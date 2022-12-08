瑞波幣在 XRP-SEC 訴訟中持續下跌，而 MCADE 在其預售中被搶購一空

由於圍繞該幣的持續監管不確定性，Ripple（XRP）一直在急劇下跌。相比之下，投資者對 Metacade（MCADE）表現出更大的興趣。

隨著投資者湧向 Web3 遊戲，Metacade 在預售中被搶購一空，證明了這個利基市場是多麼有利可圖。

為什麼 Ripple 在下跌？

投資者現在離開 Ripple 的原因有很多。一個核心原因是 Ripple 基本上是一家公司，人們已經意識到這一事實。Ripple 公司董事會基本上可以決定網絡的行為。此外，超過 70% 的 Ripple 代幣僅由 10 個用戶擁有。這與加密貨幣的意識形態基礎形成鮮明對比，在加密貨幣中，用戶應該控制網絡。

除此之外，SEC 和 Ripple 之間 正在進行的法律案件 也在影響價格。當公司可能受到巨額罰款時，不能指望投資者保持信心，這取決於法院的裁決。投資一家即將面臨訴訟的公司或組織毫無意義。

Ripple 的案件很複雜。2020 年 12 月，SEC 提起訴訟 ，聲稱 XRP 的出售構成了估計價值超過 13.8 億美元的未註冊證券的發行！首席執行官和董事長被指控協助和教唆 Ripple 公司的違規行為。

顯然，Ripple 公司的領導人因協助和教唆 13 億美元的犯罪而受到質疑，這一事實將導致價格下跌。

Ripple 價格繼續下跌

Ripple 最初被吹捧為一種快速且安全的網絡。但自成立以來，它並沒有兌現其承諾，而且現在已經有許多其他區塊鏈被證明速度更快，效率也比它高出幾個數量級。考慮到更廣泛的加密貨幣市場的創新程度，Ripple 目前沒有任何可行的用例。與 Ripple 最初崛起的那一年相比，如今一切都有區塊鏈。它不再是區塊鏈上最快或最便宜的孩子，也不是任何接近它的地方。

XRP 從 75 美元的歷史高點跌至僅 9 美元。雖然這在很大程度上可以歸因於加密貨幣金融市場的普遍下跌，但 Ripple 確實有嚴重的問題需要解決。它作為金融匯款系統的用例可能並不像它聲稱的那樣強大。

銀行現在可以發行自己的穩定幣，並且不太可能簡單地遷移到以 Ripple 作為中間人的新系統，無論它的速度有多快。相反，他們更有可能建立自己的內部系統。Ripple 的價格下跌是有充分理由的。Forbes 的一篇文章甚至提到 Ripple 可能只是一個騙局 。

什麼是 Metacade？

Metacade 是一個更好的選擇，投資者紛紛湧向它的預售。Metacade 是一個在線 Web3 遊戲中心，允許玩家之間的互動以及投資。這是一個在 Web3 遊戲中賺錢、建立和聯繫的地方。這實際上也是他們的口號。

該項目的目的是創建一個虛擬空間，讓志同道合的人可以聚在一起享受與 GameFi 相關的所有事物。目標是幫助建立世界上第一個由社區開發的 P2E 加密貨幣遊樂中心，同時也為每個人提供體驗 Web3 文化所提供的一切的機會。

MCADE 是 Metacade 的原生代幣，在整個平台上有多個用例。用戶可以通過參與社區和質押來賺取更多代幣。社區的收入來源包括廣告、付費遊樂場、錦標賽和招聘啟事。還將推出競賽活動，為獲勝者頒發獎品，玩家可以相互交流並利用遊戲機會。

Metacade 將佔領 Web3 遊戲市場？

這個 遊戲人群 是年輕的、整裝待發的，並且非常感興趣的。此外，它還準備擴張。線上產品越來越多地受到遊戲化的影響。這基本上意味著人們想通過玩遊戲來賺取獎品。與此同時，電子競技正在成為一個更有活力的職業和價值數十億美元的產業。

隨著元宇宙在我們的生活中變得越來越重要，這種趨勢將會增加。

當這種情況發生時，Metacade 很有可能作為與遊戲相關的所有事物的一站式商店來佔領這個市場。

您可以投資一家即將面臨 13.8 億美元訴訟的公司，其高管可能因犯罪而入獄。或者，您可以投資 Metacade 項目，該項目旨在通過以各種不同方式獎勵參與者來佔領利潤豐厚的市場。這包括邊玩邊賺遊戲、質押、加密貨幣工作委員會、獎品等等。

Metacade 的 MCADE 正在崛起，並在其激動人心的預售中被搶購一空。相比之下，Ripple 正在下跌，並可能繼續下跌，具體取決於訴訟結果。

重要的是，Web3 用戶希望投資於獎勵參與者的社區主導型結構，而不是保留控制權和利潤的公司，這就是為什麼 Metacade 是一個更好的選擇。