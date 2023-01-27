近 1300 萬個 Bitcoin 一年多沒有流動，創下歷史新高

關鍵要點

1270 萬個 Bitcoin 的歷史新高一年多沒有流動

這相當於流通供應量的三分之二

上個月只有 7% 的 Bitcoin 發生流動

歷史表明，長期持有者往往會隨著價格下跌而上漲，這似乎有悖常理

真實情況有點微妙，因為熊市中交易量下降提供了一個影響數據的潛在變量

關於區塊鏈的一個有趣的事情是，關於網絡的各種統計數據的公開可用性。

Bitcoin 的固定供應上限有很大的影響，預計到 2140 年將達到 2100 萬個 Bitcoin 的最終供應量。牛市以此為例，說明為什麼該資產的價格上漲，因為它的稀缺性勢必將資產往上推進。

通過在 https://coinjournal.net/ 上查看鏈上資料，我們注意到此資料中存在急轉彎。

長期持有者持續增長

儘管 2022 年發生了加密貨幣的大屠殺，但長期持有者仍在繼續增持。在目前流通的 1927 萬個 Bitcoin 中，有 1277 萬個 Bitcoin 在一年多沒有移動——創歷史新高。

這是一個相當可觀的數字。在下圖中，我將這些 Bitcoin 與其他兩個人群進行了對比：第一，上個月流動的 Bitcoin（交易者）；其次，一個月內沒有流動但在去年內流動的 Bitcoin（中等持有者）。

目前，我們有 66% 的 Bitcoin 在一年多的時間裡沒有流動過——再次創下歷史新高。上一個高點是在 2020 年 9 月，當時該關口觸及 63%。在此之前，之前的高點是 2016 年 4 月的 60%。

另有 27% 的 Bitcoin 在上個月沒有移動，而剩下的 7% 可以看作是交易 Bitcoin，在上個月在區塊鏈上移動。

為什麼長期持有者在增長？

顯而易見的問題是，為什麼？為什麼我們看到長期持有者在市場受到重創時增長如此之快？

好吧，我決定繪製長期持有者與 Bitcoin 價格的百分比。結果非常有趣——價格和長期持有者之間似乎至少存在適度的反比關係。也就是說，當價格下跌時，長期持有者上漲。

但事實上，這是有道理的。隨著價格的下跌，市場上的交易量和興趣趨於枯竭。隨之而來的是，交易量減少，顧名思義，低於一個月門檻的持有人也減少了。

雖然長期持有者吸收越來越多的 Bitcoin 供應的說法通常被描繪成看漲的景象，但考慮到這一歷史模式，我不確定這是否能說明全部情況。

當然，一年多沒有流動的 Bitcoin 數量正在攀升，這是一件積極的事情，因為這確實表明這些長期持有者在股市下跌期間往往不會屈服。

但健康的交易市場和高流動性與牛市相關，這是我們在這裡看到反向關係的部分原因。看看 2022 年的交易量，與前一年相比， 中心化交易所 的交易量下降了 46%——數万億美元的交易活動不再存在。

“整個加密貨幣空間的交易量都在下降。這拉低了交易量，因此最近交易的 Bitcoin 比例下降也就不足為奇了。與“長期錢包中有更多的 Bitcoin 是看漲，因此價格會上漲”的粗略假設相比，對長期持有者的分析是一個更微妙的問題。這根本不是我們在歷史上會看到的”，CoinJournal 負責人 Max Coupland 說。

我將繼續監控所有鏈上活動，因為在 2023 年的這些早期階段，市場肯定會顯示出更多的活力，而疲軟的通脹數據會推動市場，我們可能會比之前預期的更早地擺脫高利率。因此，密切關注鏈上的動態將會很有趣。

但下次有人宣布市場上拋出的 Bitcoin 數量減少時要看漲，也許請記住，情況比這要複雜。

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