 BNB 持有者可以在平台上賺取被動收入。

為什麼要購買 BNB？

Binance 是世界上最具影響力的加密貨幣項目之一，該平台的原生代幣起著至關重要的作用。它為該公司的一系列不同的區塊鏈資產和服務提供支持，包括最大的 CEX 和最常用的區塊鏈基礎設施。

目前，BNB 的價格為 307 美元，低於 690 美元的歷史高位。作為加密貨幣領域最全面的效用性代幣之一，當前的價格可能是長期投資者的一個最佳買入點。

7. Ripple（XRP）

什麼是 Ripple（XRP）？

XRP，也稱為 Ripple，是一種數字資產，旨在用於安全和可擴展的支付。XRP 由 Ripple Labs Inc 創建，旨在為銀行和支付供應商提供即時且低成本的全球結算系統。

XRP 已證明自己比傳統的國際轉賬方法更快、更安全、更高效——無論用戶身在何處，都可以在幾秒鐘內完成交易。

XRP 是金融機構最受歡迎的效用性代幣之一，因為它可以為跨境交易提供即時流動性。它是處理外匯請求的一種經濟高效的方式，因為在交易價值幾秒鐘內發送到世界各地之前，任何法定貨幣都可以兌換成 XRP。

為什麼要購買 XRP？

儘管 XRP 正在與美國證券交易委員會（SEC） 打官司 ，但作為一種可靠、具有成本效益的跨境數字貨幣轉移方式，XRP 繼續擁有巨大的潛力。

SEC 旨在證明 XRP 是一種證券，因為它是由一家中心化公司創建的，而 Ripple 則辯稱，它沒有通過首次代幣發行（ICO）來籌集資金，並且 XRP 安全代幣主要用於保護被稱為 XRP Ledger 的去中心化區塊鏈。

多種不同的效用性代幣都屬於 XRP，因為組織實現目標需要一定程度的中心化。在 XRP 試驗之後，預計該行業將獲得監管清晰度，如果 XRP 取得勝利，這可能會大大提高 XRP 的總價值價格。

8. Chiliz（CHZ）

什麼是 Chiliz？

Chiliz（CHZ）是一個專門從事區塊鏈技術和體育參與的數字金融科技平台。它的目標是利用創新平台，為世界領先的體育品牌（包括團隊、個人運動員和聯合會）開發粉絲參與和貨幣化機會。

Chiliz 的技術還允許支持者為自己最喜歡的運動隊獲得投票權。CHZ 代幣用於購買可用於參與治理的粉絲代幣。這不僅讓粉絲感覺更接近日常活動，而且還為體育特許經營提供了額外的收入來源。

通過 Chiliz，粉絲們能夠以前所未有的方式影響自己最喜歡的運動，同時通過粉絲代幣獲得經濟獎勵。Chiliz 已經取得了巨大的成功，與 LaLiga Santander、AC Milan 等主要體育組織達成了合作協議。

為什麼要購買 CHZ？

CHZ 持有者可以獲得投票權，並可以以全新的方式影響主要體育組織的比賽。作為讓他們的聲音被聽到的交換，粉絲將獲得具有貨幣價值的獎勵。CHZ 是整個過程的基礎，因此是 Web3 中最重要的效用性代幣之一。

CHZ 的當前價格為 0.12 美元。由於其對主要體育企業有用的解決方案，Chiliz 生態系統的原生加密代幣在未來具有巨大的潛力，使其成為最適合長期投資的效用代幣之一。

9. Ethereum（ETH）

什麼是 Ethereum？

Ethereum（ETH）是一個基於區塊鏈的開源平台，允許開發人員構建和部署去中心化應用。Ethereum 支持自動執行智能合約，其中合約協議以代碼編寫，並在滿足特定條件時自動執行。

Ethereum 將數據存儲去中心化，並實現點對點交互，而無需第三方（如銀行）。Ethereum 使用自己的原生加密貨幣 Ether，用於在每次與區塊鏈交互時支付礦工費。

交易費用是 Ethereum 的主要用例。由於 Ethereum 支持近 2000 個獨立的去中心化應用（dApp）、ENS 域和大多數非同質化代幣（NFT），這為 ETH 在 Web3 生態系統中帶來了巨大的價值。

為什麼要購買 ETH？

ETH 已被廣泛用作投資工具和數字貨幣，因為它是 Web3 中的交換媒介。它作為交換媒介的效用是對代幣需求的主要來源，它是按市值計算的第二大加密貨幣。

自 Ethereum 於 2022 年完成 合併 以來，Ethereum 區塊鏈已切換到持有量證明協議。這使得該網絡更加高效，隨著時間的推移，這可以幫助它支持越來越多的應用和用戶。ETH 無疑是現在購買以獲得未來回報的頂級效用性代幣之一。

10. Yearn.Finance（YFI）

什麼是 Yearn.Finance？

Yearn.Finance（YFI）是一個去中心化金融平台，使用戶能夠最大化自己的收入潛力。通過 Yearn.Finance，用戶可以使用一系列自動化策略來優化自己的加密貨幣收益。

YFI 提供傳統財務顧問或銀行提供的所有服務，而無需支付相關費用。它類似於傳統的對沖基金，不同之處在於該平台分析了許多領先的 DeFi 項目中最有利可圖的收益耕作策略。

Yearn.Finance 用戶友好，使用起來幾乎沒有任何困難，因為任何人只需在平台上存入資金即可獲得全套 DeFi 服務。其直觀的設計和集成工具使用戶能夠增加收入，同時節省時間和金錢。

