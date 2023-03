2023 年最值得投資的 13 種遊戲代幣

加密遊戲代幣是 Web3 中最搶手的投資機會,這是有充分理由的。GameFi 是快速發展的行業,有可能永遠徹底改變傳統遊戲。

對於任何想立即購買最佳遊戲代幣的人來說,如下有 13 種最值得投資的項目:

Metacade(MCADE)

DApp Rader(DAPR)

Axie Infinity(AXS)

Enjin Coin(ENJ)

STEPN(GMT)

Star Atlas(ATLAS)

The Sandbox(SAND)

ApeCoin(APE)

Upland(UPX)

Gala Games(GALA)

Decentraland(MANA)

AltSignals(ASI)

Illuvium(ILV)

1. Metacade(MCADE)——最熱門的遊戲加密貨幣之一

什麼是 MCADE?

Metacade 是最大的鏈上遊樂中心。在任何同類項目中,該平台提供了數量最多的邊玩邊賺街機遊戲,這在 Web3 的世界中是獨一無二的。大多數遊戲平台都提供單一的遊戲體驗,而 Metacade 則在一個地方提供多種遊戲體驗。

Metacade 中的遊戲可以休閒或競爭性地玩,每個遊戲都通過遊戲邊玩邊賺機制提供自動財務獎勵。用戶可以通過無盡的關卡或直接在獨家錦標賽中與其他玩家競爭來獲得 MCADE 代幣。

Metacade 還旨在成為 Web3 社區的中心樞紐。它將包含有關最佳遊戲加密項目的所有最新資訊,包括最新趨勢和創意。社區中心獎勵內容創作者的貢獻,這是一種創新的激勵系統,可以在未來幾年為許多用戶提供服務。

Metacade 還旨在通過 Metagrants 計畫直接支持區塊鏈技術的擴展。社區可以投票決定哪些新的街機遊戲是最佳,然後 Metacade 提供直接資金來幫助實現想法。社區成員還可以在新遊戲正式發佈之前對其進行測試,並在此過程中賺取加密貨幣收入。

為什麼要購買 MCADE?

Metacade 是一個全面的 GameFi 平台,也是目前最令人興奮的遊戲加密貨幣項目之一。MCADE 代幣最近在一次非常成功的預售活動中推出,該活動仍在進行中。

預售為投資者提供了一個獨特的機會,讓他們可以在開發的早期階段參與到一個高潛力的區塊鏈項目中,這讓許多專家預測任何預售投資都會獲得可觀的回報。

MCADE 目前僅值 0.0185 美元。自預售活動開始以來的短短 17 週內,它已經吸引了 1210 萬美元的投資,目前正處於交易所上市前的最後階段。

>>> 您可以點擊 此處 參與 Metacade 最終階段預售 <<<

2. DApp Radar(RADAR)

什麼是 RADAR?

Dapp Radar 是一個宣傳去中心化應用的平台。它允許任何人更好地訪問周圍最佳遊戲加密貨幣項目。它的工作方式類似於 Google Play Store 或 Apple Store 等傳統應用商店,因為 Dapp Radar 包含數以千計的基於區塊鏈的應用供用戶下載和使用。

Dapp Radar 解決了區塊鏈行業的一個關鍵問題,該行業通常依靠口碑來傳播對新的 dApp 和遊戲加密貨幣項目的認識。通過將多個最佳 dApp 集中在一個地方,Dapp Radar 在未來幾年中將自己定位為強大地位。

RADAR 是該平台的新原生代幣,旨在幫助 Dapp Radar 擴展。該平台旨在改進項目列表,並擴大可供下載的 dApp 數量。RADAR 提供治理代幣,持有者可以投票並為平台的未來成功做出貢獻。

除此之外,RADAR 還可用於在 Dapp Radar 平台上獲得被動質押獎勵。這為所有代幣持有者提供了在長期投資區塊鏈應用商店的同時產生收入的機會。

為什麼要購買 RADAR?

RADAR 是由一個非常成功的現有平台推出的新區塊鏈產品。由於它代表了一個直接支持 9000 多個 dApp 並每月吸引超過 100 萬用戶的項目,因此它可能會比當前價格大幅上漲。

RADAR 每個代幣僅值 0.017 美元。它最近大幅上漲,這是一個強烈的信號,表明該代幣未來可能會大幅上漲。目前的交易量超過 1000 萬美元,遠高於許多處於類似發展階段的新代幣。

通過在一個地方支持數以千計的 dApp 和所有最佳遊戲加密貨幣,Dapp Radar 的未來看起來一片光明。在當前價格下,它可能成為一個不錯的投資機會。

3. Axie Infinity(AXS)

什麼是 AXS?

