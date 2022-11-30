OKX 發起 NFT 世界杯比賽

關鍵要點

世界杯正在進行中，加密貨幣公司也參與其中

OKX 已經推出 NFT 錦標賽，客戶可免費鑄造三個 NFT

巴西是奪冠熱門，但歐洲國家自 2002 年以來贏得了所有賽事

世界杯時間到了。

毫無疑問，世界杯是地球上最大的體育賽事，是真正的全球性賽事。雖然這一屆獎項可能因侵犯人權和腐敗性質而受到損害，但 32 個國家仍然齊聚一堂，決定誰將在未來四年內統領全球。

加密貨幣世界利用世界杯進行曝光

即使在加密貨幣世界中，世界杯也對其有影響。Cristiano Ronaldo 在 Binance 上發布了一個 NFT 系列。雖然這本來是值得注意的，但它被埋沒在新聞中，因為它發生在 Binance 首席執行官趙長鵬與 Sam Bankman-Fried 在 Twitter 上爭論的時候，最終導致 FTX 的崩盤。

首先是 Lionel Messi 搶走了 Ronaldo 的風頭（對戰墨西哥的進球多漂亮），然後是 Sam Bankman-Fried。這傢伙就不能消停一會嗎？

在 NFT 的其他地方，OKX 推出了 OKX 足球杯，這是一項允許玩家鑄造 NFT 並爭奪獎品的比賽。雖然我一直批評 NFT 市場缺乏價值，因為它是大幅波動的元宇宙的一部分，但我確實熱愛我的足球。

因此，儘管目前我對 NFT 感到擔憂，但通過為三個不同的球隊鑄造免費 NFT 的選項，我決定進行有趣的觀察，看看哪個球隊最有可能贏得世界杯。雖然，我應該提醒一下，這些通過 OKX 鑄造的 NFT 並不是嚴格意義上的免費的。客戶仍然需要支付礦工費，這在 Ethereum 上可能相當高——事實上，這也使得我放棄自己鑄造一個。

但只要在 12 月 3 日小組賽結束前鑄幣，就可以參加比賽，礦工費是唯一收取的費用。

誰將贏得世界杯？

在決定誰是最適合鑄幣的球隊時，我首先繪製了每支球隊贏得比賽的機率圖表。為此，我提取了截至 11 月 29 日星期二的博彩公司賠率（截止至今晚英格蘭/美國小組的決出勝負前）。

巴西隊的勝率為 27.4%，被認為是最有可能奪冠的球隊。就個人而言，我很樂意看到這樣的結果。巴西國家隊堪稱標誌性球隊，但自 2002 年以來就沒有高舉過獎杯，如果能看到他們奪冠，我也很高興。

事實上，自 2002 年巴西隊在日本橫濱以 2-0 擊敗德國隊以來，歐洲球隊贏得了過去四屆的世界杯冠軍。四年後的 2006 年，意大利隊奪冠（得益於 Zinedine Zidane 心理防線崩潰），西班牙隊在 2010 年奪冠。德國在 2014 年擊敗了阿根廷，而法國在 2018 年擊敗了勇敢的克羅地亞隊，造就了他們成為國際足壇的絕對統治者。

為巴西鑄幣是個好主意嗎？

事實上，為哪個球隊鑄幣的答案很簡單。前三名熱門球隊：巴西、法國和西班牙。他們獲勝的機率分別為 27.4%、14.7% 和 12.2%，這三個球隊中的其中一個球隊舉起獎杯的機率為 53%。

但是，挑選最愛的球隊的樂趣在哪裡呢？

我的心說阿根廷，因為看到小大師 Lionel Messi 胳膊下夾著最大的獎杯走進夕陽，那將是多麼令人快樂的一件事。但是看著阿根廷人到目前為止的艱苦奮鬥，感覺他們 10% 的獲勝機率似乎也是相對寬鬆了。

對我來說，在我自己的國家（愛爾蘭）缺席比賽的情況下，我為這兩個南美國家加油。作為一個歐洲人，我很高興看到西班牙、法國等球隊表現出色，但我已經準備好看到南美隊奪回他們的桂冠。

不過，在內心深處，我認為西班牙或法國可能會奪冠。不知道為什麼我不信任巴西隊，儘管他們的球員很有天賦。對 Neymar 的打擊也無濟於事。

但是，嘿，誰知道呢。我想這就是我們看比賽的樂趣。