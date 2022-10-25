播客：與 IOTA 的 Christian Saur 暢談 IOTA

這個熊市不是 IOTA 遇到的第一個挑戰。

“無區塊鏈的區塊鏈”並不是加密貨幣世界的初生嬰兒，它的年齡和智慧足以使其在 2017 年的一時狂熱之後汲取最後的加密貨幣寒冬經驗。

在本週的 CoinJournal 播客中，我與 IOTA 的 Christian Saur 暢談了 IOTA 的一切，以及整個加密貨幣市場。

有很多東西值得我們討論。投資者尚且還記得 IOTA 在 2017 年的大幅上漲，它是為數不多的在隨後的熊市中倖存下來，但沒有超過 COVID 期間牛市高點的代幣之一。

但最重要的是，這只是突顯了當時的炒作行為是多麼的猖獗，Christian 就缺乏效用性和 IOTA 從那時起的重大發展提出了一些有趣的觀點——類似於我們在許多更大的加密貨幣中看到的情況。

而 DeFi —— IOTA 現在正在採取實際行動來擴大其在該領域的影響力。在我的分析中，我一直向人們強調的一件事是，在最近的加密貨幣市場倒閉熱潮期間，DeFi 完全按計劃運行。Celsius、Three Arrows Capital 等不良行為者都是 CeFi 公司。

DeFi 完全按照它所承諾的去做——清算如期進行，就像被編碼一般，並且區塊鏈不會撒謊。沒有失敗；沒有破產。當然，也許 Terra 可以算作 DeFi，但那是利用一個有缺陷的模型，而不是 DeFi 本身有任何問題。我們探討了這些事件以及 DeFi 的反應。

探討一個已經存在了很長時間且見證了這一切的代幣非常有趣。這會給投資者帶來額外的安全感嗎？

上個月，Shimmer 網絡發布了，Christian 將其比作“Kusama 之於 Polkadot”的一種 IOTA 版本。很高興聽到這麼一個發布消息，與最近的許多項目不同，沒有大量代幣流向內部人士。

我們重點討論了在幾乎沒有任何看漲情緒的熊市中推出如此大的升級項目是怎樣的一種體驗。我們還深入了解它到底是什麼，以及它對 IOTA 未來的意義。

最後，我總是對個人的加密貨幣之旅非常感興趣。Christian 告訴我他是如何首次遇到 IOTA 就決定全力以赴潛入加密貨幣領域的深處的。

不過，這些都只是其中一些片段——完整的播客可在如下連結找到。

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