Axie Infinity(AXS)是一個建立在 Ethereum 上的去中心化遊戲平台,允許玩家收集、飼養和戰鬥名為 Axies 的數字生物。Axie Infinity 元宇宙將玩家帶入一個充滿活力的世界,這裡充滿了可以探索的地方和可以完成的任務。

玩家可以通過玩 Axie Infinity 賺取原生遊戲幣 AXS。玩家在遊戲中取得進步並在戰鬥中擊敗其他玩家,即可獲得 AXS 代幣作為獎勵。用戶還可以在平台的綜合市場上與其他用戶將 Axies 作為數字資產進行交易,這提供了另一種在遊戲中賺取加密貨幣的方法。

Axie Infinity 作為一個區塊鏈遊戲項目,為用戶提供了極大的自主權。玩家可以收集 Axies 並完全擁有自己的遊戲內物品,還可以探索神秘的土地並在故事情節中取得進展。

Axie Infinity 的使命是為用戶提供公平獲取原創作品的機會,同時通過為這些資產創建流動性市場來實現財務自由。借助 Axie Infinity,任何人都可以成為沉浸式區塊鏈世界的一部分。

為什麼要購買 AXS?

Axie Infinity 在過去幾年中一直是表現最好的加密貨幣遊戲平台之一。儘管最近出現了一些問題,包括 Ronin Bridge 遭到重大黑客攻擊,但 Axie Infinity 仍然是最值得投資的遊戲代幣之一。

Axie Infinity 利用獨特的 Ethereum 側鏈來幫助最大限度地提高玩遊戲時的用戶體驗。Ronin Bridge 最近變得更加安全,它有可能在未來幾個月和幾年內支持越來越多的用戶。

在 2021 年實現了一個重要的里程碑之後,即每天有近 200 萬個人用戶 在玩 Axie Infinity,AXS 代幣的估值達到了 160 美元。目前的價格—— 10 美元——可能是長期投資的一個最佳買入點,使 AXS 成為目前可用的頂級遊戲加密貨幣選項之一。

4. Enjin Coin(ENJ)

什麼是 ENJ?

以 ENJ 為代表的 Enjin 是一個旨在創建、管理和貨幣化虛擬資產的加密貨幣平台。它為加密貨幣遊戲、應用和網站的開發人員提供了一套廣泛的基於區塊鏈的產品和服務,使他們能夠將 Enjin Coin 和遊戲內資產整合到自己的平台中。

Enjin 的技術利用 Enjin Coin 代幣,來幫助提升加密貨幣遊戲運動的整體創新水準。ENJ 可以使用 Enjin 工具包鎖定到自定義數字資產中,該工具包用於為遊戲內資產提供即時流動性。這有助於任何人在區塊鏈上發佈新遊戲,因為 Enjin 可以輕鬆發佈基於區塊鏈的資產。

Enjin 還提供工具,例如 EnjinX(Ethereum 區塊鏈上的遊戲瀏覽器)、Enjin Beam(QR 地址掃描服務)和 Enjin 錢包(提供最大安全性的多幣種錢包)。

通過利用 Enjin 的尖端技術,遊戲開發者可以解鎖強大的功能,使他們能夠在多個遊戲平台上發佈虛擬物品。這項服務使 Enjin 成為頂級遊戲代幣,可以為傳統遊戲行業開創一個新時代。

為什麼要購買 ENJ?

ENJ 在 Enjin 生態系統中具有巨大的效用性,因此隨著時間的推移,它可能成為頂級遊戲代幣之一。該項目由經驗豐富的遊戲開發人員團隊推動,旨在推動基於區塊鏈的遊戲平台的擴展,而 ENJ 代幣是該項目使命不可或缺的一部分。

對於尋求遷移到區塊鏈的遊戲開發者來說,Enjin 的工具套件可以發揮重要作用。通過鎖定平台上鑄造的新資產的流動性,遊戲玩家可以以低交易費用和近乎即時的確認來玩區塊鏈遊戲。

以目前 0.50 美元的價格計算,ENJ 顯示出巨大的潛力。尋求購買頂級加密遊戲項目的投資者應該可以通過購買 ENJ 而獲得成功,因為該平台憑藉其獨特的技術解決方案和廣泛的價值主張,看起來注定會發展壯大。

5. STEPN(GMT)

什麼是 GMT?

