迷因幣。我認為，迷因幣投資的概念比其他所有的代幣都神秘，它象徵著我們實際生活在一種模擬中。

誰能忘記 2021 年 1 月，一群 Redditor 與 Wall Street 正面交鋒，將 Gamestop 的股價推高到難以置信的水平？而 Dogecoin 是作為一個玩笑而創建的加密貨幣，卻被世界首富採用，市值接近 900 億美元？

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Hokkaido Inu

Hokkaido Inu 是追隨 Dogecoin 成功之後推出的眾多迷因幣之一。它的市值達到了令人垂涎的 8 億美元，隨後被創始人拋棄並暴跌 99%。牛市熱潮，是吧？

然而，今天，它正在將自己重塑為“由迷因幣驅動”的 DeFi 玩家。無論您如何看待迷因幣，它們絕對很有趣。當然，也有其黑暗的一面，無辜的散戶投資者有時會被用作退市的流動性，這相當於被創造者用作拉高拋售的工具。這還存在整個監管問題——應該允許什麼？

但是也有耐人尋味的網絡效應，因為一個擁有幾萬——不，數百萬人——的社區是很有價值的，不管您以什麼方式來利用它。那麼，如何將這個社區和品牌轉變為合法企業？這就是希望從 Hokkaido Inu 迷因幣的灰燼中崛起的 HOKK Finance 試圖要回答的問題。

Mark Basa 播客專訪

Mark Basa 自 2011 年以來一直從事加密貨幣行業，在多個不同項目和領域中工作。他一直在這個領域徘徊，今天他的重點之一是 HOKK，他在最初只是作為一個買家，而後加入該項目擔任總監。

我在 CoinJournal 播客的最新一期節目中與 Mark 探討了所有關於迷因幣的事情——黑暗面、騙局、熱潮、網絡效應、監管、為什麼它們值錢等等。

這是非常不同的，它很有趣。嘿嘿，反正都是一種模擬。

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