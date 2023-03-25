GameFi 行業已準備好在 2023 年爆發：以下是現在最值得投資的 12 種 GameFi 加密代幣

2023 年可能是 GameFi 真正開始騰飛的一年。隨著傳統遊戲行業看起來注定要進行顛覆，越來越多令人興奮的 GameFi 項目正在加入這個領域。

最佳 GameFi 項目為各種類型的玩家提供綜合財務獎勵。對於任何希望長期投資區塊鏈遊戲的人來說，以下是該行業必須提供的 12 個最佳項目：

Metacade（MCADE）

Stepn（GMT）

Illuvium（ILV）

ApeCoin（APE）

Decentraland（MANA）

Axie Infinity（AXS）

Yield Guild Games（YGG）

The Sandbox（SAND）

My Neighbour Alice（ALICE）

Game of Silks（SILKS）

Splinterlands（SPS）

AltSignals（ASI）

1. Metacade（MCADE）

什麼是 MCADE？

Metacade 將包含 Web3 中最廣泛的區塊鏈遊戲體驗選擇，因為新的 GameFi 項目將包含許多不同的邊玩邊賺遊戲。與傳統線上遊戲不同，Metacade 允許任何人在線上享受樂趣和競爭的同時，賺取遊戲內獎勵。

這個元宇宙遊樂中心有各種各樣的遊戲，結合了休閒和競技遊戲。這是真正全面的 GameFi 體驗。通過提供先進的激勵結構並展示區塊鏈遊戲的最新趨勢，該項目旨在成為 Web3 用戶的中心樞紐。

Metacade 的 Create2Earn 功能將用 MCADE 代幣獎勵內容創作者對社區的貢獻。這可以包括發佈遊戲評論、分享創意和遊戲資產，以及與其他成員的帖子互動。

除此之外，Metacade 還將發佈 Web3 最熱門初創公司的空缺職位。這使加密貨幣愛好者能夠在 Web3 中開啟職業生涯，因為 Metacade 的 Work2Earn 功能旨在擴大區塊鏈勞動力，這有助於隨著時間的推移提高該行業的整體創新水準。

Metacade 的 Metagrants 計畫也是專門為幫助推動 GameFi 向前發展而設計的。在項目向開發團隊提供資金之前，社區可以投票決定哪些新的區塊鏈遊戲是最好的。這有助於確保最佳 GameFi 項目能夠獲得開發並進入市場。

為什麼考慮購買 MCADE？

MCADE 代幣剛剛在預售活動期間推出。到目前為止，MCADE 預售取得了巨大成功，因為該項目自活動開始以來的 17 週內籌集了 1290 萬美元。

MCADE 的預售成功證明了其具有吸引力的產品，因為全球的區塊鏈遊戲玩家可以訪問提供豐厚加密貨幣獎勵的廣泛平台。Web3 遊戲通常只提供一個遊戲玩法選項，但 Metacade 提供了很多。

目前，MCADE的價格僅為 0.02 美元，處於上市前的最後預售階段。專家預測新代幣將獲得顯著收益，因為它在 Web3 中的獨特產品可能會使其成為該領域的最佳 GameFi 項目之一。

>>> 您可以點擊 此處 參與 Metacade 最終階段預售 <<<

2. STEPN（GMT）

什麼是 GMT？

STEPN 是一個創新的邊移動邊賺生態系統，消費者可以通過在 StepN 平台上完成步驟來獲得獎勵。StepN 的創新獎勵系統不需要用戶提供任何金錢貢獻，只需幾秒鐘的努力即可完成每一步。

當 STEPN 代幣於 2022 年首次推出時，STEPN 的革命性激勵模型引起了極大的興趣。該平台為用戶每天所做的事情提供實時經濟獎勵，從而使他們受益。

使用 STEPN，與傳統系統相比，用戶可以更快、更少地移動，從而使他們能夠以最小的努力獲得最大的利潤。StepN 正在迅速成為行業領導者，改變了區塊鏈遊戲的 邊玩邊賺模式 ，以納入新的社交用例。

