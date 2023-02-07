Shiba Inu 燒掉數百萬個 Shib 代幣希望反彈，而 Metacade 仍然是一個更好的選擇

加密貨幣項目可以通過多種不同的方式引發價格上漲，而銷毀代幣是最明確的實現方式之一。這是因為銷毀的代幣會從流通供應中取出，將它們的價值轉移到剩餘代幣上。

這是流行的迷因幣項目 Shiba Inu 採取的一種方法，自 Ethereum 創始人 Vitalik Buterin 在 2021 年燒掉他的 410 萬億代幣以來，該項目已經銷毀了超過 3800 億個 SHIB 代幣。

不過，由於總供應量為 1000 萬億，銷毀對 Shiba Inu 的價格預測並沒有太大影響，而且有令人難以置信的新項目提供了前所未聞的收益潛力，新的顛覆者 Metacade 等公司正在吸引著眾多 SHIB 持有者。

Metacade 的效用性讓它與眾不同？

雖然像 Shiba Inu 這樣的迷因幣項目試圖創建一種代幣效用來重獲動力，或依靠一次性代幣銷毀帶來頭條新聞，但由於他們的生態系統中缺乏進展，這些項目很難繼續尋找買家。

雄心勃勃的項目利用具有高效用性的代幣，處於更有利的地位。因為即使在最寒冷的加密貨幣寒冬，代幣價格也可以通過代幣推動的平台使用而被推動上漲。

Metacade 就是此類項目的一個典型例子，對於那些已經消化了 白皮書 內容並決定在最早階段購買高潛力項目的投資者來說，這是一個難得的機會。

Metacade 團隊概述的計劃是迄今為止預售取得巨大成功的重要組成部分，預售以創紀錄的速度籌集了 540 萬美元。這種表現並不常見，它清楚地表明了許多人認為該項目具有獲得巨大收益的潛力。

什麼是 Shiba Inu（SHIB）？

Shiba Inu 是 Ethereum 區塊鏈上的一個迷因幣項目，它追隨 Dogecoin 的腳步，作為一個由友好的卡通 Shiba Inu 狗所領導的項目。

Shiba Inu 最初幾乎沒有任何效用性，儘管作為一個旨在複製 DOGE 在更靈活的鏈上的成功的項目，它已經加快了速度。如今，Shiba Inu 團隊已經建立了一個 DeFi 生態系統，以便將代幣與功能產品聯繫起來。

Shiba Inu 價格預測：SHIB 能否東山再起？

自 2021 年牛市以來，Shiba Inu 價格大幅下跌，為其有限的效用性付出了代價。該項目現在面臨的困難是，影響 Shiba Inu 價格預測的是，從效用性的角度來看，它到底能走多遠，與 DeFi 領域的其他項目幾乎沒有什麼區別。

Shiba Inu 價格預測看起來很慘淡，如果 SHIB 能夠在整個 2023 年保持 0.000009 美元的價格，那將是該項目的勝利。該項目未來的唯一機會似乎是一種名為 Shibarium 的特定於 SHIB 的第 2 層解決方案，它可以讓因 Ethereum 交易費用而望而卻步的小型投資者有更多的投資機會。

如果 Shibarium 能夠幫助 SHIB 重拾動力，到 2025 年 SHIB 的價格可能會翻一番，達到 0.000018 美元，但該項目需要在未來一兩年內取得更多成就才能給自己機會。

什麼是 Metacade（MCADE）？

Metacade 計劃建造一個巨大的邊玩邊賺遊樂中心，讓投資者驚嘆不已。它讓各種遊戲玩家都能從自己最喜歡的消遣中賺取收入，無論是通過隨意玩遊戲、參加錦標賽，還是通過競爭階梯達到排行榜榜首。

該平台旨在通過綜合獎勵機制來激勵參與，甚至通過有助於平台用戶體驗的非遊戲活動，例如撰寫內容或與社區互動。

MCADE 如何運作？

強大的效用代幣 MCADE 作為平台的貨幣，用於所有用戶的購買和獎勵。該令牌還為持有者提供治理權，例如在允許社區評估遊戲原型的 Metagrants 計劃中，MCADE 持有者可以投票分配開發資金，幫助指導在線遊戲庫的未來。

投資者可以質押自己的 MCADE，獲得以穩定幣結算的被動收入，以免稀釋整體供應，這使得該項目對尋求高質量投資選擇的投資者更具吸引力。

該項目對未來的自給自足有明確的計劃，這是該項目的一個關鍵組成部分，在未來將看到用戶的急劇增長。幾個外部收入來源，包括遊戲發布平台板和平台廣告，已被確定為具凝聚力計劃的一部分，該計劃似乎將撼動我們所知的線上遊戲世界。

Metacade 價格預測：MCADE 能否在 2023 年上漲 100 倍？

Metacade 所顯示的巨大潛力是許多投資者認為 MCADE 在預售完成後可能上漲 100 倍的原因，使 MCADE 的價格為每個代幣 2 美元——這一預測遠比 Shiba Inu 的價格預測更為樂觀。

憑藉如此巨大的潛力和對該平台可能看到的巨大用戶增長的必然感，MCADE 似乎有可能在 2025 年達到 5 美元，而在那之後，上漲無設限。