為什麼要購買 YFI？

YFI 效用性代幣持有者在 Yearn.Finance DAO 中獲得治理特權。該代幣也作為在平台上質押的獎勵，這有助於促進交易、維持流動性和保護平台。

作為提供全套工具的領先 DeFi 聚合器，YFI 是加密合併市場上最佳效用性代幣之一。 YFI 的代幣極其稀缺，只有 36,666 個代幣在流通。它的通貨緊縮設計使其成為第一個比 Bitcoin 更有價值的加密貨幣，並賦予它未來投資回報的巨大潛力。

11. Enjin Coin（ENJ）

什麼是 Enjin Coin？

Enjin Coin（ENJ）是一種流行的加密貨幣，專為在 Enjin 網絡中使用而開發。它是一種基於 Ethereum 的代幣，專門為 區塊鏈遊戲 輕鬆創建數字資產而設計。

Enjin 使開發人員和遊戲玩家能夠創建具有自定義功能的虛擬商品。這可以包括遊戲內交易功能、可變的稀缺性等。ENJ 效用性代幣代表了一種鎖定遊戲內數字資產流動性的方法，它為區塊鏈遊戲市場提供近乎即時、低滑點的交易。

ENJ 效用性代幣一般服務於遊戲內數字資產的創建，但它們也可用於支付 Enjin Network 上的交易費用以及幫助開發者創建基於 NFT 的遊戲。與 ENJ 兼容的市場可以移植到自定義的 dApp 中，有助於為基於區塊鏈的遊戲玩家提供流暢的用戶體驗。

為什麼要購買 ENJ？

Enjin Coin 在 Enjin 生態系統中具有巨大的效用性，Enjin 生態系統是一套全面的工具，有助於提高 GameFi 的整體開發水準。通過簡化在區塊鏈上創建遊戲應用的過程，ENJ 在區塊鏈遊戲革命中發揮著重要作用。

ENJ 代幣目前價值 0.40 美元，具有巨大的上漲潛力。隨著區塊鏈遊戲越來越受歡迎，使用 ENJ 設施的獨特加密貨幣資產可能會變得更加普遍。因此，ENJ 是目前最值得購買的效用性代幣之一。

12. Decentraland（MANA）

什麼是 Decentraland？

Decentraland 是一個由 Ethereum 區塊鏈提供支持的虛擬現實平台。Decentraland 的數字貨幣稱為 MANA，用於購買土地和遊戲內資產。Decentraland 賦予其用戶對虛擬世界中數字資產的完全所有權。

人們在 Decentraland 建造的任何東西——藝術畫廊、音樂場所、城堡、商店、遊樂園——只要他們有能力支付土地費用，就會一直歸他們所有。虛擬世界為用戶提供了前所未有的遊戲體驗控制權，這導致虛擬環境中的活動數量不斷增加。

Decentraland 為正在尋找在共享虛擬世界中創建或協作的方式的人們提供了一個令人興奮的機會。由於MANA 代幣是該平台市場上的交換媒介，用戶可以通過他們的創作獲利。

MANA 代幣用於買賣 LAND 包裹 NFT、自定義化身、獨特遊戲內物品等等。代幣持有者也獲得治理特權，因為 Decentrland 通過其去中心化自治組織（DAO）使用民主系統。

為什麼要購買 MANA？

MANA 代幣代表了一個不斷發展的平台，可以在未來幾年徹底改變數字格局。Decentraland 是一個快速發展的項目，可以為世界各地的人們提供工作和休閒方面的支持，這使得 MANA 效用性代幣成為長期投資的最佳選擇之一。

MANA 的當前價格為 0.58 美元。按市值計算，它目前是最有價值的 GameFi 加密貨幣之一。由於其支持的遊戲世界的受歡迎程度，代幣的內置效用性有助於產生持續的需求。區塊鏈網絡可以幫助開創一個新的遊戲時代，而 MANA 代幣可能是這個過程中的關鍵角色。

現在最值得購買的效用性加密貨幣是什麼？

可以說，現在最值得購買的效用性加密貨幣是 Metacade （MCADE）。它用於在最大的鏈上遊樂中心中獲得獎勵，與代表其他 GameFi 平台的代幣不同，MCADE 在一個地方支持大量遊戲體驗。

MCADE 等早期數字貨幣具有巨大的增長潛力。由於 Metacade 為用戶提供了全面的遊戲體驗和豐厚的獎勵潛力，因此人們普遍認為它會成為 GameFi 領域的領軍項目。

加密貨幣常見問題解答

是什麼造就了代幣效用性？

當加密貨幣被歸類為促進點對點交易的交換媒介時，它通常會在特定平台內提供效用性。這將效用性代幣與數字貨幣區分開來，因為它們用於將價值從一個獨立方轉移到另一方以換取數字商品、服務或資產。

哪種加密貨幣具有實際效用性？

大多數頂級加密貨幣都有實際效用性。事實上，很少有加密貨幣沒有效用性。突出的例外是迷因幣和詐騙代幣；然而，只要區塊鏈上有代幣流動性，迷因幣仍然可以用作交換媒介。

哪些替代加密貨幣的效用性最強？

Binance、AltSignals 和 Metacade 等主要項目的原生代幣具有廣泛的效用性。每個項目都為區塊鏈用戶提供了獨特的東西，而效用性代幣有助於以不同的方式為每個生態系統提供動力。

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