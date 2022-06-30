Polkadot 以全民公投為主導的新治理結構提案

市值超過 70 億美元的第十一大加密貨幣 Polkadot，正在對整個治理系統進行改革。

Gov2

該提案在開發中被稱為 Gov2，總體上可以概括為努力提高網絡的去中心化和決策效率。為了做到這一點，全民公投將是唯一的一流決策機制。它將與當前的治理形式形成對比，因為許多決策可以同時發生。

借助過去幾年建立的系統，一個技術專家委員會管理了諸如時間表等問題；一個經過投票批准、選舉產生的行政“政府”管理參數、行政和支出建議；對於其他一切，普遍的投票系統已經到位，長期利益相關者會獲得更大的影響力。

目前的缺點

鑑於單一的“全有或全無”公投模型——也就是說，所有公投都具有最大的權力，當前的系統已經限制了一次做出的決定的數量。部分原因是，一次只能進行一次公投，並且這些投票默認持續數週。此外，當選的行政人員屬於中心化機構，也並非匿名，因此可能會受到某種方式的壓力。

但是，當前系統還提供了不會更改的功能。例如，擁有系統 50% 的總股份，如果他們有足夠的話語權，最終能夠掌控系統的未來。那些願意將代幣鎖定在系統中更長時間的人也將獲得更大的權重。

全民公投機制

讓我們來看看全民公投是如何運作的，因為新網絡可能很快就會靠這個機制來運行。

最初創建全民公投時，社區中的任何人都可以立即投票。但是，它還沒有處於可以結束或以其他方式計票、獲得批准和即刻頒布的狀態。相反，全民公投必須滿足許多標準，然後才能進入稱為決定的狀態。在全民公投處於這種狀態之前，仍然是尚未決定。

需要滿足的標準有三個：首先，所有的全民公投都有一個導入期。這是在提案開始之後和在決定開始之前的一段時間，作為一個通知期，以減輕“決策狙擊”的可能性，即控制大量投票權的攻擊者可能會在提案提出後不久就想讓提案通過，不給全體投票人有時間考慮和投票。

其次，必須有決定的餘地。所有 Track 都有自己對可以同時決定的全民公投數量的限制。Track 允許的 Origins 越強，這個限制就越低。

最後，必須支付決定押金，以減少对系統的垃圾郵件或膨脹。

28 天后未獲批准的提案將被默認視為拒絕。此時，可以退還決定押金。

取消

當然，如果正在投票的提案被發現有問題，在 Gov2 中，有一種干預的特殊操作，稱為取消。無論狀態如何，此操作都會立即拒絕正在進行的公投。

取消本身就是一個治理操作，必須由網絡投票才能執行。這帶來了一個時間問題，並且為了發揮作用，讓獲得通過的提案取消必須比任何可能通過的目標提案要快得多。因此，取消提案有其自己的 Origin and Track，其提前期和批准/支持曲線較短，通過門檻略微降低。

這是平衡對中心化的恐懼與效率現實的一種巧妙方法。

最後的想法

當然，這一切都只是一個提案。儘管如此，Gov2 仍有一些非常有趣的方面，看看它會如何結束將會很有趣。熊市既是建立的時間，也是改善現有基礎設施的時間，因此無論最終是否通過，看到諸如此類的提議都是非常令人欣喜的。

在對其代碼進行最終專業審計之後，Gov2 即將在 Kusama 上推出。在 Kusama 的測試期之後，將提出一項提案，供 Polkadot 網絡投票。