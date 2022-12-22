大部分 Bitcoin 供應現在都在虧損

關鍵要點

Bitcoin 是 2011 年至 2021 年表現最好的資產類別，但 2022 年帶來的只有痛苦

在從 2020 年 3 月的疫情低點上漲 14 倍至 2021 年 11 月的歷史高點 68,739 美元之後，Bitcoin 一直在避險環境中掙扎

回調如此嚴重，以至於大部分供應都處於虧損狀態

對 Bitcoin 來說，這真是一段艱難的旅程。

但當我們結束 2022 年時，這場派對已變成大多數人的噩夢。沒錯，就是大多數人。因為大部分 Bitcoin 供應（在我撰寫本文時為 1924 萬個 Bitcoin）都處於虧損狀態。

我之前 寫過 關於這種趨勢的文章，如上圖所示，我們之前已經看到超過 50% 的供應都處於虧損狀態。但在休整之後，在某位 Bankman-Fried 先生被曝光後，市場再次下行。

但考慮到在 2011 年至 2021 年的十年間，Bitcoin 是世界上表現最好的資產類別，這是一個相當發人深省的統計數據。去年從幾分之一美分飆升至近 69,000 美元，它讓很多人變得非常、非常富有。

但對於任何在疫情期間買入的人來說，情況可能會大不相同。從上圖可以看出，在這十年間，它的起伏是顯而易見的。

Bitcoin 從未遇到過的宏觀環境

有一點很明顯的事，在 Bitcoin 的歷史上，它現在第一次在更廣泛的經濟中經歷熊市。

Bitcoin 於 2009 年推出，直到 2022 年，它一直享受著金融史上持續時間最長、最具爆炸性的牛市之一。風險資產全面飆升，標普 500 指數從大金融危機期間的低點回升 7 倍至 2022 年初的高度。

“今年加密貨幣領域的醜聞和特殊風險很多。然而，雖然加密貨幣行業發生的激烈事件無疑讓事情變得更糟，但由於更廣泛的宏觀環境，Bitcoin 已經暴跌，這讓任何認為 Bitcoin 不是高風險資產的想法都變得可笑，”CoinJournal 主管 Max Coupland 在評估 Bitcoin 2022 年的價格走勢時說道。

在這一點上，當將 Bitcoin 的價格水平與標準普爾 500 指數進行對比時，一切看起來都很健康。但唯一前提是，我在 2022 年初切斷了圖表。

下面的圖表也做了同樣的事情——繪製了標準普爾 500 指數與 Bitcoin 的對比圖。只是這一次，它聚焦於2022年，表明股市和 Bitcoin 都出現了暴跌。

“Bitcoin 不相關”的說法被扼殺了

當然，關於 Bitcoin 不相關的說法完全站不住腳。不僅如此，導致一些人得出結論，認為 Bitcoin 是一種通脹對沖工具的錯誤想法已被證明是愚蠢的。

沒有其他方式可以表達—— Bitcoin 的交易就像高風險資產。

事實上，它的交易就像高風險資產，它不僅是 2011 年至 2021 年十年間表現最好的資產，當時市場飆升，所有這些風險資產都出現了飛速上漲，但現在我們正在經歷相反面，它的表現幾乎比任何其他資產都要差。

它的回調幅度如此之大，以至於那些聲稱表現最佳的資產收益現在不足以阻止這樣一個事實，即大多數投資者持有虧損頭寸。

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