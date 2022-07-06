NFT 遊戲的受歡迎度即將超過 PC 遊戲
關鍵要點
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在大約一年的時間里，NFT 遊戲的受歡迎度即將超過 PC 遊戲
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只有 10 款傳統 PC 遊戲比頂級 NFT 版本更受歡迎
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區塊鏈遊戲在 2022 年第一季度籌集了 25 億美元，今年有望達到 100 億美元，而 2021 年為 40 億美元
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雖然遊戲代幣的價格隨著整體市場的下滑而大幅下降，但用戶增長和投資仍然保持強勁
隨著市場繼續處於完全避險模式和 NFT 崩盤，我決定深入研究這個行業背後的統計數據，我認為這是這項新技術最有趣的用例之一。
當然，很多 NFT 定價過高，可以歸咎於熊市爆發，但我一直覺得遊戲和 NFT 之間進行結合是自然而然的事。玩家將大量時間投入到某些遊戲中，以及在遊戲內投入大量資金，因此定義所有權和保持鏈上的歷史記錄似乎是有理可循的。
那麼與傳統遊戲相比，關於 NFT 遊戲的採用情況，這些數字說明了什麽，它們的前景是否比大幅下降的代幣價格更加樂觀？
一年增長
就活躍用戶而言，去年 NFT 遊戲的增長勢頭迅猛。 DappRadar 的一份報告計算，自去年第一季度以來，區塊鏈遊戲的增長率為 2000%。
同樣在今年第一季度，區塊鏈遊戲和其他元宇宙項目籌集已經了 25 億美元。雖然這發生在最近市場低迷的幾個月之前，但鑑於 2021 年全年籌集了 40 億美元，即牛市全面展開的時期，NFT 遊戲仍然未來可期。這使得遊戲和元宇宙項目有望在 2022 年之前籌集 100 億美元。即使非常保守地削減 60% 的資金，也將使其高於 2021 年的水平。
NFT 遊戲用戶
資金強勁，用戶也是如此。看看下圖顯示的前 10 名 NFT 遊戲圖表，顯示了該行業開始獲得主流吸引力，並每月吸引越來越多的獨立用戶。
將上述數字放在背景中，當前 NFT 遊戲對比的一個簡單基準是 PC 遊戲。下圖顯示了 Steam 平台上最受歡迎的 10 款 PC 遊戲。雖然一個月內總用戶的數據難以獲得，但下圖顯示了過去 30 天內的平均並發玩家數（而不是上圖顯示的每月獨立用戶總數）。
假設在任何給定時間都有 5% 的活躍玩家在線上，下圖比較了 NFT 遊戲與最受歡迎的 PC 遊戲的累計情況，藍色為 NFT 遊戲，橙色為傳統 PC 遊戲。
這表明，雖然 NFT 遊戲尚未超越 PC 遊戲，但它已經非常接近了。只有前 10 名的 PC 遊戲比排名第一的 NFT 遊戲 Alien Worlds 俘獲了更多用戶，而且差距非常小，Alien Worlds 僅少了大約 1000 名用戶。
然而，儘管數量增長看漲，但由於加密貨幣市場的整體回落，這些遊戲被打上了一時熱潮的標籤。此外，下圖顯示了兩個最大的代幣—— Alien Worlds 和 Axie Infinity ——在去年的爆炸性增長之後，很明顯出現了大幅下降。
但如果撇開這些代幣的價格（其中很大一部分可能是由於投機），轉而深入研究用戶增長和對這些平台的投資，看似前景仍然一片光明。
這提醒了我們，儘管市場存在看空情緒，但真實的技術正在改變和顛覆行業。考慮到這是個新興領域，能夠對前 10 名 PC 遊戲發起挑戰已經是一項了不起的成就。
至於這些代幣在當前價格下是否是不錯的投資？那就是題外話了。
來源
https://dappradar.com/blog/dappradar-x-bga-games-report-q1-2022
https://www.statista.com/statistics/1266486/blockchain-games-user-number/