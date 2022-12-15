揭曉：2023 年最值得購買和長期持有的 5 種替代加密貨幣

在任何數字資產類別中，替代加密貨幣的回報率始終是最大的。隨著時間的推移，早期的區塊鏈項目有可能吸引數百萬用戶，而且該領域的創新水平往往是驚人的。

話雖如此，對於任何想要獲得長期收益的人來說，最近的價格似乎是購買替代加密貨幣的絕佳機會，因此對 2025 年替代加密貨幣價格的預測將成為比較奠定堅實的基礎。這是我們對 5 個最佳替代加密貨幣價格預測的名單，它們可能在 2025 年將大幅上漲。

#1 Metacade（MCADE）——最佳替代加密貨幣——最大的鏈上遊樂中心

概述

Metacade 是一個全新的 GameFi 平台，看起來蓄勢待發。該團隊正在構建一個先進的邊玩邊賺平台，該平台將成為 Web3 世界中最大的數字遊樂中心。Metacade 旨在為 GameFi 玩家提供無盡的賺錢機會，並通過利用一些獨特的功能為他們提供產生加密貨幣獎勵的新方法。

該平台旨在成為區塊鏈遊戲的中心，因為用戶會因分享他們對 GameFi 空間的所有了解而獲得 MCADE 代幣作為獎勵。通過分享最新的見解、方法和頂級的邊玩邊賺遊戲，Metacade 社區可以賺取以 MCADE 支付的收入。除此之外，Metacade 將直接在平台上展示最有價值的GameFi 想法，為所有區塊鏈遊戲玩家提供獲取最新資訊的便捷方式。

MCADE 代幣持有者還可以投票選出他們未來最想玩的新 GameFi 項目，幫助直接資助 Metagrants 計劃中的創意開發者。通過這種方式，社區本身就有機會為該平台全新構建一些最有前途的遊戲應用的開發做出貢獻。

在影響 2025 年替代加密貨幣價格預測的常見因素中，質押名列前茅。Metacade 的用戶可以質押 MCADE 代幣，以獲得被動收益，並且隨著項目的成熟和旨在成為去中心化自治組織 ( DAO ) ，他們將能夠對治理提案進行投票。

代幣經濟學

總共有 2,000,000,000 個 MCADE 代幣。該供應量的 70%，即 1,400,000,000 MCADE，將用於替代加密貨幣預售。Metacade 預售是投資的最早階段，已經引起了 GameFi 和更廣闊的 Web3 世界投資者的廣泛關注。

為什麼要購買 MCADE？

Metacade 擁有一支技術精湛的團隊，他們正在構建具有某些獨特功能的高級 GameFi 平台。玩家不僅可以遊玩各種不同的邊玩邊賺遊戲，而且還可以通過對 Metacade 治理計劃進行投票和向遊戲開發者提供資金來直接影響 GameFi 行業的未來。

該項目看起來已經在加密貨幣愛好者中很受歡迎，因為它無疑顯示出了對未來的巨大希望。MCADE 的發行價僅為每個代幣 0.008 美元，隨著更多投資者的參與，預售期間的價格有望從該水平激增。值得牢記的是，預售是在公開 IDO 之前進行的，這可能意味著由於該項目具有巨大的長期潛力，目前的價格可能會出現一些重大變動。

總而言之，就 2025 年的替代加密貨幣價格預測而言，Metacade 脫穎而出，成為最有前途的候選者，由於其在遊戲和加密貨幣 p2e 中心的融合，其倍數很高。 2025 年 MCADE 替代加密貨幣價格預測為 6.00 – 8.00 美元——漲幅為 750 到 1000 倍。因此它成為我們最值得購買的替代加密貨幣的榜首。

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#2 XRP（XRP）——金融機構的全球儲備

概述

XRP 是 Ripple Labs 於 2012 年創建的一種加密貨幣。它是 Ripple Labs 創建的去中心化區塊鏈網絡 XRPL（XRP Ledger）的原生資產。XRP 協議旨在提供一種更快、更便宜的全球匯款方式。除了促進跨境支付，XRP 還可以被金融機構用作儲備貨幣。

XRP 是市值最大的加密貨幣之一，經常與 Bitcoin 和 Ethereum 相提並論。它是最初的加密貨幣之一，在 Bitcoin 之後 3 年和 Ethereum 之前 3 年推出。然而，XRP 在技術和用例方面都與這些其他資產截然不同，因為它旨在為中央銀行系統提供法定貨幣的低成本替代品。

