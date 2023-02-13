2023 年賺取被動收入的最佳加密貨幣質押平台

加密貨幣投資者可以通過去中心化應用和區塊鏈網絡從先進的金融服務中受益。加密貨幣不僅代表著有利可圖的投資機會，而且用戶還可以質押以獲得被動收益。這可以提高整體投資回報率，並為世界上任何地方的任何人提供被動收入。

以下是目前可用的最佳加密貨幣質押平台：

Metacade（MCADE）

Polygon（MATIC）

Aave（AAVE）

Polkadot（DOT）

Avalanche（AVAX）

Tezos（XTZ）

Cosmos（ATOM）

Algorand（ALGO）

Cardano（ADA）

Ethereum（ETH）

1. Metacade（MCADE）

Metacade 可能是未來最好的加密貨幣質押平台。該項目支持許多不同的邊玩邊賺加密貨幣遊戲，看起來注定要成為 GameFi 領域的領先項目。

除了通過幾個關鍵功能為用戶提供巨大的盈利潛力外，Metacade 還為 MCADE 代幣持有者提供質押。質押者可以通過高潛力的長期投資獲得被動收益，這使得 MCADE 質押成為一種賺取被動收入的有利可圖的方法。

用戶將能夠通過 Play2Earn 機制升級他們最喜歡的遊戲來賺取代幣，通過獨特的 Create2Earn 功能分享提示和技巧，甚至通過 Metacade 的 Work2Earn 功能對平台上提供的新遊戲進行 Beta 測試。除了為 Work2Earn 產品進行 Beta 測試外，平台還將在 2024 年創建一個加密貨幣求職版塊，為 Metacade 社區提供申請 Web3 中一系列職業的機會。

MCADE 代幣可能獲得極高的投資回報，再加上 Metacade 用戶可以通過多種其他方式賺取收益，Metacade 無疑是獲得長期被動收入的最佳加密貨幣質押平台之一。

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2. Polygon（MATIC）

Polygon 可能是獲得被動收入的最佳加密貨幣質押平台，因為它的豐厚回報，並且受到軟體開發人員的歡迎。它是 Ethereum的第 2 層擴展解決方案，通過允許驗證器節點質押 MATIC 代幣來保護其網絡。與 Ethereum 第 1 層相比，這允許快速交易處理和更高的交易吞吐量。

MATIC 向驗證節點提供 10% 到 14% 的獎勵，作為質押 MATIC 的獎勵。這是作為支持區塊鏈基礎設施的回報而獲得的被動收入。這可能是為 Polygon 網絡的長期投資者生成更多 MATIC 代幣的好方法。

該網絡提供了一個有用的開發人員工具包，可以支持高性能的去中心化應用（ dApps ），使其成為賺取被動收入的最佳加密貨幣質押平台之一。

3. Aave（AAVE）

Aave 可能是支持數字貸款的最佳加密貨幣質押平台。它是領先的去中心化金融（DeFi）平台，支持數字資產的借貸。用戶可以通過簡單易用的介面在 Aave 上質押各種加密貨幣，以及根據他們提供的抵押品借入數字資產。

Polygon 支持 Ethereum、Polygon、Avalanche、Arbitrum 和其他區塊鏈。用戶可以從這些鏈中的任何一個質押資產以賺取被動收益。除此之外，Aave 還允許自定義借貸系統，用戶可以在其中借入高達 97% 的抵押品價值。

由於 Aave 是一種超額抵押借貸協議，因此它在不同的市場條件下都非常穩健。Aave 為希望充分利用 DeFi 體驗的用戶提供全面的服務。因此，它是最好的加密貨幣質押平台之一。

4. Polkadot（DOT）

對於有興趣為 Web3 項目支持互操作性解決方案的投資者而言，Polkadot 可能是最好的加密貨幣質押平台。它是第 0 層區塊鏈解決方案，有助於使第 1 層區塊鏈完全互操作。為此，Polkadot 引入了平行鏈和安全橋接解決方案，這有助於迎來真正的 Web3。

Web3 一直受到跨獨立區塊鏈網絡橋接資產困難的阻礙，因為第 1 層鏈，如 Avalanche、Ethereum 和 Bitcoin，通常不是為互操作而設計的。Polkadot 解決了這個問題，可以幫助開發人員在任何 Ethereum 虛擬機（EVM）區塊鏈上部署 dApp。

質押 DOT 代幣可產生高達 14% 的年化收益率，使其成為最賺錢的加密貨幣質押平台之一。這是對互操作性未來的有力押注，Polkadot 的加密貨幣質押平台提供的被動收入使其成為 Web3 中的最佳選擇之一。

5. Avalanche（AVAX）

Avalanche 是領先的第 1 層區塊鏈，也是為有耐心長期持有代幣的投資者提供的最佳加密貨幣質押平台之一。該網絡使用獨特的共識機制，幫助它以低成本向用戶提供大量交易吞吐量。

Avalanche 還可以支持 dApp 的開發，因為它與 EVM 兼容。它使用 Solidity 編程語言和與其他主要第 1 層區塊鏈相同類型的智能合約，這意味著它非常適合可互操作的區塊鏈未來。

