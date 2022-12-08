鏈上數據顯示，加密貨幣市場恢復正常

在過去的幾個月裡，加密貨幣市場基本上相當平靜。Bitcoin在 20,000 美元左右徘徊了很長一段時間，因為它在等待更廣泛的宏觀條件採取行動的同時緩慢前進。

我在 10 月下旬寫道，我對這一價格走勢持謹慎態度，Bitcoin 可能離激進的下跌只差一個看跌事件。我沒有想到的是，那件事徹底撼動了加密貨幣，因為該領域的藍籌公司之一 FTX 莫名其妙地陷入資不抵債的境地。

這顯然震動了市場。上週，我評估了 Bitcoin 從交易所流出的情況是如何慘烈，因為人們對這些中央機構存儲 Bitcoin 的信任度處於歷史最低點，這是可以理解的。

事實上，我昨天看到自 FTX 內爆以來，已有 200,000 個 Bitcoin 離開交易所。但現在，數據表明，市場正在平靜下來。而且，似乎我們可能會進入螃蟹模式，直到宏觀以某種方式提供推動力——或者一個意想不到的特定於加密貨幣的發展會突然出現。

證明塵埃落定的第一種方法是觀察 Bitcoin 的波動性。隨著 Sam Bankman-Fried 的“遊戲”向公眾披露，這一數字明顯飆升。但在過去幾週一直保持高位之後，它在過去幾天回落到更標準的價位。

另一種看待這種情況的方法是大宗交易的回落。這些交易（定義為超過 100,000 美元）在破產前後的幾天內猛增，但此後逐漸下降，回到了我們在 2022 年大部分時間看到的相同價位。

另一個有用的跟踪指標是代幣流動的淨實現利潤或損失。隨著價格突然下跌，這種情況在危機時期會飆升，然後通常會隨著市場平靜下來而回到 0 美元大關。

下圖很好地顯示了這一點，11 月 9 日的交易淨虧損 20 億美元，然後在 11 月 18 日之前虧損 43 億美元。這低於 Celsius 崩盤後的最糟糕記錄（損失 42 億美元）和 Luna（損失 25 億美元）。

這反映了 Bitcoin 價格持續下行壓力，但走勢已經反彈回升至再次接近於零。

FTX 是生態系統的核心部分，它的破產震撼了市場，這是可以理解的。正如我最近所寫，這種傳染還沒有結束。

然而，上週左右的數據表明，加密貨幣市場正在恢復常態。展望未來，它可能會再次停滯不前一段時間。隨著中國在疫情封鎖後開放，最新的通脹數據即將公佈，以及歐盟禁止俄羅斯原油進口，宏觀經濟肯定會發生很多事情。

加密貨幣投資者只需要希望加密貨幣的原生醜聞暫時消失。