隨著 Metacade 預售吸引了投資者，Ripple（XRP）和 Ethereum Classic（ETC）可能會下跌

儘管加密貨幣正在經歷熊市，但主流代幣還是偶然會出現一些閃光點。交易者對 Ethereum 合併抱有很高的期望，這刺激了 Ethereum Classic（ETC）的上漲。對於 Ripple （XRP）來說，其與美國證券交易委員會的法庭案件可能即將迎來結束，從而刺激了價格。與此同時，尋找新事物的投資者在 Metacade 預售期間進行搶購。這個 MCADE 效用性代幣將提供大量功能，例如邊玩邊賺（P2E）和元宇宙主題，足以促進其未來發展。

什麼是 Metacade？

Metacade 是一個新興的社區驅動的 Web3 平台，遊戲玩家和開發人員可以在這裡聯繫、進行協作，並享受區塊鏈遊戲的樂趣。該項目的最終目標是建立一個由社區構建的遊樂中心，具有充滿活力的 P2E 獎勵生態系統。開發人員可以因其頂級遊戲創意而獲得 Metagrants，遊戲玩家可以在這些遊戲被項目接受之前對其進行測試和審查。所有這些都將得到 MCADE 效用性代幣的支持，該代幣將用於治理投票，也用於抽獎、遊戲錦標賽獎勵和質押。

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質押是指將代幣鎖定在一個平台上，以賺取 DeFi 項目的獎勵，通常為年利率。對於 Metacade 社區，該獎勵是項目收入的一部分，將以另一種貨幣支付，以避免效用代幣膨脹。一旦創造了這些收入流，還將有一個代幣銷毀機制來減少流通中的代幣數量。推出時的總固定供應量將為 20 億個 MCADE 代幣，其中 14 億個代幣分配給預售。

Ethereum Classic 發生了什麼？

隨著加密貨幣熊市的到來， Ethereum Classic （ETC）在 6 月份觸底反彈至 15 美元左右。然後該項目在 Ethereum 合併之前反彈至 42 美元。Ethereum 項目的升級意味著該項目正在從能源密集型工作量證明挖礦技術轉向持有量證明。對於擁有工作量證明設備的加密貨幣礦工來說，這意味著他們需要一個新家，而 ETC 則是一個簡單的目的地。然而，該代幣此後回落至 22 美元。

Ripple（XRP）的前景如何？

Ripple（XRP）的價格最近也有所上漲，Ripple 團隊希望美國證券交易委員會的法庭案件能夠結束。美國市場監管機構指控 Ripple 以發行股票的方式發行證券。這將意味著對 Ripple 和許多其他加密代幣增加監管。XRP 的價格也從 0.30 美元的低點上漲至目前的 0.50 美元，但此後一直停滯不前。

為什麼要投資 Metacade？

ETC 的上漲是基於礦工遷移的短期暴漲，但對該代幣的需求並不大，礦工會對為小額回報而挖礦感到失望。就 Ripple 而言，如果獲得有利的裁決，XRP 代幣有可能反彈，但這只是艱難攀登的開始，因為該項目一直因法院案件而分心，並且最近沒有取得任何發展。

相反，Metacade 是一個新項目，通過社區主導的遊樂中心能為 P2E 世界帶來新的主題。通過正確的遊戲組合，該項目可以吸引大量的追隨者和對 MCADE 代幣的大量需求。ETC 和 XRP 出現了不錯的反彈，後者有更好的進一步上漲前景，但 Metacade 可能會超過它們。

結論

Ethereum Classic（ETC）的反彈是基於 Ethereum 合併的短期趨勢，因為礦工遷移到另一個鏈條以獲得收益。Ripple（XRP）的價格上漲也是短期的，因為交易員希望 SEC 的案件能有積極的結果。但這一點仍然不確定，即使他們獲勝，該項目在過去兩年間也並沒有任何發展。Metacade 有可能在投資回報方面超過這兩個項目，因為該項目正在創建一個具有元宇宙潛力的社區主導 P2E 遊戲項目。僅僅這句話，就能讓投資者搶購該代幣預售。