質押 AVAX 可以產生超過 10% 的收益。對於 AVAX 的長期投資者來說，這可能是最大化回報潛力的好方法。因此，AVAX 是獲得被動收入的最佳加密貨幣質押平台之一。

6. Tezos（XTZ）

Tezos 可能是最好的加密貨幣質押平台，允許希望賺取被動收入並支持 dApp 開發的投資者。它是一個使用 持有量證明共識機制 的第 1 層區塊鏈，這意味著 Tezos 區塊鏈上的利益相關者正在幫助直接支持基礎設施。

通過質押 XTZ，用戶成為驗證者節點來驗證區塊鏈交易。這個過程是自動的、簡單的，除了被質押的代幣之外，驗證者無需支付任何費用。作為向區塊鏈提供服務的回報，利益相關者可以獲得其總質押量的 5-6% 的被動收入。

XTZ 是一個主要的第 1 層區塊鏈，可以安全、快速、廉價地處理交易。它還可以支持 dApp 的開發，使其成為可用於獲得被動收入的最佳加密貨幣質押平台之一。

7. Cosmos（ATOM）

Cosmos 是當今市場上另一個最好的加密貨幣質押平台之一。它是市值排名前 50 的加密貨幣，可以支持 dApp 的開發。使用 ATOM 的交易速度很快，因為 Cosmos 生態系統是一個高度可擴展的區塊鏈解決方案。

ATOM 質押可確保網絡上的交易安全，因為驗證者可以獲得 10% 的代幣收益。這有助於最大化 ATOM 長期投資者的回報。Cosmos 具有很高的未來回報潛力，這意味著由於年度代幣收益率和法定價值投資回報的結合，質押可以產生可觀的被動收入。

Cosmos 是一個多鏈區塊鏈，這意味著開發人員可以在網絡上創建自定義側鏈。再加上其支持 dApp 的能力，這可以在未來幾年推動對 ATOM 的整體需求。總的來說，ATOM 是一個有利可圖的被動收入機會，也是最好的加密貨幣質押平台之一。

8. Algorand（ALGO）

Algorand 深受環保投資者的歡迎，使其成為當今最好的加密貨幣質押平台之一。它是一個可以支持大量用戶的新時代區塊鏈，因為該網絡可以高速、低成本地處理加密貨幣交易。

Algorand 也是 Web3 中最環保的區塊鏈之一，以淨碳中和為榮。其高交易吞吐量意味著 Algorand 上的 dApp 可以在不損失性能的情況下為大量用戶提供服務，這使其成為對區塊鏈開發人員具有吸引力的選擇。

ALGO 質押可以產生 5-6% 的收益率。由於區塊鏈具有很高的未來價格走勢潛力，這可以幫助投資者獲得可觀的被動收入。出於這個原因，Algorand 是目前最好的加密貨幣質押平台之一。

9. Cardano（ADA）

由於其高市值和潛在的交易速度，Cardano 被認為是賺取被動收入的最佳加密貨幣質押平台之一。它是一種持有量證明區塊鏈，通過加密貨幣來獎勵區塊驗證者，使其成為一個有利可圖的加密貨幣質押平台。

Cardano 生態系統擁有越來越多的 dApp。由於區塊鏈本身的高性能，ADA 現在是市值排名前 10 的加密貨幣。該網絡很快將通過 Hydra 第 2 層擴展解決方案進行升級，這將使 Cardano 每秒可處理的交易數量增加到 100 萬。

ADA 質押者可以獲得 4% 到 8% 的收益率，而且沒有鎖定期。對於任何希望賺取被動收入的人來說，這是一個很好的選擇，因為收益可以與投資回報相結合，以最大限度地提高投資的長期回報。

10. Ethereum（ETH）

Ethereum 是加密貨幣行業的巨頭之一，也是最好的加密貨幣平台之一。在 合併 之後，Ethereum 已經成為一個持有量證明區塊鏈，這意味著交易現在由質押者來驗證。要加入 Ethereum 生態系統，任何人都可以質押 32 個 ETH，並開始每天賺取獎勵。

Ethereum 的加密貨幣質押平台為區塊驗證器產生 4% 到 10% 的收益率。雖然 ETH 是市值第二高的加密貨幣，但對於任何希望賺取被動收入的人來說，這都是一個不錯的選擇。

Ethereum 仍然是最大的 Web3 生態系統，支持超過 2000 個獨立的區塊鏈項目。它是第一個圖靈完備的區塊鏈，也是第一個支持 dApps 開發的區塊鏈，使其在 Web3 世界中具有巨大價值。

Metacade 是最佳加密貨幣質押平台嗎？

Metacade 平台將很快上線，並開始向 Web3 社區提供最多的邊玩邊賺街機遊戲。目前，MCADE 正在進行預售，這為投資者提供了一個以低價購買代幣的重要機會。

MCADE 以每個代幣 0.008 美元的價格推出，但在預售期間已經漲至 0.02 美元。趁早買入 MCADE，因為這個 GameFi 項目具有巨大的未來回報潛力，並且是目前 Web3 中最好的加密貨幣質押平台之一。