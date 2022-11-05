葡萄牙在對加密貨幣的稅收友好方面的排名下跌，薩爾瓦多仍位居第一

關鍵要點

葡萄牙對加密貨幣徵收 28% 的資本利得稅

薩爾瓦多仍然是加密貨幣投資者的首選稅收目的地

開曼群島寬鬆的稅法延伸至加密貨幣，將其置於薩爾瓦多之後，成為下一個最佳目的地

前 12 個國家中有 7 個是歐洲國家，因為這些國家都在努力將自己打造為加密貨幣中心——包括斯洛文尼亞、馬耳他、格魯吉亞、白俄羅斯和德國

Bitcoin 是葡萄牙馬德拉和瑞士盧加諾事實上的法定貨幣

馬來西亞和新加坡等亞洲國家對數字資產也有友好的稅法

介紹

我 曾經寫了 一篇關於葡萄牙計劃於 2023 年對加密貨幣徵收 28% 的資本利得稅的文章，以及這將如何危及葡萄牙成為歐洲加密貨幣中心的目標。

在我與從瑞士盧加諾市撥來電話的 Paolo Ardoino 交談 後，那裡的 Tether 和 Bitcoin 是事實法定貨幣 ，我開始想知道哪些國家在對加密貨幣友好的司法管轄區方面名列前茅。

在可能變成系列的第一部分中，我準備探討稅收問題。在加密貨幣稅法方面，哪些國家是世界上最寬鬆的？

我將評估分為三個廣泛的領域——短期資本利得稅、長期資本利得稅和所得稅——我匯總了一個表格，概述了對稅收最友好的國家。

當然，這伴隨著一個巨大的警告，即稅收是複雜的，這些法律存在許多漏洞、額外的陷阱和其他特殊情況。但從整體上看，以下排名表明，你可能會看到討厭稅收的加密貨幣投資者未來將何去何從。

薩爾瓦多是最大的加密貨幣避稅天堂

真是驚喜。薩爾瓦多在所有加密貨幣方面確實超越了所有其他國家，包括稅收。

它的短期或長期的資本利得稅為零，幾乎所有法律都是圍繞鼓勵採用加密貨幣而制定的。今年夏天我親自前往那裡，親眼目睹了該國對加密貨幣的大規模推動。值得注意的是，所有法律都適用於外國投資者。

總統 Bukele 的法律顧問 Javier Argueta 明確表示，“如果一個人擁有 Bitcoin 資產並賺取高額利潤，則無需繳稅…… 無論是增資或收入，都無需繳稅”。

他補充說，“這樣做顯然是為了鼓勵外國投資”，這一切都是在這個小而美麗的（火山！）拉丁美洲國家進行的 Bitcoin 實驗。

開曼群島位居第二

向其他人提及開曼群島，你得到的第一反應可能是“稅收”。

這個坐落在加勒比天堂的英國海外領土在所有地區都實行零公司稅、資本利得稅或所得稅。因此，它不是特定於加密貨幣的，但這些法律已被確認包括數字資產。

主要依靠旅遊業為其小型經濟提供資金，這個擁有 65,000 人口的島嶼很可能很快就會看到一些加密貨幣投資者穿上泳衣在加勒比海上洗澡。

歐洲正推動加密貨幣

瑞士城市盧加諾和葡萄牙島嶼馬德拉島已宣布 Bitcoin 為事實法定貨幣（Tender 在盧加諾具有相同的地位——我在 3 月份與 Paolo Ardoino 進行了訪談）。

這兩個國家也有友好的稅法。上文討論了葡萄牙，雖然 28% 的資本利得稅法使其排在第六位，但它仍然是加密貨幣愛好者的避難所。

瑞士排在第八位，但有點令人意外的是，同為歐洲國家的斯洛文尼亞排在了第三位。該國的目標是徵收 10% 的統一稅，用於將加密貨幣兌換成法定貨幣。這在宏偉的計劃中是相當低的百分比。

但它擁有更多的舉措，而且它對未來的計劃似乎很受歡迎。在與稅收無關的情況下，接受 Bitcoin 的實體店也比整個美國都多，而且該國最大的購物中心被命名為“BTC”。

另一個值得一提的歐洲國家是白俄羅斯，那裡對采礦、日間交易或幾乎任何與加密貨幣相關的東西都不徵稅。需要注意的是，這一切都將在 2023 年接受審查。顯然，這裡也存在其他問題，在烏克蘭戰爭期間，它與俄羅斯的關係意味著沒有加密貨幣投資者希望在短期內遷往那裡。

這一切都可能發生改變

當然，這一切都可能會發生改變——正如我們在葡萄牙看到的那樣。

監管仍在追趕加密貨幣，這也與稅收有關。不僅如此，上述法律還存在許多警告和例外情況，而且法規也圍繞外國投資者發生變化。

然而，到目前為止，上述國家在加密貨幣稅法方面已經脫穎而出。