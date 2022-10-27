播客：與 Polygon 的 Hamzah Khan 暢談 DeFi 和 Polygon / Ethereum

Polygon 是世界上第 11 大加密貨幣，我相信我無需對它多作介紹。許多人認為它是第 2 層旗艦，有助於解決一個相當大的問題—— Ethereum 難以使用。

甚至 Vitalik 也說過，未來是滾動經濟，Ethereum 作為第一層，像 Polygon 這樣的項目讓普通人可以真正地使用它，而不需要抵押貸款來支付礦工費。

我接待了 Polygon 的 Defi 和實驗室負責人 Hamzah Khan，與他一起暢談關於 DeFi 和 Polygon 的一切。我們聊了很多很棒的話題。

我們從技術話題開始。 Hamzah 談到了 zkEVM，即零知識匯總技術，Polygon 上周宣布它以測試網的形式上線，令業內許多人興奮不已。

自周末以來，Reddit Polygon 熱潮一直在持續，社交媒體網站上的 NFT 收藏大量飆升，超過了 300 萬用戶。 Hamzah 談到了與 Reddit 的幕後聊天，當然，因為該公司在 Polygon 上推出了 NFT。

真的，我們暢談了關於 DeFi 的一切話題。我們討論了 TVL 為何下降這麼多；考慮到其短暫性，Hamzah 為何將 TVL 稱為“臨時價值鎖定”；以及過去一年隨著 CeFi 的倒閉，整個行業的聲譽受到了怎樣的打擊，儘管 DeFi 的發展如此順利。

一如既往，我還向 Hamzah 詢問了我最愛的問題，即對礦工費的看法（因為 Ethereum 是“精英的區塊鏈”），以及礦工費是否會得到解決。如果可以的話，那麼 Polygon 的未來會是什麼樣子？

我還向 Hamzah 提出了關於 DeFi 中心化的問題。隨著如此多空間在中心化穩定幣上運行（甚至 Vitalik 最近也表示，Tether、Circle 和其他供應商可能會影響未來 Ethereum 分叉的方向），DeFi 的支柱之一是否會受到影響？更有趣的是，它是否必須受到影響，還是有其他解決方案？

我們圍繞這些方面以及更多的話題進行了探討，但 30 分鐘的討論核心是關於 DeFi 和 Polygon，以及 Polygon 在未來可以扮演什麼角色。

與往常一樣，我非常歡迎大家在這裡或在 Twitter 留言——如下是播客連結。