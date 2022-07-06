關鍵要點

在大約一年的時間里，NFT 遊戲的受歡迎度即將超過 PC 遊戲

只有 10 款傳統 PC 遊戲比頂級 NFT 版本更受歡迎

區塊鏈遊戲在 2022 年第一季度籌集了 25 億美元，今年有望達到 100 億美元，而 2021 年為 40 億美元

雖然遊戲代幣的價格隨著整體市場的下滑而大幅下降，但用戶增長和投資仍然保持強勁

隨著市場繼續處於完全避險模式和 NFT 崩盤，我決定深入研究這個行業背後的統計數據，我認為這是這項新技術最有趣的用例之一。

當然，很多 NFT 定價過高，可以歸咎於熊市爆發，但我一直覺得遊戲和 NFT 之間進行結合是自然而然的事。玩家將大量時間投入到某些遊戲中，以及在遊戲內投入大量資金，因此定義所有權和保持鏈上的歷史記錄似乎是有理可循的。

那麼與傳統遊戲相比，關於 NFT 遊戲的採用情況，這些數字說明了什麽，它們的前景是否比大幅下降的代幣價格更加樂觀？

一年增長

就活躍用戶而言，去年 NFT 遊戲的增長勢頭迅猛。 DappRadar 的一份 報告 計算，自去年第一季度以來，區塊鏈遊戲的增長率為 2000%。

同樣在今年第一季度，區塊鏈遊戲和其他元宇宙項目籌集已經了 25 億美元。雖然這發生在最近市場低迷的幾個月之前，但鑑於 2021 年全年籌集了 40 億美元，即牛市全面展開的時期，NFT 遊戲仍然未來可期。這使得遊戲和元宇宙項目有望在 2022 年之前籌集 100 億美元。即使非常保守地削減 60% 的資金，也將使其高於 2021 年的水平。

NFT 遊戲用戶

資金強勁，用戶也是如此。看看下圖顯示的前 10 名 NFT 遊戲圖表，顯示了該行業開始獲得主流吸引力，並每月吸引越來越多的獨立用戶。

將上述數字放在背景中，當前 NFT 遊戲對比的一個簡單基準是 PC 遊戲。下圖顯示了 Steam 平台上最受歡迎的 10 款 PC 遊戲。雖然一個月內總用戶的數據難以獲得，但下圖顯示了過去 30 天內的平均並發玩家數（而不是上圖顯示的每月獨立用戶總數）。

假設在任何給定時間都有 5% 的活躍玩家在線上，下圖比較了 NFT 遊戲與最受歡迎的 PC 遊戲的累計情況，藍色為 NFT 遊戲，橙色為傳統 PC 遊戲。

這表明，雖然 NFT 遊戲尚未超越 PC 遊戲，但它已經非常接近了。只有前 10 名的 PC 遊戲比排名第一的 NFT 遊戲 Alien Worlds 俘獲了更多用戶，而且差距非常小，Alien Worlds 僅少了大約 1000 名用戶。

然而，儘管數量增長看漲，但由於加密貨幣市場的整體回落，這些遊戲被打上了一時熱潮的標籤。此外，下圖顯示了兩個最大的代幣—— Alien Worlds 和 Axie Infinity ——在去年的爆炸性增長之後，很明顯出現了大幅下降。

但如果撇開這些代幣的價格（其中很大一部分可能是由於投機），轉而深入研究用戶增長和對這些平台的投資，看似前景仍然一片光明。

這提醒了我們，儘管市場存在看空情緒，但真實的技術正在改變和顛覆行業。考慮到這是個新興領域，能夠對前 10 名 PC 遊戲發起挑戰已經是一項了不起的成就。

至於這些代幣在當前價格下是否是不錯的投資？那就是題外話了。

來源

https://dappradar.com/blog/dappradar-x-bga-games-report-q1-2022

https://www.statista.com/statistics/1266486/blockchain-games-user-number/