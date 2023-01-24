Shiba Inu（SHIB）價格預測—— Metacade 可能在未來幾個月超過 SHIB

自從 Dogecoin（DOGE）和 Shiba Inu 等頂級迷因幣項目的高能量社區建立起了如此巨大的勢頭，並將項目推向加密貨幣排行榜以來，收穫了很多批評。

然而，這兩個項目都能夠經受住 2022 年的熊市。因此，持有者將關注 2023 年 Shiba Inu 的價格預測，以得出有關該代幣投資潛力的結論。

許多 SHIB 投資者被一個令人興奮的新項目—— Metacade 所吸引，該項目有望在 2023 年帶來更大的收益。鑑於 SHIB 面臨的挑戰和 Metacade 項目的巨大潛力，我們很可能會看到越來越多的 SHIB 持有者希望通過 MCADE，以在未來幾個月內上漲超越 SHIB。

什麼是 Metacade？

Metacade 是一個創新的新項目，計劃為其用戶提供令人難以置信且多樣化的邊玩邊賺（P2E）遊樂中心。通過圍繞這個旗艦 P2E 遊樂中心構建，Metacade 將通過創建一個將游戲玩家放在首位的社區中心來重新定義 GameFi。

儘管 P2E 遊樂中心已經吸引了能夠看到其潛力的精明投資者的大量關注，但 Metacade 生態系統得到了許多其他互補功能的支持。

一個巧妙的獎勵系統貫穿於整個項目，獎勵玩遊戲和贏得在 Metacade 平台上舉辦的競爭性錦標賽，並通過撰寫遊戲評論等行為為社區做出貢獻。這激勵了用戶為項目做出貢獻，是確保項目能夠建立巨大勢頭的戰略主線。

它是如何運作的？

該項目使用效用性和治理代幣 MCADE 來為獎勵系統提供動力，並作為跨平台的交換媒介。MCADE 代幣也可以進行質押，讓代幣持有者獲得被動收入，甚至以穩定幣的形式提供獎勵，以免增加 MCADE 的流通供應。

Metacade 有另一個促進平台成功的創新機制——Metagrants。Metagrants 將允許遊戲開發者在 Metacade 生態系統中提出想法，而 MCADE 代幣持有者能夠決定應該將資金分配到哪裡。這將有助於推動平台的參與和採用，因為社區可以將資金用於他們最感興趣的項目。

Metacade 團隊了解該項目實現自我維持的重要性，因此設定了許多不同的收入來源來持續支持該項目。這包括平台廣告、遊戲發布平台和競爭性錦標賽等。

Metacade（MCADE）價格預測：沒有上限

Metacade 擁有 明確的戰略計劃 ，該計劃考慮了確保項目成功的所有要素。隨著 GameFi 空間已經顯示出其穩健性，眾所周知，它是 Web3 的一部分，即將迎來爆炸性增長。因此，Metacade 的前景比 Shiba Inu 的價格預測要光明得多也就不足為奇了。

由於 MCADE 代幣在其火熱的預售期間迅速售罄，毫無疑問，MCADE 的價格在未來幾個月內很可能會出現一些大幅上漲。許多人預測 GameFi 的採用率會激增，MCADE 可能在 2023 年達到 0.50 美元，並且似乎有可能在 2025 年之前達到 5 美元。

Shiba Inu 價格預測：它能堅持下去嗎？

迷因幣面臨的一個挑戰是它們嚴重依賴社區建立的炒作，需要動力來保持上漲。儘管 SHIB 無疑仍然擁有大量支持者社區，但該項目在現實世界中幾乎沒有效用，該項目似乎不太可能重現它在 2021 年達到的炒作效果。

Shiba Inu 價格預測考慮到了這一點，SHIB 需要專注於保持其當前價格，這意味著如果 SHIB 在 2023 年底之前持有 0.000008 美元，則該項目將被視為成功的一年。除非它的效用性發生任何顯著變化，否則該代幣似乎可能會在明年開始緩慢下降，而社區則拼命試圖引起更多興趣。

Metacade（MCADE）vs Shiba Inu（SHIB）：哪個更好？

毫無疑問，MCADE 對所有投資者來說都是一個重要的機會，這很可能是迄今為止在預售中看到的巨大興趣的驅動因素。雖然 SHIB 可能會堅持一段時間，但任何尋求高額投資回報的嚴肅投資者都應該跳入 MCADE，並遠離 Shiba Inu 社區。考慮到這一點，Metacade 似乎很有可能在未來幾個月超越 SHIB。