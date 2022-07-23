播客：加拿大上市交易所 CoinSmart 的首席運營官 Jeremy Koven

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目前市面有數百個加密貨幣交易所和交易平台，而且每天都會有更多的平台湧現。然而，由於這個行業只有幾年的歷史，其中大多數都是私營公司。

然而，Coinbase 率先改變了這一點，去年的上市引起了很大的轟動。邊境以北，加拿大平台 Coinsmart 緊隨其後，於 2021 年 11 月正式上市。

加密貨幣上市公司的概念十分令人著迷。對於一個經常被貼上無法無天的標籤的行業，雖然有時是相當不公平的，但沒有什麼比交易所上市更能讓投資者放心的了。人們會自動假設，鑑於此類上市中隱含的監管和透明度，該領域的上市公司是有信譽的。

然而，很少有公司會這樣做。我與 Coinsmart 的首席運營官 Jeremy Koven 做了一個專訪，探討他們為什麼決定上市，以及以私營公司為主導的行業趨勢是否會改變。我們也談到了熊市，以及它如何影響 CoinSmart。請記住，該交易所於 11 月 21 日上市，大約在 Bitcoin 交易價格達到 68,000 美元的歷史高位的時候。

我們還討論了今年早些時候加拿大卡車司機抗議的神奇僵局，當時政府採取行動凍結任何參與其中的人的資產。這導致許多人將他們的 Bitcoin 和其他加密貨幣從交易所撤出，將其放入冷庫以確保其安全。

與 Jeremy 談話非常愉快，Jeremy 是一個口齒伶俐、知識淵博的人，給人的感覺是他真的很喜歡他所做的事情。

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