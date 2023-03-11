2023 年最值得購買的 7 個新 ICO 項目

加密貨幣 ICO 和預售是最有利可圖的投資機會。有前途的加密貨幣項目的早期採用者通常可以享受巨大的投資收益，這使得尋找下一個能賺 100 倍的寶石成為一項有回報的努力。

以下是目前正在推出的最佳新加密貨幣 ICO 和預售：

Metacade（MCADE）

Brigade Thugs（BTHG）

Artyfact（ARTY）

Metablaze（MBLZ）

Fancythattoken（FNCY）

EstateX（ESX）

Mr Bob Token（MRBOB）

1. Metacade（MCADE）

Metacade 是現在最值得購買的 ICO 之一。該平台結合了休閒和競技遊戲，提供全面的 GameFi 體驗。Metacade 中不同的邊玩邊賺遊戲數量使其成為最大的鏈上遊樂中心，每種遊戲體驗都為其用戶提供最好的新 ICO 遊戲機制。

除此之外，Metacade 還為 Web3 用戶提供了一個社交中心。除了 Metacade 的最佳新加密貨幣遊戲之外，社交中心還提供額外的賺錢機制，包括 Create2Earn、Compete2Earn 和 Work2Earn。Metacade 對構建其社交方面的關注使其成為現在最值得購買的新 ICO 之一。

Create2Earn 是為該項目計劃的最佳功能之一。Metacade 將用 MCADE 代幣獎勵內容創作者，以獎勵他們在 Metacade 中分享創意、發布遊戲評論以及與其他用戶的帖子互動。這會激勵 Metacade 中的 GameFi 知識共享，並有助於提升平台的社區精神。

最後，MCADE 代幣成為 2023 年最佳 ICO 之一，因為它通過 Work2Earn 機制為用戶創造了新的就業機會。這將使加密貨幣愛好者與 Web3 中的有償工作聯繫起來，從兼職到全職職位。毫無疑，Metacade 是目前最值得購買的加密貨幣。

2. Brigade Thugs（BTHG）

與 Metacade 一樣，Brigade Thugs 旨在提供豐富的 GameFi 體驗，這也是該項目成為現在最值得購買的 ICO 之一的原因。這款邊玩邊賺格鬥遊戲提供了各種出色的功能，包括綜合財務獎勵和看似無窮無盡的 NFT 可定制選項。

玩家可以探索廣闊的世界並完成任務，同時為他們的進展賺取經濟獎勵。Brigade Thugs 本質上是一款戰鬥遊戲，這意味著用戶可以組隊並與威脅其遊戲內定居點的敵方部落進行戰鬥。

BTHG 最近開始了代幣預售，這為早期的加密貨幣投資者提供了一個難得的機會，可以在它起飛之前參與到最佳新 ICO 之一。該平台已準備好成為 GameFi 領域的熱門遊戲，提供動態的遊戲玩法、深入的情節，以及讓玩家玩上幾個小時的大量獎勵。

3. Artyfact（ARTY）

隨著 GameFi 繼續在整個區塊鏈中擴展，Artyfact 令人上癮的遊戲玩法和先進的圖形意味著它是最值得投資的新 ICO 項目之一。被描述為最早發布的 AAA 遊戲質量項目之一，Artyfact 將隨著時間的推移提供一個突破性的遊戲體驗。

通過將 Unreal Engine 5 與 Binance Smart Chain 相結合，Artyfact 能夠在區塊鏈上支持高度可擴展且完全身臨其境的遊戲體驗。虛擬世界是許多 NFT 收藏品的家園，供遊戲玩家發現和解鎖，每一件都具有根深蒂固的經濟價值。

作為目前最值得購買的加密貨幣之一，ARTY 代幣仍處於早期投資階段。對於 Artyfact 項目的長期信徒來說，這一事件可能會產生重大回報。該遊戲具有很強的產品市場契合度，並且如果能夠兌現其對未來的早期承諾，就有能力實現指數級增長。

