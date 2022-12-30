之前的文章 Sandbox、Metacade 和 Decentraland 2025 年價格預測：元宇宙中的主要參與者 下一篇文章 $MCADE 預售現在開始了！ 遊玩。 賺錢。 建立。 關聯。 開始 $MCADE 預售現在開始了！ 遊玩。 賺錢。 建立。 關聯。 開始 主页 消息 Sandbox、Metacade 和 Decentraland 2025 年價格預測：元宇宙中的主要參與者 Sandbox、Metacade 和 Decentraland 2025 年價格預測：元宇宙中的主要參與者 By Alice Davies - 一分鐘閱讀 30 December 2022 對元宇宙的未來以及哪些項目將佔據主導地位感到好奇？本文將通過 Sandbox、Metacade 和 Decentraland 對 2025 年的價格預測進行討論，讓您了解長期預期。 什麼是 Sandbox（SAND）？ Sandbox 是一個去中心化 3D 世界，允許用戶創建、共享遊戲中的體驗並從中獲利。Sandbox 讓玩家可以使用體素（遊戲設計的特徵塊）來構建他們喜歡的任何東西。然而，這不僅僅是一種審美選擇；它們被設計為易於操作，並允許玩家創建複雜而詳細的物體，如汽車、建築物、雕塑等。 要在 Sandbox 中建造，玩家首先需要擁有 LAND。 LAND 代幣是非同質化的，允許它們與 SAND 代幣一起買賣。擁有 LAND 後，玩家可以選擇購買 ASSET（其他玩家設計的對象）或在 VoxEdit 中構建項目，並在 Game Maker 中使用它們來創建身臨其境的遊戲和體驗。Forbes、Gucci 和 Warner Music Group 等公司都使用這些工具在元宇宙中邁出了第一步，而且可能還會有更多。 Sandbox（SAND）2025 年價格預測 隨著元宇宙的採用率不斷提高，Sandbox 很可能會不負眾望，成為希望加入這個新數字前沿的品牌的試驗場。在使用 Sandbox 的知名公司名單中增加更多名字可能會刺激大量投資，並可能將 SAND 推高至遠高於其當前 0.42 美元的價格。至少，2.50 美元絕對是可以實現的，而介於 4.50 美元和 5 美元之間的可能性更大。 什麼是 Metacade（MCADE）？ Metacade 是一個基於社區的平台，專為元宇宙和邊玩邊賺（P2E）遊戲而構建。在這裡，遊戲玩家可以發現最新的 P2E 遊戲，與志同道合的同行一起探索快速擴展的元宇宙空間，並對 GameFi 的未來產生直接影響。Metacade 的核心是擁有充分利用元宇宙和 P2E 遊戲所需的一切，例如評論、排行榜、創意、論壇和聊天室，您可以在其中結交朋友並通過對社區的貢獻賺取收入。 沒錯：每次您發布評論、遊戲獲勝技巧或其他有用的內容時，您都會獲得 MCADE 代幣作為獎勵，以表彰您在平台發展中所做的貢獻。您還會發現定期抽獎和錦標賽，在那裡您將與其他 Metacade 用戶正面交鋒，有機會贏得大獎。平台甚至還有計劃在 2024 年建立一個招聘板塊，在那裡你會找到與 Web3 知名人士一起工作的零工、兼職和長期職位。 到 2025 年，Metacade 的兩個最吸引人的功能將上線。第一個是它的去中心化自治組織（DAO），用戶將能夠參與塑造世界上首個由玩家擁有的虛擬遊樂中心。第二個是 Metagrant，它是一種資助工具，可讓 Metacade 用戶對 P2E 遊戲的開發進行投票。開發人員向社區展示他們的想法，獲得最多選票的人將獲得 Metacade 財政部的資助，以幫助將他們的遊戲變為現實。 Metacade（MCADE）2025 年價格預測 憑藉大量創新功能、對社區所有權的關注以及快速吸引成千上萬玩家的潛力，Metacade 很可能在 2025 年之前領先。MCADE 代幣目前處於預售階段，預計將向公眾推出每個代幣 0.02 美元。 鑑於元宇宙和 GameFi 的採用預計到 2025 年將加速，實現 0.20 美元—— 10 倍的增長——是一個合理的預測。如果 Metacade 按計劃進行，則很有可能達到 0.50 美元到 1 美元之間的任何地方。換句話說，到 2025 年，預售結束時進行的 1,000 美元投資可能價值高達 25,000 到 50,000 美元！ 什麼是 Decentraland（MANA）？ Decentraland 與 Sandbox 一樣，是一個 3D 世界，玩家可以在其中擁有遊戲內財產（也稱為 LAND）、創造體驗並探索他人的作品。Sandbox 更側重於遊戲，而 Decentraland 的目的更為普遍，專注於用戶生成的內容和藝術。Decentraland 還允許用戶在 VR 中探索周圍的世界——這是 Sandbox 尚未提供的。 自 2017 年成立以來，Decentraland 已經發展成為藝術畫廊、博物館、賭場、夜總會、酒店等場所。它還定期舉辦音樂會、會議和社交聚會等活動，供社區享用。作為其 DAO 結構的一部分，Decentraland 允許用戶參加虛擬市政廳會議並投票決定平台的未來。 Decentraland（MANA）2025 年價格預測 雖然 Decentraland 沒有像 Sandbox 那樣與那麼多品牌建立合作夥伴關係，但它作為最古老的元宇宙項目之一的地位可能會給它帶來優勢。隨著越來越多的玩家加入元宇宙革命，MANA 可能會看到新一波投資和回升動力，使其價格遠高於今天 0.32 美元的價格。 Decentraland 對 2025 年最樂觀的價格預測是 MANA 回到 2021 年 11 月的高點，或者介於 5 美元到 6 美元之間。更現實的 Decentraland 2025 年價格預測將在 3.50 美元到 4 美元左右。 Metacade（MCADE）是一個被嚴重低估的元宇宙項目 隨著越來越多的用戶加入元宇宙，Sandbox、Metacade 和 Decentraland 都可能在未來幾年取得不錯的成績。但是，雖然獲得 SAND 或 MANA 大量收益的這艘船可能已經啟航，但 MCADE 擁有一切可以獲得成功的因素。由於該代幣仍處於預售的第一階段，現在是入場的最佳時機。Metacade 已經在 MCADE 中售出超過 155 萬美元，預計到預售結束時這一數字將至少達到 2000 萬美元。不要再等了，在為時已晚之前抓住您的 MCADE 份額！ 您可以點擊此處在 eToro 購買 Sandbox 和 Decentraland 。 您可以點擊此處參與 Metacade 預售。 分享此文章 類別 分析