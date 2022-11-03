現在有三分之一的英國人擁有加密貨幣

我們最近 發表了一篇文章 ，概述今年英國人對加密貨幣的興趣下降了 82%。

然而，我們還提到，所有的數據都出現了積極的變化：

“加密貨幣持有權和普遍認識度仍在上升的數據證明了，儘管可怕的價格走勢和最近人們對其的興趣下降，加密貨幣仍持續進入主流。 ”

本週的文章將更深入地探討這種長期增長——借鑒了 VoucherCodes.co.uk 的一項研究數據。幸好，數字比以前更積極。

超過三分之一的英國人擁有加密貨幣

34% 的英國人現在擁有加密貨幣，這個統計數據真的讓我感到驚訝。

這或許比任何其他證據都更能顯示加密貨幣在金融市場中的穩固地位。

毫無疑問，疫情的影響是造成這種情況的原因，當時數百萬人被關在家裡，他們的愛好、社交和通勤都被取消了。隨之而來的是大量的空閒時間，隨著印鈔機的開啟和資產價格的飆升，公眾紛紛湧入加密貨幣領域。

另一個重大推動力是，人們現在可以輕鬆投資。Coinbase 現在是一個公開上市的加密貨幣交易所，這在不久前還是一件難以想象的事情。

但是，英國人也有無數其他方式可以獲得加密貨幣。 Revolut、 eToro 等應用使購買 Bitcoin 變得比以往任何時候都更容易，只需動動手指。

性別細分

很不幸，男性在加密貨幣領域佔據了絕對的主導地位。

這項研究顯示，41% 的英國男性擁有加密貨幣，而女性僅為 27%。老實說，這比我預期的要高得多，而且 27% 這個數字遠遠高於其他一些研究。

今年早些時候，我 報導 過一項關於不同國家性別細分的研究。結果發現，全球 35% 的加密貨幣投資者是女性，總體上高於全球投資領域的 26%。

該研究顯示，英國投資者的女性佔比為 35% ——低於以 45% 的女性佔比領先發達國家的法國。

有趣的是，研究還發現，發展中國家的性別更加平衡，以色列、印度尼西亞和尼日利亞的女性加密貨幣投資者甚至比男性多。這可能是由於發展中國家女性追求經濟獨立的選擇較少。

加密貨幣市場仍有增長空間

雖然英國有相當一部分人在加密貨幣上花費，但大多數人（66%）尚未在此領域投資。

更進一步說，48% 的人對加密貨幣幾乎一無所知。這似乎是一個令人失望的統計數據，但對我來說，它顯示了加密貨幣的潛在市場有多大。

不可否認的是，加密貨幣在過去幾年間已成為主流，但仍有一半的人對它一無所知，因此還有非常多的市場份額需要搶占。

結論

總的來說，對於加密貨幣來說，這顯然是災難性的一年。

但是，像 34% 的英國人擁有加密貨幣這樣的統計數據顯示了，它已經取得巨大的進展。儘管性別差距仍然需要縮小，而且近一半的人口對加密貨幣是什麼仍然一無所知，以及價格正在下降，但與幾年前相比，這些數字仍然存在積極的意義。

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