STEPN(GMT)是一個革命性的基於區塊鏈的系統,它對邊玩邊賺加密貨幣遊戲進行了獨特的調整。STEPN 利用邊運動變賺技術創建了一個創新的新 SocialFi 平台。GMT 也被稱為全球運動代幣(Global Movement Token)——它是平台上的交換媒介,在用戶行走時提供自動獎勵。

由於用戶 只需在現實世界中四處走動 即可獲得獎勵,因此 STEPN 已成為 Web3 行業的熱門名稱。GMT 鼓勵用戶走出去,探索自己的環境並每天進行鍛煉。

STEPN 的獨特產品只有通過先進的區塊鏈協議才能實現。這使得 STEPN 的運作方式完全透明,因此用戶可以確信自己在日常生活中四處走動時確實會獲得經濟回報。STEPN 團隊創建的獨特解決方案提供了無限的賺錢機會。STEPN 的誕生無疑是區塊鏈技術中令人興奮的發展。

為什麼要購買 GMT?

GMT 是一個相對較新的代幣。在 2022 年推出後,GMT 憑藉其創新的區塊鏈解決方案迅速在整個 Web3 中廣為人知。Walk2Earn 應用也不是全新的,但由於區塊鏈的無邊界特性,GMT 的解決方案可能能夠為全球範圍內更廣泛的用戶提供服務。

GMT 目前的價格為 0.40 美元,此前曾創下 4 美元的歷史新高。專家預測,這款以獨特方式重塑最佳加密貨幣遊戲產品的代幣將獲得顯著收益,並有可能在下一個牛市期間獲得 10 倍的回報。

6. Star Atlas(ATLAS)

什麼是 ATLAS?

Star Atlas(ATLAS)是一個 3D 加密貨幣遊戲平台,旨在使用區塊鏈技術徹底改變遊戲體驗。該遊戲設置在一個身臨其境的虛擬現實領域,將玩家帶到外太空,讓玩家可以在自己的宇宙飛船中探索宇宙。

Star Atlas 中的所有物品都被鑄造為 NFT,這讓玩家可以完全擁有和定制自己的體驗。玩家可以參與星際戰鬥,跨空間尋找寶藏。Star Atlas 還用加密貨幣獎勵玩家在遊戲中取得的進步。

Star Atlas 部署的雙代幣系統允許玩家購買高級遊戲配件和武器,以及在 Star Atlas DAO 中對治理提案進行投票。遊戲內物品可以直接與其他玩家交易,這有助於用戶構建自己理想的自定義裝備。

為什麼要購買 ATLAS?

借助 Star Atlas,遊戲玩家處於數字世界中令人興奮的新遊戲和互動方式的最前沿。ATLAS 代幣是 Star Atlas DAO 的治理代幣,它賦予所有持有者投票權和推動平台進步的機會。

作為頂級遊戲加密貨幣平台之一,Star Atlas 已經發佈了複雜的遊戲玩法和逼真的圖形。這有助於提高玩家的沉浸感,他們可以無休止地探索世界,同時產生具有內在財務價值的收入。

ATLAS 代幣在 2022 年的加密貨幣寒冬期間遭受重創,但投資者預計它會復甦。這是由於該項目提出的內在價值,隨著時間的推移可以支持大量用戶。Star Atlas 可能成為 Solana 區塊鏈上頂級遊戲加密貨幣之一,並從目前的 0.003 美元價格大幅上漲。

7. The Sandbox(SAND)

什麼是 SAND?

The Sandbox 是一個加密貨幣遊戲平台和元宇宙。用戶可以通過自定義的基於體素的虛擬世界,在 The Sandbox 中構建、擁有和貨幣化自己的遊戲體驗。該項目提供了一個全面的工具包來實現簡單的世界構建,它也可以用來創建遊戲中的自定義項目,甚至完整的遊戲。

The Sandbox 的原生代幣 SAND 是 The Sandbox 上用戶和利益相關者之間的安全交換媒介。所有創作都可以在 The Sandbox 的綜合市場上買賣,而 SAND 代幣是其中不可或缺的一部分。

SAND 為去中心化自治資產經濟(DAE)提供動力。它還將使 The Sandbox 的元宇宙錢包能夠在玩家之間提供無縫交易,無論他們正在哪個遊戲世界中遊玩。

通過讓用戶能夠在不同的虛擬世界和遊戲中創建、擁有和貨幣化自己的資產,The Sandbox 使穿越去中心化自治資產經濟成為所有相關人員真正有價值的體驗。

為什麼要購買 SAND?

