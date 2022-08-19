播客：Bybit 的 Crypto Insights 負責人 Charmyn Ho 談論 NFT、GameFi、加密貨幣狀態等

到目前為止，2022 年是加密貨幣市場相當動蕩的一年，“蔓延”、“死亡螺旋”和“衰退”等詞進入了人們的視野——與前一年的一味上升環境相去甚遠。

然而，7 月提供了某種程度上的緩解反彈。通貨膨脹並沒有完全下降，但至少也沒有上升——與 6 月份持平。在如今壞消息似乎無休止的世道，這感覺就像是一場巨大的勝利。

儘管投資者在生活成本危機和大規模不確定性中仍然感到恐懼，但市場並不像前幾個月那樣血腥。

當然，這包括加密貨幣。Bitcoin 從接近 17,000 美元的最低點上漲至 24,000 美元左右，而流動性也開始至少一點點地回到市場的其他領域。

這就是讓 Bybit 的 Crypto Insights 負責人 Charmyn Ho 和她本月的月度報告非常有趣的原因。她參與了 ByBit 與區塊鏈分析公司 Nansen 聯合發布的月度研究。本週，她加入了 CoinJournal 播客，探討該報告的一些發現。

縱觀市場的多個不同領域，該報告閱讀起來非常有趣。它著眼於鏈上 Ethereum 流動，表明資本仍在逃離市場——指出這種受歡迎的緩和只是熊市反彈，而不是趨勢逆轉。

報告還評估了 NFT ——實際上看起來比我預期的要健康一些。 Charmyn 還特別喜歡 GameFi 領域，她講述了一個很棒的故事，即她如何從一名學前教育教師開始，通過對遊戲的熱愛找到了她的加密貨幣之路，當時她遇到了一款名為 Axie Infinity 的遊戲。

在本週的這一集中討論了這些以及更多內容。

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