為什麼要購買 GMT？

GMT 只有一年的歷史，但它已經在 Web3 中留下了重要的足跡。STEPN 平台是對流行的區塊鏈遊戲機制的獨特創新和修改，這可能使其成為加密貨幣領域最佳 GameFi 項目之一。

在 2022 年加密貨幣寒冬達到 4 美元的歷史新高後，STEPN 現在的價值僅為 0.40 美元。專家預測，隨著新代幣奪回之前的高點並在未來幾年進入價格發現階段，其收益將超過 10 倍。

3. Illuvium（ILV）

什麼是 ILV？

Illuvium，或 ILV，是一款建立在 Ethereum 平台上的區塊鏈遊戲。這是一個幻想世界，設置在廣闊的開放世界元宇宙中，允許玩家自由探索令人印象深刻的虛擬景觀。Illuvium 將逼真的圖形與深入的情節結合在一起，以保持玩家的參與度，使其成為周圍最受歡迎的 GameFi 遊戲之一。

玩家可以收集名為 Illuvials 的稀有生物，並在 Illuvial 競技場中與它們進行戰鬥和交易以獲得加密貨幣獎勵。通過組建公會和協作聯盟，玩家可以直接與其他區塊鏈遊戲玩家對戰，為遊戲增加了合作元素。

Illuvium 還允許玩家將收藏品作為非同質化代幣（NFT）進行交易，例如 IlluviCrafts 和 IlluviShares。區塊鏈技術的加入確保所有遊戲玩法都是透明和安全的——讓玩家能夠在勝利後立即獲得具有內在金融價值的獎勵。

為什麼考慮購買 ILV？

由於其先進的圖形和廣闊的開放世界地圖，Illuvium 被描述為區塊鏈上真正的 AAA 遊戲。奇幻遊戲玩家可以享受充滿新體驗的廣闊開放世界，同時通過玩家對遊戲物品和數字貨幣獎勵的所有權獲得區塊鏈的好處。

作為近幾年發佈的最佳 GameFi 項目之一，Illuvium 團隊的進展可謂神速。ILV 代幣在 2021 年牛市期間攀升至近 2000 美元的歷史新高，現在低於 100 美元。對於 2023 年最有前途的 GameFi 代幣之一，這可能是一個很好的買入點。

它僅流通 220 萬個 ILV 代幣，是 Web3 中最稀缺的 GameFi 加密貨幣之一。隨著對 Illuvium 需求的增長，投資者可以相信游戲貨幣 ILV 將奪回其之前的大部分價值，因為它的目標是突破 1000 美元大關。

4. ApeCoin（APE）

什麼是 APE？

ApeCoin（APE）是代表 APE 基金會的新發行代幣。雖然嚴格來說不是 GameFi 項目，但 ApeCoin 旨在通過鼓勵基於元宇宙的社區的發展來開創互聯網的新時代。這導致 APE 基金會支持了幾個頂級遊戲金融項目，包括 Otherside。

Otherside 是一個主要的開放世界元宇宙，被廣泛認為是目前正在開發的最佳 GameFi 項目之一。該遊戲是一個虛擬現實世界，充滿了激動人心的任務和迷人的風景，讓玩家可以通過遊戲進度獲得加密貨幣獎勵。

APE 基金會受 Yuga Labs 的 Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT 系列啟發，是一個去中心化自治組織（ DAO ），幫助管理 APE 生態系統內 Otherside 和其他項目的開發。這使其在推動 GameFi 公司在 Web3 中取得進步方面發揮著重要作用。

為什麼要購買 APE？

APE 是 Web3 中最受歡迎的治理代幣之一。所有持有者都在 ApeCoin DAO 中獲得投票權，這決定了 APE 基金會的行為方式。鑑於該團隊之前在項目背後取得的成功，這是一個加密貨幣代幣的強大用例。

在備受期待的 GameFi 項目 Otherside 發佈之前，APE 有望大幅升值。隨著時間的推移，APE 基金會所做的貢獻可能會徹底改變傳統遊戲行業，因為區塊鏈遊戲生態系統看起來會不斷發展，這要歸功於在探索虛擬世界的同時獲得遊戲內資產的能力。