代幣經濟學

XRP 代幣的最大總供應量為 100,000,000,000。目前有超過 50,000,000,000 個代幣在流通，約佔總供應量的 50%。協議中內置了一個計劃，從 2017 年 12 月開始，每月發行 1,000,000,000 個 XRP 代幣。

為什麼要購買 XRP？

隨著加密貨幣和區塊鏈技術在全球範圍內繼續受到關注，中央銀行一直在考慮採用數字貨幣作為促進跨境支付的手段。這些數字貨幣被稱為 CBDC，關於將這些替代加密貨幣引入全球經濟的 討論越來越多 。

人們普遍認為，XRP 將在促進這一轉變方面發揮重要作用。支持這一觀點的一個證據是，Ripple Labs 已經與一些主要銀行和金融機構建立了合作夥伴關係，例如 Santander、The Bank of England 和 JP Morgan。

XRP 替代加密貨幣一直是美國證券交易委員會長期審判的對象，以確定它是加密貨幣還是證券。但是，預計這將對 XRP 產生積極影響。由於美國證券交易委員會正在進行的審判，XRP 的價格走勢在 2021 年牛市期間有所受阻，但隨著這一審判的結束，XRP 的價格可能會上漲。

XRP 替代加密貨幣 2025 年價格預測：4.42 美元。根據代幣當前價格的看漲價格預測，這大約增加了 10 倍，這也是它在我們的最佳替代加密貨幣購買名單中排名第 2 的原因。這是因為替代加密貨幣在全球金融體系中具有強大的用例，並且在不久的將來看起來將擺脫美國證券交易委員會的審判。

#3 The Graph（GRT）——面向開發人員的 API

概述

The Graph 是一種去中心化協議，用於在 Ethereum 區塊鏈上構建應用（dApp）。The Graph 允許開發人員使用 GraphQL（一種 API 查詢語言）從 Ethereum 查詢數據。GRT 是 The Graph 的原生代幣，用於保護網絡並提供對數據庫中 API 的訪問。

The Graph 是區塊鏈開發人員的有用工具，因為它收集並整理了一組廣泛的 API，這些 API 可用於 Ethereum 網絡上去中心化應用的基礎。The Graph 是一種純粹的去中心化服務，由 Ethereum 區塊鏈保護，這意味著任何惡意行為者都無法更改 The Graph 上保存的數據。它也是開源的，確保了透明度。

代幣經濟學

GRT 的總供應量為 10,000,000,000 個代幣，其中 69% 目前在流通。發行時間表設定為在未來 10 年內定期解鎖剩餘的代幣。

為什麼要購買 GRT？

Graph 在 Ethereum 生態系統中發揮著重要作用。由於 Ethereum 是開源的，並且為構建者提供無需許可的訪問，它還提供開源工具，使任何人都可以使用官方資源自由構建。

The Graph 可以擴展此功能，並為開發人員提供一個全面的工具包，可以直接幫助擴展 Ethereum 生態系統。隨著時間的推移，隨著越來越多的去中心化應用的構建以及越來越多的開發人員使用 The Graph，GRT 的替代加密貨幣價格預測可能會大幅上漲。

2025 年 GRT 替代加密貨幣價格預測：1.14 美元。這種替代加密貨幣看起來將收復近期跌勢的很大一部分，甚至可能繼續上漲至 2.34 美元的歷史高點。

#4 BNB（BNB）——最大的 CEX

概述

BNB 是全球最大的中心化交易所（CEX）—— Binance 的官方代幣。BNB 最初是建立在 Ethereum 區塊鏈上的 ERC-20 替代加密貨幣，但後來遷移到了 Binance 的原生區塊鏈 Binance Smart Chain。Binance Smart Chain 是 Ethereum 的一個分支，其功能與 Ethereum 在 2022 年 9 月合併之前的原始工作量證明協議相同。

BNB 在 Binance 上有許多用例，包括作為支付費用的方式、作為質押工具，以及作為 Binance 生態系統的記賬單位。BNB 還用於支持 Pancake Swap，這是一種基於 Binance Smart Chain 的去中心化交易所（DEX）。

代幣經濟學

總共有 200,000,000 個 BNB，目前流通的不到 160,000,000 個。隨著代幣按季度銷毀，這一數量將繼續減少，直到總供應量達到 100,000,000 BNB。