由於其獨特的產品,SAND 已成為 Web3 中最有價值的加密貨幣遊戲平台之一。它被描述為 Minecraft 的自然繼承者,作為遊戲玩法核心的用戶生成內容( UGC )。隨著 Minecraft 幾十年來售出數百萬份,The Sandbox 可能會有一個廣闊的未來。

The Sandbox 和 Minecraft 之間的一個主要區別是用戶能夠擁有和交易他們在遊戲內的創作。這允許玩家在玩遊戲的同時獲得利潤和收入。這是同一核心價值主張的革命性延伸,許多投資者都強調了 The Sandbox 的巨大潛力。

The Sandbox 的當前價格為 0.70 美元。就純粹基於元宇宙的遊戲而言,它目前是按市值計算的頂級遊戲加密貨幣,而且它看起來將在未來很長一段時間內繼續發展。

8. ApeCoin(APE)

什麼是 APE?

ApeCoin(APE)是 ApeCoin 項目的原生代幣,旨在支持去中心化社區在元宇宙中的發展。作為一個以推動區塊鏈虛擬現實世界進步為核心願景的項目,APE 無疑是最重要的加密貨幣遊戲代幣之一。

APE 基金會由 ApeCoin DAO 控制,它允許 APE 代幣持有者對治理提案進行投票。APE 基金會資助新的基於元宇宙的加密貨幣遊戲項目,例如 Otherside ——由 Yuga Labs 開發的一款開放世界遊戲。

ApeCoin 的靈感來自 Yuga Labs 的 Bored Ape Yacht Club(BAYC)的 NFT 系列,這是非常成功的去中心化社區的最早例子之一。BAYC 持有者經常聚在一起,並享受獨家的現實世界利益,這是 ApeCoin 旨在幫助去中心化社區發展的核心原因。

為什麼要購買 APE?

APE 是一款新推出的代幣,可能會在未來幾年取得顯著收益。雖然它主要是一種治理代幣,但 APE 的價值與 APE 基金會投資項目的成功息息相關。

隨著 Otherside 等備受期待的加密貨幣遊戲平台的推出,人們普遍預計 APE 代幣將從中受益。該項目的早期投資者可以獲得豐厚的回報,這使得 APE 成為目前最佳的加密遊戲代幣之一。

9. Upland(UPX)

什麼是 UPX?

Upland 是一款使用真實地址的虛擬財產交易遊戲。玩家可以在任何城市或地區購買、收集、交易和轉售土地。所有權在區塊鏈上得到保護,並以 Upland 的遊戲內貨幣 UPX 為玩家帶來獎勵。該遊戲的未來版本將使玩家能夠構建和開發自己的虛擬位置。

該遊戲的靈感來自大富翁,玩家購買土地並在其他玩家踏上土地時賺取收益。大富翁和 Upland 之間的主要區別在於,Upland 將現實世界的地址代幣化,並允許玩家在交易房地產時獲利。

Upland 是區塊鏈技術的一種新穎用途,可在遊戲中交易房地產時為玩家提供經濟獎勵。這是過去幾年加密貨幣遊戲領域最激動人心的發展之一,因為所有資產都直接由現實世界的建築物代表。

為什麼要購買 UPX?

UPX 是由一群來自矽谷的非常成功的企業家設計的。創始團隊的商業血統是未來成功的強烈信號,該項目也得到了包括 Animoca Brands 在內的主要區塊鏈投資者的支持。

UPX 代幣在元宇宙世界中具有廣泛的效用性,因為用戶可以交易、購買物品並獲得代幣作為獎勵。憑藉獨特的平台功能和強大的代幣效用,UPX 具有巨大的回報潛力。

10. Gala Games(GALA)

什麼是 GALA?

Gala Games 是一個創新平台,專注於去中心化用戶擁有的經濟體的增長。通過使用區塊鏈技術,Gala Games 使遊戲玩家能夠成為自己遊戲內經濟的所有者和受益者。

通過應用其效用性代幣 GALA,Gala Games 為玩家提供了一種利用數字資產的新方式。他們可以探索在遊戲體驗中創造價值的新方法,例如參加 Gala Games 舉辦的特別活動並獲得 GALA 代幣獎勵。

Gala Games 還允許用戶將自己的遊戲開發項目貨幣化,利用 Gala 經濟,並完全控制他們的遊戲內交易,而沒有被駭客攻擊或失去所有權的風險。

有了 Gala Games,玩家現在可以完全控制自己的遊戲才能和創造力,同時讓自己的遊戲體驗更加引人入勝和身臨其境。這是加密貨幣遊戲領域的一個強大用例。

為什麼要購買 GALA?