目前，APE 代幣價值 5 美元。自該代幣於 2022 年推出以來，它具有巨大的未來回報潛力，因為它尚未完全進入加密貨幣牛市期間的價格上漲階段。因此，APE 代幣對於任何希望投資基於元宇宙遊戲的未來的人來說都是一個不錯的選擇。

5. Decentraland（MANA）

什麼是 MANA？

Decentraland（MANA）是 Ethereum 區塊鏈上的虛擬世界。它使用戶能夠在虛擬環境中創建、體驗內容和應用並從中獲利。這種獨特的產品是 Decentraland 成為 Web3 中領先的 GameFi 項目之一的關鍵原因，因為任何人都可以在購買的土地上構建完全自定義的作品。

Decentraland 利用遊戲 NFT 提供遊戲內資產的所有權，包括地塊和其他可擁有的物品，如 Decentraland 用戶創建的建築物、藝術品、服裝和配飾。

MANA 是 Decentraland 的原生代幣，可用於宇宙內的交易或轉換為資產。與傳統遊戲不同，Decentraland 允許任何人買賣和交易整個地圖部分。這給了玩家比以往任何時候都更多的世界建設力量。

為什麼考慮購買 MANA？

MANA 因其獨特的產品而成為頂級 GameFi 項目之一，隨著時間的推移可能會擴展以包括其他服務。Decentraland 平台有許多不同的 GameFi 項目和定制體驗，包括拉斯維加斯式的賭博和邊玩邊賺的遊戲環境。

Decentraland 有可能隨著時間的推移而增長，因為基於瀏覽器的平台完全由其用戶驅動。任何人都可以使用 MANA 代幣在 Decentraland 購買土地，這賦予了 MANA 固有的效用性和滿足不斷增長的需求的能力。

目前，MANA 在從歷史高點下跌 90% 後的價格為 0.60 美元。它在試圖恢復之前的價格時面臨強大的阻力，但許多專家認為它會隨著時間的推移形成新高。這使其成為目前最值得購買的 GameFi 加密貨幣之一。

6. Axie Infinity（AXS）

什麼是 AXS？

Axie Infinity（AXS）是一款基於區塊鏈的收藏遊戲，玩家可以在虛擬環境中購買、繁殖和戰鬥名為 Axies 的奇幻生物。Axies 具有獨特的特徵，可以通過執行各種任務和挑戰來解鎖。

當遊戲玩家玩 Axie Infinity 時，他們可以通過收集和交易額外的 NFT 來最大化自己的 Axies 的力量等級。這可以讓玩家在戰鬥中獲得優勢，並幫助他們以 AXS 代幣的形式獲得遊戲獎勵。

AXS 除了用於獎勵遊戲玩家的進步外，還作為 Axie Infinity 市場內交易的主要貨幣。AXS 讓用戶更容易收集和交易稀有的 Axies，因為他們尋求建立能夠打敗所有競爭對手的最佳收藏。

為什麼要購買 AXS？

在 2021 年牛市期間，Axie Infinity 成為 Web3 中使用最廣泛的 GameFi 平台。它開始吸引近 200 萬日活躍用戶，這證明它是最佳 GameFi 項目之一，因為它玩起來很上癮。

然而，在 Ronin Bridge（一種專門為支持該遊戲而構建的獨特 GameFi 協議）遭到駭客攻擊後，AXS 的價格最近受到了影響。這是 Web3 歷史上最大的一次駭客攻擊，損失了超過 6 億美元的用戶資金。在每個代幣價值 160 美元之後，AXS 現在只需 10 美元。

Axie Infinity 團隊已經改進了平台的安全協議，該遊戲繼續吸引大量玩家。許多投資者表示 AXS 會隨著時間的推移而恢復，使 10 美元的價格成為一個很好的長期投資買入點。

7. Yield Guild Games（YGG）

什麼是 YGG？

Yield Guild Games（YGG）通過專注於匯集玩家和加密經濟學來支持基於區塊鏈的遊戲。作為一個 DAO，該項目的核心目標是收集遊戲內的 NFT，以優化它們以實現遊戲內經濟並為股東創造利潤。