為什麼要買 BNB？

BNB 的價格與 Binance 的成功密切相關，隨著交易所越來越受歡迎，BNB 的替代加密貨幣價格預測也越來越受歡迎。隨著加密貨幣在全球範圍內持續擴張，像 Binance這樣的中心化交易所有望發揮重要作用。它們提供了一種有用且易於訪問的購買和交易加密貨幣的方法。

BNB 也有一個燒毀機制作為其協議的一部分，其中收取網絡上支付的總費用的一定百分比，並且每個季度從流通中刪除等量的 BNB 代幣。這意味著 BNB 的總供應量每 3 個月下降一次，這也意味著流通中的每個 BNB 都會隨著時間的推移變得更有價值。

2025 年 BNB 替代加密貨幣價格預測：2800 美元。由於 Binance 不再需要在 CEX 排行榜上與 FTX 競爭，BNB 替代加密貨幣看起來將在下一個牛市期間飆升，因為這些時刻通常會吸引更多用戶。再加上通貨緊縮，該代幣可能會比當前價格上漲 10 倍。

#5 Splinterlands（SPS）——熱門 TCG

概述

Splinterlands 是一款使用區塊鏈技術的數字交易卡牌遊戲。Splinterlands 平台允許玩家購買、交易和使用已作為 NFT 發行的數字卡牌進行戰鬥。該遊戲非常受歡迎，在 PvP 比賽中，玩家之間發生了超過 10 億場不同的戰鬥。

Splinterlands 使用 Splintershards（SPS）作為平台的治理代幣。玩家可以使用 SPS 投票選出可以直接影響平台未來的不同提案，包括新功能和資金管理。 Splinterlands 有第二個原生代幣，稱為 Dark Energy Crystals（DEC），用於獎勵。

代幣經濟學

總共有 967,721,814 個 SPS 代幣，其中約 87% 目前在流通。

為什麼要購買 SPS？

隨著 Splinterlands 平台越來越受歡迎，對 SPS 的需求預計也會隨之增長。Splinterlands 提供了一種先進的集換式紙牌遊戲，可以為世界各地的大量用戶提供邊玩邊賺功能。

通過在平台的綜合交易所交易數字資產，Splinterlands 將更多控制權還給遊戲玩家，並為代幣獎勵創造流動性。這款遊戲設計精良，儘管它在 2021 年 7 月才推出，但用戶已經實現了大幅增長。

SPS 2025 年價格預測：1.63 美元。 Splinterlands 在短時間內吸引了大量用戶，看起來已準備好在最近的成功基礎上進一步擴大。如果該項目繼續增長，那麼 SPS 替代加密貨幣將受益於更高的需求，價格預測可能因此大幅上漲。雖然它沒有進入榜首，但我們仍然認為這是您現在可以買到的最佳替代加密貨幣之一。

結論：Metacade 是最佳替代加密貨幣——儘管有熊市憂慮，但這是一個巨大的機會

替代加密貨幣價格暴跌可能是殘酷的，這是可以肯定的。最近幾個月，我們已經看到幾個關鍵項目投降了，包括 FTX 和 Terra 生態系統。這些項目崩盤的連鎖反應對替代加密貨幣來說是災難性的，價格全面下跌。

然而，有細心的投資者看到了巨大的機遇。此名單中的 5 種最佳替代加密貨幣在 2025 年的價格預測中獲得了很高的評價。

2025 年 MCADE 價格預測：6-8 美元（當前價格的 750 至 1000 倍）

2025 年 XRP 價格預測：4.42 美元（當前價格的 10 倍）

2025 年 GRT 價格預測：0.55 美元（當前價格的 9 倍）

2025 年 BNB 價格預測：2800 美元（當前價格的 10 倍）

2025 年 SPS 年價格預測：1.63 美元（當前價格的 40 倍）

保持強勁的項目從根本上代表了以這些低價購買的主要機會，這些替代加密貨幣很可能甚至在下一個牛市到來之前就獲得可觀的收益。

Metacade 看起來將在預售期間爆發，原生 MCADE 的推出價格僅為每個代幣 0.008 美元。雖然隨著時間的推移，它可能會大幅增加百分比，但此處列出的所有替代加密貨幣看起來都將擁有廣闊的未來。最近的下跌看起來更像是一次閃電購買的機會，這意味著長期投資者有很多期待。

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