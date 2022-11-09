隨著 Solana（SOL）無法從加密貨幣崩潰中恢復過來，Metacade（MCADE）預售正獲得人們的關注

2022 年的加密貨幣崩盤對一些投機性較強的加密貨幣項目尤其不利，例如 Solana（SOL）。面對激烈的競爭和幾個基本問題，Solana 在過去幾個月裡一直在努力維持看漲情緒。然而，在加密貨幣崩潰的同時，一個新的代幣正在從灰燼中崛起。

它叫做 Metacade（MCADE），可能是在未來幾年內利用 GameFi 增長的最佳項目。今天，我們將剖析 Solana 發生的事情，以及為什麼您應該開始認真考慮將 Metacade 添加到您的投資組合中。

Solana（SOL）在加密貨幣崩潰中面臨反復中斷和價格下跌

Solana（SOL） 是當今市場上領先的 Ethereum 的競爭對手之一。它是加密貨幣領域最快的區塊鏈之一，使用令人印象深刻的 持有量證明（Proof-of-Stake, PoS） 和 歷史證明（Proof-of-History, PoH） 組合來實現每秒 3500 筆交易 （TPS）的速度且毫不費力。 根據 Solana 的記錄 ，理論上，這可以達到 710,000。與 Ethereum 的 30 TPS 相比，很容易看出為什麼 Solana 會在 2021 年迅速攀升。

儘管有如此不可思議的交易速度，但 Solana 並非沒有問題。僅今年一年， Solana 就發生了六次中斷 ，其中一次在 1 月初持續了整整一周。除了 2022 年廣泛的加密貨幣崩盤之外，這些中斷也成為了它價格下跌的催化劑。在 1 月 6 日開始為期一周的中斷後，SOL 下跌近 23%，達至 1 月 10 日的低點。在 1 月 21 日的又一次中斷困擾區塊鏈之後，SOL 又下跌了 37%，在三天后獲得了支撐。

從那時起，在更大的加密貨幣崩盤之後，SOL 的價格一直處於低位。它目前的價值為 29 美元，在 8 月的看漲價格行動中未能突破 49 美元。隨著停留長達一個月的 30 美元支撐點位被突破，Solana 現在在 6 月的低點 26 美元附近徘徊。

什麼是 Metacade（MCADE）？

Metacade 是一個新興項目，旨在成為遊戲行業的顛覆性力量。Metacade 是一個社區中心， GameFi 和加密貨幣愛好者可以在這裡找到最好的 Play2Earn 遊戲，從自己的熱情中獲得更多收益，並與志同道合的人建立聯繫。Metacade 的最終目標是成為世界上首個由玩家擁有的虛擬遊樂中心，您可以在其中引導遊戲的未來，它不是與外界脫節的遊戲工作室。

為了建立這一願景，Metacade 正在運營一種模式，該模式獎勵玩家在社區中的貢獻，同時利用集體的力量來製作業內前所未有的最佳 Play2Earn 和 Web3 遊戲。

為什麼 Metacade（MCADE）有望跑贏市場？

在加密貨幣崩盤的同時，Metacade 正在將自己定位，以在下一次牛市期間迅速主導市場。如前所述，Metacade 打算通過獎勵玩家做喜歡做的事情來吸引更多玩家。每次您發表評論、分享領先的 GameFi 創意或參與遊戲測試時，您都會獲得 MCADE 代幣作為獎勵。如果您是 GameFi 的狂熱愛好者，那麼只需分享您對自己喜歡的遊戲的想法和專業知識，即可增加您的收入！

Metacade 的願景是，把社區變成一個想法大熔爐，讓開發者和玩家緊密地交織在一起。Metacade 計劃推出一項名為 Metagrants 的資助計劃，遊戲開發者可以在其中發布自己的想法，讓 Metacade 社區投票選出自己希望看到的項目。獲勝者可從財政部獲得資金，甚至可以使用平台的原生測試環境獲得有關其原型的即時、可操作的回饋。

作為 Metacade 幫助玩家從 GameFi 中賺取更多收入的目標的一部分，他們還將舉辦獨家錦標賽，讓任何人都能贏得大獎。但比這更棒的是，Metacade 計劃在 2024 年推出工作委員會，有朝一日可能幫助人們在新興的 Web3 行業中找到自己的重大職業突破。然而，職業工作並不是您在這裡能找到的唯一東西，還有大量的臨時工作，比如一次性測試工作，玩家可以花幾個小時來參加這些工作，以增加自己的固定收入。

最終，Metacade 將通過組建 去中心化自治組織（DAO） ，將密鑰移交給 Metacade 集體。最有價值的成員將獲得領導一職，指導 Metacade 走向未來。這將允許 MCADE 持有者對領導角色、功能實施、資金分配等進行投票，從而形成一個由遊戲玩家為遊戲玩家服務的完全自給自足的生態系統。

Solana（SOL）與 Metacade（MCADE）——哪個是更好的投資？

如前所述，Solana 在最近的加密貨幣崩盤中度過了一段艱難的時期。但中斷已經是它最不嚴重的問題了。就在 10 月 12 日，基於 Solana 的 DeFi 平台 Mango 被黑客入侵 1 億美元。這是第一次嗎？並不是。早在 8 月，Solana 就遭到了針對其用戶錢包的直接攻擊，超過 600 萬美元被盜。早些時候，在 2 月，Solana 被盜走了 3.2 億美元的巨額。

僅在 2022 年，這些黑客攻擊的總成本就超過了 4.46 億美元。這麼說吧，這個金額 與美國宣布 在 6 月向烏克蘭提供的安全援助金額差不多。

雖然 Solana 的未來仍然不確定，尤其是在 Ethereum 的升級將其潛在 TPS 推至 100,000 之後，而 Metacade 在快速增長的市場中幾乎沒有任何競爭。僅所有這些因素便可以讓 Metacade 成為該領域的強力競爭者。上述特點能輕易地讓 Metacade 成為新興 GameFi 行業的史詩巨擘。

考慮到這些因素，Metacade 現在在預售階段可能非常便宜。如果您想知道在 2022 年的加密貨幣崩盤之後，要投資 Solana 還是堅持購買 Metacade，我想答案已經很明顯了：Metacade 應該是您的首選。

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