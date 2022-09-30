九月綜述：合併來來去去，市場滯後，宏觀發揮作用

有人叫醒了綠日，因為九月即將結束。

那麼，本月加密貨幣發生了什麼？當我們把月曆翻到十月時，市場會怎麼樣？

Bitcoin 和 Ethereum 滯後

沒什麼大不了的，但 Bitcoin 和 Ethereum 在本月呈下降趨勢。有趣的是，Bitcoin 的下跌幅度超過了 Ethereum，這與我們在歷史上看到的模式相比是不尋常的，Ethereum 通常是兩者中更不穩定的。

當然，合併是件大新聞，因為 Ethereum 在 9 月 15 日完成了歷史上最大的區塊鏈升級。儘管這個事件順利完成，但對價格並沒有起到太大的作用——這表明它的價格已提前反映了事件，正如許多人所懷疑的那樣。

在短期內，合併對價格的影響不大，但由於 Ethereum 生態系統的工作渠道已經完全改變，因此今後的跟踪將是一件很有趣的事情。

我之前寫過我的想法，即質押耕作甚至可以充當 De-Fi 世界的“無風險”代理，幫助提供一個估值框架並為 ETH 進一步成熟奠定基礎。

這個基礎工作還應該允許 Ethereum 與 Bitcoin 脫鉤。長期以來，我一直將 Bitcoin 視為貨幣，將 Ethereum 視為技術，我認為這一舉措進一步突出了這個差別——貨幣需要工作量證明，而 DeFi 系統的基礎則不需要。

但這些都是長期考慮，從中期來看，它們仍然非常相關。

鏈上

讓我們跳到鏈上，看看這個月有什麼值得關注的指標。

首先，鑑於 Ethereum 完成了上述合併，顯然網絡上不再需要礦工。這與突破性新聞完全相反，但在下圖可看到哈希率降至零，這還是很不錯的。

IntoTheBlock 在下面的簡潔圖表中顯示了合併後 ETH 的淨發行量。它並沒有陷入通縮，這是許多人在合併前提出的一種說法。

正如我在之前的分析中所說的，我認為這更像是天真地遵循“通貨緊縮意味著價格上漲，我希望價格上漲，所以我會說 ETH 將是通貨緊縮”的邏輯。但是，合併工作完美地完成了，看到發行率如此急劇下降真是太酷了。

然而，更令人擔憂的是，Ethereum 的費用環比下降了 80%。這無非是常見的需求下降。宏觀形勢仍然絕對是可怕的，因此對網絡的需求也在下降（我可能有點苛刻，因為第 2 層費用部分加劇了費用下降，但這主要是由於整體需求的下降）。

再來看看 Bitcoin，長期持有者（即鑽石持有者）的百分比繼續回升至去年這個時候創下的接近 64% 的歷史新高。數據顯示，這個人群——定義為持有 Bitcoin 超過一年的人——仍然保持不動，即便在最近的看跌月份也不例外。

采礦

我很好奇在 Ethereum 合併後，Bitcoin 的哈希率是否會增加。

請看下面的圖表，顯示了在過去的三個月中，似乎沒有發生太大的變化。我想這是有道理的——比起挖掘 Bitcoin，礦工們用自己的設備挖掘其他代幣更為容易。

排名第一的是 Ethereum Classic ——這是我大多數時候都會忘記了的代幣，直到我注意到它的哈希率在合併之日飆升至歷史最高點，一夜之間幾乎翻了 4 倍。

結論

事實上，這個月的話題都是關於合併，僅此而已。我們可以隨心所欲地談論鏈上指標，作為一個區塊鏈迷，我非常樂意這樣做。

但現實情況是，在短期內，對加密貨幣唯一重要的是宏觀形勢。圍繞合併的價格並沒有大動作則是證明了這一點。

加密貨幣一直並將繼續像對 S&P 500 指數的槓桿押註一樣向前發展。因此，請隨時留意 Jerome Powell 的發言，因為在我們再次獲得宏觀動力並且事情可以開始發展之前，這就是真正重要的事。

歡迎回來，綠日。