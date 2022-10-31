Shiba Inu 和 Dogecoin 持有者對 Metacade 預售感興趣

Metacade（MCADE）是一個全新的項目，旨在顛覆加密貨幣世界的玩遊戲賺錢（P2E）領域。Metacade 甚至引起了 Shiba Inu（SHIB）和 Dogecoin（DOGE）持有者的興趣，他們在最近的熊市中見證了自己財富的變化。Metacade 擁有全球首個社區建造的元宇宙遊樂中心，涵蓋了促使 SHIB 和 DOGE 迷因幣成功的所有因素。

什麼是 Metacade？

Metacade 是一個全新的獨特 Web3.0 空間，提供了一個中心，讓開發人員和遊戲玩家能在其中遊玩、協作、開發和實現目標。該項目有一個成為終極遊戲目的地的路線圖，將龐大的業餘和專業遊戲玩家社區吸引到平台上。

開發人員將沉浸在構建過程中，並將 MetaGrants 分發給最棒的遊戲創意。遊戲玩家可以在新遊戲推出前參與測試，並進行評價。所有這些都將通過 MCADE 代幣的治理投票實現，這也將允許用戶通過質押池分享未來項目的收入。

有關 Metacade 質押的更多資訊

Metacade 社區成員可以質押自己的 MCADE 代幣，作為回報，他們將獲得項目收入的一部分。這些收入將以不同的貨幣支付，以避免膨脹 MCADE 代幣的供應。

一旦收入流開始流動，還計劃建立代幣銷毀機制或回購，以從流通中移除額外的代幣。發行時的固定總供應量將是 20 億個 MCADE，其中 14 億個代幣分配給預售，6 億個代幣用於未來分配。

Metacade 路線圖有什麼？

Metacade 在 2023 年第一季度的重點將是通過營銷來發展社區。這對於吸引開發人員和遊戲玩家參與構建過程是非常必要的。該項目還將在 Uniswap 上市，這是投資者在獲得主流關注之前考慮預售的最終原因。

2023 年晚些時候，我們將迎來 create2earn、play2earn 和 Competition2earn GameFi 目的地的完成。一旦建立了一個元宇宙準備就緒的多遊戲遊樂中心，以及一個熱鬧的社區，就不需要路線圖了。天空才是 Metacade 的極限，這就是它引起早期興趣的原因。

SHIB 和 DOGE 出了什麼問題？

最後， Shiba Inu 和 Dogecoin 項目耗盡了迷因的吸引力和想法。沒有為投資者賺到錢，也沒有提供區塊鏈遊戲或 NFT 功能。這兩個項目都引起了巨大的社區關注和名人的認可，但投資者希望 DOGE 會被用作一種支付代幣，但從未實現。SHIB 投資者被承諾 1 美元代幣價格的代幣經濟學所吸引，但也以失敗告終。這些代幣的投資者已經留意到 Reddit 和 Discord 上的 Metacde 項目，並可能很快地將其傳播開來。

為什麼要考慮 Metacade？

如果 Metacade 能夠像 SHIB 和 DOGE 那樣吸引相同的社區面，那麼它將通過 P2E 盈利模式留住這些群體。Metacade 能夠為開發人員和遊戲玩家提供賺錢的機會，因此它保證每日用戶數量的底線，並在消息開始傳播時吸引新的訪問者。沒有噱頭，因此不需要企業採用。 Metacade 是一個獨立的項目，可以為投資者帶來被動投資、通過遊戲賺錢和通過創造賺錢的機會，從而將之前的迷因股票贏家甩在身後。

結論

Shiba Inu 和 Dogecoin 是 2021 年最成功的迷因代幣，但它們都在熊市中遭遇阻礙。這些代幣的投資者現在一直在展望未來，並對 Metacade 的預售感興趣。該項目正在創建首個以社區為主導的玩遊戲賺錢遊樂中心，並通過質押獲得收入和代幣銷毀，實現最佳代幣經濟學。DOGE 和 SHIB 都在熊市中遭到重創，因為它們沒有路線圖，而且新買家枯竭。相反，Metacade 不需要依賴噱頭，但其 MCADE 代幣具有迷因代幣成功所需的所有屬性。