由於其獨特的效用性和有吸引力的平台,GALA 代幣在未來幾年可能會大幅上漲。Gala 正在推出一個包含許多 AAA 遊戲的大型區塊鏈遊戲平台,讓玩家在全神貫注於新的樂趣世界的同時賺取加密貨幣收入。

在 2021 年牛市期間創下歷史新高後,GALA 代幣現在的價格為每個代幣 0.04 美元。現在可能是長期投資的一個最佳買入點,因為 Gala 憑藉其廣泛的 GameFi 產品有可能成為頂級遊戲代幣之一。

11. Decentraland(MANA)

什麼是 MANA?

Decentraland 是一個由 Ethereum 區塊鏈提供支持的虛擬現實平台,允許用戶創建、體驗內容和應用並從中獲利。Decentraland 使用其名為 MANA 的加密貨幣,允許人們可以在 Decentraland 的虛擬世界中購買土地,該虛擬世界被鑄造為非同質化代幣並在 Decentraland 交易所進行交易。

Decentraland 平台由用戶可以探索和構建的 3D 虛擬空間組成。這個世界充滿了自定義體驗,例如邊玩邊賺遊戲、拉斯維加斯式賭博和 NFT 藝術畫廊。玩家甚至可以與其他 Decentraland 用戶進行社交,同時利用龐大的開放世界元宇宙所提供的一切。

Decentraland 是一個開源軟體項目,致力於創建一個模擬世界,任何人都可以在安全的虛擬環境中創建、探索和社交。Decentraland 的目標是創造一個身臨其境的 3D 世界,讓每個人都有機會貢獻自己的想法和創造力,同時將 Decentraland 塑造成獨特的數字景觀。

此時此刻,Decentraland 元宇宙已經被劃分為幾個區域。虛擬現實地圖由無盡的活動組成,由個人內容創建者和公司等構建。這為 Decentraland 帶來了巨大的未來潛力,因為它是一個高度通用的元宇宙。

為什麼要購買 MANA?

MANA 代幣是 Decentraland 平台上的交換媒介。預計隨著 Decentraland 成為線上消遣世界的顛覆性力量,未來幾年對該代幣的需求將持續上升。

由於 Decentraland 能夠同時支持工作和休閒活動,因此它可能會非常受歡迎。考慮到普遍存在的在家辦公協議時尤其如此,在這種協議中,無論人們之間的地理距離如何,都可以拉近彼此的距離。

Decentraland 通過將開發與虛擬現實技術相結合,使互聯網連接變得更加真實。對於用戶來說,獲得加密貨幣獎勵和完全自定義自己喜歡的景觀的能力是獨特賣點,這應該能很好地服務於 MANA。

目前,MANA 在 2021 年達到 7 美元的歷史新高後,每個代幣的價值僅為 0.65 美元。專家預測,當前價格擁有很大的上漲空間,這使得 Decentraland 成為目前最值得購買的遊戲加密貨幣之一。

12. AltSignals(ASI)

什麼是 ASI?

AltSignals 雖然提供與這份名單中的許多遊戲加密代幣略有不同的東西,但仍然是對 Web3 未來的強大投資。自 2017 年首次推出以來, AltSignals 一直是最成功的線上交易社區之一,其 AltAlgo™ 指標的準確率經常達到 90%。

現在,ASI 代幣的推出可以促進交易社區的進步。AltSignals 正在開發一套名為 ActualizeAI 的新交易工具,它結合了強大的人工智能技術,為加密貨幣市場提供更有利可圖的交易信號。

AltSignals 可以幫助任何人成為交易專家,而新的人工智能工具可以進一步加速這一過程。ActualizeAI 是在 AltAlgo™ 先前的成功基礎上專門設計的,AltAlgo™ 已經幫助交易員在 32 個月中的 19 個月內將其投資組合擴大了 10 倍。

ActualizeAI 將機器學習算法與自然語言處理(NLP)相結合,以分析廣泛的價格指標選擇。這有助於它以新的和更高的成功率提供單一的買入或賣出信號。

為什麼要購買 ASI?

