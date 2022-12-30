Sandbox、Metacade 和 Decentraland 2025 年價格預測：元宇宙中的主要參與者

對元宇宙的未來以及哪些項目將佔據主導地位感到好奇？本文將通過 Sandbox、Metacade 和 Decentraland 對 2025 年的價格預測進行討論，讓您了解長期預期。

什麼是 Sandbox（SAND）？

Sandbox 是一個去中心化 3D 世界，允許用戶創建、共享遊戲中的體驗並從中獲利。Sandbox 讓玩家可以使用體素（遊戲設計的特徵塊）來構建他們喜歡的任何東西。然而，這不僅僅是一種審美選擇；它們被設計為易於操作，並允許玩家創建複雜而詳細的物體，如汽車、建築物、雕塑等。

要在 Sandbox 中建造，玩家首先需要擁有 LAND。 LAND 代幣是非同質化的，允許它們與 SAND 代幣一起買賣。擁有 LAND 後，玩家可以選擇購買 ASSET（其他玩家設計的對象）或在 VoxEdit 中構建項目，並在 Game Maker 中使用它們來創建身臨其境的遊戲和體驗。Forbes、Gucci 和 Warner Music Group 等公司都使用這些工具在元宇宙中邁出了第一步，而且可能還會有更多。

Sandbox（SAND）2025 年價格預測

隨著元宇宙的採用率不斷提高，Sandbox 很可能會不負眾望，成為希望加入這個新數字前沿的品牌的試驗場。在使用 Sandbox 的知名公司名單中增加更多名字可能會刺激大量投資，並可能將 SAND 推高至遠高於其當前 0.42 美元的價格。至少，2.50 美元絕對是可以實現的，而介於 4.50 美元和 5 美元之間的可能性更大。

什麼是 Metacade（MCADE）？

Metacade 是一個基於社區的平台，專為元宇宙和邊玩邊賺（P2E）遊戲而構建。在這裡，遊戲玩家可以發現最新的 P2E 遊戲，與志同道合的同行一起探索快速擴展的元宇宙空間，並對 GameFi 的未來產生直接影響。Metacade 的核心是擁有充分利用元宇宙和 P2E 遊戲所需的一切，例如評論、排行榜、創意、論壇和聊天室，您可以在其中結交朋友並通過對社區的貢獻賺取收入。

沒錯：每次您發布評論、遊戲獲勝技巧或其他有用的內容時，您都會獲得 MCADE 代幣作為獎勵，以表彰您在平台發展中所做的貢獻。您還會發現定期抽獎和錦標賽，在那裡您將與其他 Metacade 用戶正面交鋒，有機會贏得大獎。平台甚至還有計劃在 2024 年建立一個招聘板塊，在那裡你會找到與 Web3 知名人士一起工作的零工、兼職和長期職位。

到 2025 年，Metacade 的兩個最吸引人的功能將上線。第一個是它的 去中心化自治組織（DAO） ，用戶將能夠參與塑造世界上首個由玩家擁有的虛擬遊樂中心。第二個是 Metagrant，它是一種資助工具，可讓 Metacade 用戶對 P2E 遊戲的開發進行投票。開發人員向社區展示他們的想法，獲得最多選票的人將獲得 Metacade 財政部的資助，以幫助將他們的遊戲變為現實。

Metacade（MCADE）2025 年價格預測

憑藉大量創新功能、對社區所有權的關注以及快速吸引成千上萬玩家的潛力，Metacade 很可能在 2025 年之前領先。MCADE 代幣目前處於預售階段，預計將向公眾推出每個代幣 0.02 美元。

鑑於元宇宙和 GameFi 的採用預計到 2025 年將加速，實現 0.20 美元—— 10 倍的增長——是一個合理的預測。如果 Metacade 按計劃進行，則很有可能達到 0.50 美元到 1 美元之間的任何地方。換句話說，到 2025 年，預售結束時進行的 1,000 美元投資可能價值高達 25,000 到 50,000 美元！

什麼是 Decentraland（MANA）？

Decentraland 與 Sandbox 一樣，是一個 3D 世界，玩家可以在其中擁有遊戲內財產（也稱為 LAND）、創造體驗並探索他人的作品。Sandbox 更側重於遊戲，而 Decentraland 的目的更為普遍，專注於用戶生成的內容和藝術。Decentraland 還允許用戶在 VR 中探索周圍的世界——這是 Sandbox 尚未提供的。

自 2017 年成立以來，Decentraland 已經發展成為藝術畫廊、博物館、賭場、夜總會、酒店等場所。它還定期舉辦音樂會、會議和社交聚會等活動，供社區享用。作為其 DAO 結構的一部分，Decentraland 允許用戶參加虛擬市政廳會議並投票決定平台的未來。

Decentraland（MANA）2025 年價格預測

雖然 Decentraland 沒有像 Sandbox 那樣與那麼多品牌建立合作夥伴關係，但它作為最古老的元宇宙項目之一的地位可能會給它帶來優勢。隨著越來越多的玩家加入元宇宙革命，MANA 可能會看到新一波投資和回升動力，使其價格遠高於今天 0.32 美元的價格。

Decentraland 對 2025 年最樂觀的價格預測是 MANA 回到 2021 年 11 月的高點，或者介於 5 美元到 6 美元之間。更現實的 Decentraland 2025 年價格預測將在 3.50 美元到 4 美元左右。

Metacade（MCADE）是一個被嚴重低估的元宇宙項目

隨著越來越多的用戶加入元宇宙，Sandbox、Metacade 和 Decentraland 都可能在未來幾年取得不錯的成績。但是，雖然獲得 SAND 或 MANA 大量收益的這艘船可能已經啟航，但 MCADE 擁有一切可以獲得成功的因素。由於該代幣仍處於預售的第一階段，現在是入場的最佳時機。Metacade 已經在 MCADE 中售出超過 155 萬美元，預計到預售結束時這一數字將至少達到 2000 萬美元。不要再等了，在為時已晚之前抓住您的 MCADE 份額！

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