4. Metablaze（MBLZ）

Metablaze 平台提供了一些最先進的區塊鏈功能支持的獨特遊戲體驗，無疑使其成為現在最值得購買的新 ICO 之一。

憑藉許多創新的遊戲功能和機制，Metablaze 必將成為同類游戲中最受歡迎的加密貨幣遊戲之一。Metablaze 的核心是一款 NFT 收集式卡牌遊戲，也是進入市場的最佳新 ICO 的頂級競爭者。作為最佳新型加密貨幣遊戲之一，玩家可以購買、出售和收集 NFT，同時通過 P2E 機制產生穩定的收入流。

用戶可以探索開放世界尋找寶藏，與環境或其他玩家作戰並完成挑戰。由於這個新項目將在未來帶來巨大的潛力，使 Metablaze 預售成為現在最值得投資的新 ICO 之一。

5. Fancythattoken（FNCY）

I Fancy That 品牌現在推出 Fancythattoken ——區塊鏈上的一種新代幣，用於促進數字資產支付。通過 FNCY，用戶可以通過完全適合業務需求的定制加密貨幣錢包和交易所在平台上處理交易。

FNCY 的發布伴隨了多項區塊鏈服務，可為持有者提供最佳用戶體驗，這也是它成為現在最值得購買的 ICO 之一的關鍵原因。該平台使代幣購買者能夠接觸到該品牌提供的廣泛的房地產產品，這些產品涵蓋了幾個主要行業。

加密貨幣錢包和集成的數字資產交換為任何人提供了一種使用去中心化技術進行交易的簡便方法。最重要的是，I Fancy That 將推出 Visa 借記卡，允許用戶在世界各地的商店中輕鬆且低廉地使用他們的 FNCY 代幣。作為目前運行最好的新 ICO 之一，FNCY 代幣預售是一個絕佳的投資機會。

6. EstateX（SX）

EstateX 是一種革命性的區塊鏈解決方案，可向全球感興趣的人開放房地產市場。這種分形投資方式允許用戶購買許多真實建築物的一部分，每個上架的房產都能夠買賣和交易以獲取利潤。

更重要的是，EstateX 的獨特價值在於，它是進入房地產階梯的一個可訪問的入口點，並使獲得房地產投資的機會平等。因此，ESX ICO 是一個很有前途的投資機會，可能會在未來幾年產生重大收益。

EstateX 是現在最值得購買的新 ICO 之一，因為它結合了傳統的房地產投資和全新的技術，並可能佔領很大一部分市場。對於任何想要交易代幣化房地產的人來說，EstateX 是最值得嘗試的新加密貨幣。

7. Mr Bob Token（MRBOB）

Mr Bob 是一個獨特的受迷因幣啟發的 GameFi 平台，結合了區塊鏈遊戲和虛擬現實技術的最佳元素。作為一個廣闊的虛擬世界，用戶可以自由探索，同時在 Mr Bob 中結交朋友，並通過邊玩邊賺機制獲得綜合財務獎勵。

作為目前推出的最佳新 ICO 之一，Mr Bob 以先進的激勵結構提供無盡的樂趣。這類項目在歷史上表現非常出色，這凸顯了 Mr Bob 作為現在最值得購買的加密貨幣之一的潛力。

MRBOB 代幣在加密貨幣預售活動期間推出。這些 ICO 可能是 Web3 中最有利可圖的投資機會，而 Mr Bob 有趣的 GameFi 平台可以幫助任何早期參與者獲得可觀的收益。對於任何希望通過早期寶石實現投資組合多元化的人來說，它無疑是現在最值得購買的加密貨幣之一。

今年最佳投資機會？

Metacade 正在構建最大的鏈上遊樂中心，提供任何加密貨幣平台上最多的 P2E 遊戲選擇。除此之外，該項目還通過 Metagrants 計劃為區塊鏈用戶創造就業機會，並為開發人員提供資金，從而幫助推動 GameFi 的進步。

由於最佳新加密貨幣項目擁有如此高的長期潛力，MCADE 代幣預售是一個明智的選擇。該代幣以每個代幣 0.008 美元的價格推出，並將在整個活動期間上漲至 0.02 美元。這使投資者只能在有限的時間內參與此名單上排名第一的項目，尤其是在預售即將結束的情況下。