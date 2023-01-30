報告：Bitcoin 在非洲最大的動蕩經濟體——尼日利亞的交易價格為 38,000 美元

關鍵要點

Bitcoin 在尼日利亞的交易價格為 38,000 美元，溢價率為 66%

尼日利亞中央銀行實施了每天 43 美元的 ATM 取款限額，以推動非洲最大經濟體的無現金社會

中央銀行還宣布了與 Visa 和 Mastercard 相匹配的銀行卡系統，以降低費用

我們的分析師 Dan Ashmore 稱，有些人對 Bitcoin 的推動感到興奮，但重要的是要記住 Bitcoin 在這裡的失敗

尼日利亞的互聯網普及率僅為 35%，而 Bitcoin 的波動性意味著賦予它任何一種“對沖”角色都是理想主義的

一個 Bitcoin 在尼日利亞的交易價格超過 38,000 美元。

這個價格可以在尼日利亞交易所 NairaEx 上看到，報價為 1780 萬奈拉。這相當於 38,600 美元，儘管 Bitcoin 在整個市場的交易價格為 23,200 美元，這意味著它在尼日利亞的交易價格溢價率為 66%。

尼日利亞正在轉向無現金社會

溢價是在尼日利亞中央銀行大力推動無現金社會的時候出現的。

ATM 提款限制已經實施，公民每天只能提取 20,000 奈拉（按當前匯率計算為 43 美元）和每週 100,000 奈拉（217 美元）。

尼日利亞備受爭議的資金管理

央行還將本週末公民兌換舊紙幣的期限從 1 月 24 日延長至 2 月 10 日。設計更高面額的奈拉紙幣的目的是，減少偽造和社會中現金的使用。

此舉受到廣泛批評，分析師指出了一個非常明顯的問題：發行新鈔票如何減少現金的使用？尼日利亞是非洲最大的經濟體，仍然嚴重依賴現金。

除了大問題之外，尼日利亞人還抱怨說他們沒有足夠的時間來改用新紙幣。銀行排隊的新聞比比皆是，而尼日利亞 2.1 億人中有許多人生活在農村地區，無法進入銀行，他們需要在那裡用舊鈔票換新鈔票。

政府在截止日期前僅一周宣布了一項計劃，通過銀行代表幫助這些農村地區的人們，但爭議仍然存在，因為時間不夠。也有關於新鈔票短缺的報導，商業貸方在截止日期前不到一個月才拿到新鈔票。

“對於那些認為我們應該推遲截止日期的人來說，我沒有好消息；我很抱歉”，央行行長 Godwin Emefiele 上週二才表示。

儘管如此，中央銀行最終屈服了，因為在幾週後的總統選舉前，政治壓力越來越大。

Bitcoin 可以幫助尼日利亞嗎？

混亂的事態發展只是世界各國政府經常管理資金不善的最新例證。從歷史上看，尼日利亞對通貨膨脹並不陌生。

放大 2022 年可以看出，去年它們的貨幣貶值速度明顯高於全球大多數發達經濟體。

在此背景下，央行上周也宣布推出國內卡計劃。目標是為 Visa 和 Mastercard 創造競爭，再次推動尼日利亞走向無現金社會，同時為該國節省國外交易費用。

這個目標可能令人欽佩，但現實情況使推動變得困難。如上所述，這是一個仍然嚴重依賴現金的社會，大量人口被銀行拒之門外。

一些 Bitcoin 支持者將加密貨幣作為尼日利亞人的解決方案。對我來說，這感覺有點理想化。毫無疑問，與發達國家的銀行業務相比，Bitcoin 非常方便，但它仍然需要互聯網連接。而在尼日利亞，這並不像人們希望的那樣方便。

雖然 Bitcoin 的基本面確實讓它在受到嚴格控制、歷史上曾與通貨膨脹有過接觸的背景下變得有趣，但我們不能掩蓋 Bitcoin 有其自身問題的事實。

一年多以前，一個 Bitcoin 的價值為 68,000 美元。然後到去年年底是 16,000 美元。現在是 23,200 美元。對於生活在尼日利亞農村的人來說，這種波動性將會讓人崩潰，而且很簡單，現在完全不可行，儘管 Bitcoin 愛好者在吵吵嚷嚷。

我確實認為——並且之前已經寫過大量文章—— Bitcoin 在發展中經濟體和崩潰貨幣方面具有非常有趣的屬性，以及如果資產繼續成熟會發生什麼。

然而，在 2023 年，它是一種極端風險資產，非常適合儲存財富。奈拉現在可能感受到 20% 以上的通貨膨脹，但 Bitcoin 可以在一天內削減 50% 的價格。

為什麼 Bitcoin 溢價這麼高？

我喜歡用購買力平價的方式來看待這個問題，就像巨無霸指數。巨無霸指數是衡量一個國家物價的一個有趣指標，它比較了麥當勞這一個最著名的漢堡在各國的價格。

以類似的方式，查看 Bitcoin 的交易價格可以提供有關一個國家的貨幣運作情況的線索。尼日利亞 66% 的溢價清楚地表明，經濟中存在一些真正的動盪。公民願意支付如此巨大的溢價來獲取奈拉現金實在令人吃驚。

再一次，可能還有其他因素在起作用。著名的 Kimichi 溢價持續了很多年，描述了在韓國 Bitcoin市場上可以看到的持續溢價。這主要是圍繞始終存在爭議的 Bitcoin 監管問題。

如果不出意外，尼日利亞的這個故事充分說明了世界上很多地方在金錢方面是多麼脆弱。隨著這些事件越來越頻繁地發生，以及在阿根廷、黎巴嫩、土耳其等地發生的事件，人們對我們都稱之為 Bitcoin 的神秘、去中心化資產的呼聲越來越高也就不足為奇了。

但現在聲稱 Bitcoin 是任何接近解決方案的東西，那就太天真了。至於未來，誰知道呢？