ASI 代幣將用於訪問 ActualizeAI 堆棧。對於希望在交易加密貨幣市場時獲利的任何人來說,ASI 代幣可能是學習的完美方式。

ASI 還授予加入 ActualizeAI Club 的資格,這將為 AltSignals 社區提供更多的賺錢機會,包括獲得各種項目的公開和私人銷售機會,包括新的遊戲加密代幣。

由於 ASI 代幣中嵌入了巨大的效用性,它具有巨大的增長潛力。不僅如此,ASI 仍處於早期階段,其預售可能是長期投資 人工智能 平台的絕佳機會。

>>> 您可以點擊 此處 參與 AltSignals 預售 <<<

13. Illuvium(ILV)

什麼是 ILV?

Illuvium(ILV)是一款去中心化區塊鏈遊戲,為玩家提供探索魔法世界的機會。ILV 實際上運行在自己的獨立區塊鏈上,允許用戶訪問 Illuvium Federation 並在安全的環境中與其他用戶一起玩。

通過他們的代幣經濟學和經濟模型,Illuvium 激勵玩家完成某些任務以在遊戲過程中獲得獎勵和收益。在玩遊戲時,有不同的關卡,獎勵不同的經驗和知識。

總而言之,Illuvium 通過基於加密貨幣的遊戲玩法為遊戲玩家提供身臨其境的體驗,既有趣又有益。它將 AAA 級情節與超逼真的畫面相結合,有助於讓玩家更長時間地沉浸其中。

為什麼要購買 ILV?

Illuvium 將傳統遊戲的最佳元素與區塊鏈技術相結合。這有助於改善整體用戶體驗,因為遊戲玩家可以從玩遊戲和獲得樂趣中獲得廣泛的好處。

在探索虛擬現實世界的同時可以發掘數字資產,加密貨幣獎勵支撐著遊戲的方方面面。Illuvium 設計的強大激勵結構預計將隨著時間的推移吸引越來越多的用戶,因為 ILV 可能在未來幾年成為市值最高的遊戲加密代幣之一。

除此之外,ILV 代幣極為稀缺。只有 220 萬個 ILV 代幣在流通,該協議的總供應上限為 1000 萬個 ILV。ILV 有望在未來幾年突破 1000 美元大關,並有可能繼續創下 2000 美元以上的新高。

什麼是遊戲代幣?

遊戲代幣代表區塊鏈遊戲項目。遊戲代幣的主要功能之一是,它們在玩家玩基於區塊鏈的遊戲時為他們提供自動經濟獎勵。當玩家交易遊戲內收藏品時,它們通常也作為遊戲內市場的交換媒介。

最值得投資的遊戲加密貨幣是什麼?

Metacade 是目前可用的最令人興奮的遊戲加密貨幣之一。該項目剛剛開始其上漲旅程,被廣泛認為具有極高的未來潛力。這是因為它結合了一個巨大的元宇宙遊樂中心和獨特的激勵結構,可以幫助它隨著時間的推移吸引大量的用戶群。

目前,MCADE 代幣仍處於預售階段。在活動期間,MCADE 的價格從 0.008 美元上漲至 0.02 美元,當前價格為 0.0185 美元。鑑於預售已進入最終階段,投資者參與預售的時間有限。

常見問題解答:

遊戲代幣有什麼作用?

由於邊玩邊賺機制,玩家可以在玩區塊鏈遊戲時賺取遊戲代幣。它們還經常用於購買遊戲內物品和其他資產、訪問區塊鏈遊戲平台以及在去中心化自治組織(DAO)中獲得投票權。

我可以通過玩遊戲賺取加密貨幣嗎?

邊玩邊賺機制是大多數區塊鏈遊戲的基礎。有些遊戲是免費遊玩的,而另一些則需要少量的前期投資以確保財務可持續性。然而,幾乎所有基於區塊鏈構建的遊戲都會在玩遊戲時提供自動財務獎勵。

什麼是最佳遊戲代幣?

最佳遊戲代幣將始終取決於個人。但是,現在有一些不錯的選擇,例如 The Sandbox,它允許任何人構建和銷售自己的遊戲體驗,或 Metacade,它在一個地方結合了許多不同的邊玩邊賺體驗。

什麼是頂級遊戲和元宇宙加密貨幣?

目前市值最高的遊戲代幣是 Decentraland(MANA)。它利用自有數字資產和完全可定制的元宇宙景觀來提供令人興奮的遊戲玩法。

您可以點擊 此處 參加 Metacade 最終階段預售。