YGG 購買遊戲內資產，無論是虛擬地塊、稀有收藏品等等。然後該項目將這些資產出租給遊戲玩家，玩家交換相關 GameFi 項目的原生代幣以使用它。

Yield Guild Games 背後的核心理念是，隨著最佳 GameFi 項目跟著時間的推移變得越來越受歡迎，遊戲內資產的價值會因稀缺性和需求增加而增加。Yield Guild Games 在各種 GameFi 平台上擁有大量 NFT 收藏品，並有一個獨特的未來增長目標。

為什麼要購買 YGG？

YGG 代幣在 2021 年牛市期間達到 10 美元的峰值，此後跌至 0.30 美元。這主要是由於廣泛的加密貨幣寒冬影響了大部分市場——包括收藏品 NFT 和所有 GameFi 加密貨幣。

Yield Guild Games 的價格下跌是其直接的副產品，因為遊戲內資產的價值會影響 DAO 及其治理代幣。DAO 的前提是，遊戲內 NFT 的價值會隨著時間的推移而增加。在玩的過程中，NFT 可能會變得更便宜以吸引全球用戶。現有和稀缺的 NFT 極有可能從 2023 年初的價格上漲。

Yield Guild Games 預計將從 0.30 美元的價格上漲，使其成為現在最值得購買的 GameFi 項目之一。YGG 代幣直接受到整個區塊鏈遊戲行業成功的影響，使其成為一個有趣的投資機會。

8. The Sandbox（SAND）

什麼是 SAND？

The Sandbox 元宇宙使人們能夠聚在一起創造、擁有自己的遊戲體驗並從中獲利。該平台集成了區塊鏈、3D 遊戲資產和加密貨幣獎勵，以實現前所未有的用戶控制和內容所有權。

原生 ERC-20 SAND 代幣允許 The Sandbox 遊戲玩家創建、購買、交易自定義遊戲並從中獲利。這可以包括收藏品、世界建設項目，甚至是具有自定義規則集的完整遊戲。SAND 生態系統強調數字遊戲的賦能，讓創作者在與他人分享遊戲創意時獲得獎勵。

The Sandbox 鼓勵公平的環境，促進創作的自由市場交換，因為 The Sandbox 生態系統包括一個集成的 NFT 市場，遊戲開發者可以在其中出售他們的作品。SAND 代幣是平台的交換媒介，可最大限度地減少開發人員的費用並獎勵用戶的創造力。

為什麼要購買 SAND？

通過在遊戲基礎上優先考慮用戶生成的內容（UGC），The Sandbox 已成為 Web3 中最佳 GameFi 項目之一。SAND 是目前市值最高的 GameFi 加密貨幣，證明了其遊戲形式的流行和獨特性。

許多人將 The Sandbox 描述為與 Minecraft 相似，但具有綜合的經濟利益。由於 Minecraft 具有全球吸引力，投資者也可以相信隨著時間的推移，The Sandbox 也會產生類似的需求。

目前，SAND 代幣價值 0.70 美元。作為頂級 GameFi 代幣之一，它有望在未來幾年重回 7.50 美元的歷史新高。因此，0.70 美元的價格可能是長期參與的絕佳機會。

9. My Neighbour Alice（ALICE）

什麼是 ALICE？

My Neighbor Alice（ALICE）是一種新型的區塊鏈遊戲平台，允許用戶協作並創建自己的虛擬世界。玩家可以在 NFT 的幫助下設計化身、自定義屬性和農場資產。

ALICE 擁有由 ALICE 代幣驅動的獨特經濟，允許用戶交易物品或在合作項目中進行協作。My Neighbor Alice 使用區塊鏈技術、數字資產管理和智能合約的創新組合，為其用戶提供完整的遊戲體驗。

這個獨特的平台向所有技能等級的玩家開放，讓他們在區塊鏈上進行無盡的冒險。它旨在吸引傳統和區塊鏈遊戲市場，因為該遊戲採用流行類型並對其進行改造——允許交易遊戲內資產並獲得經濟獎勵。

為什麼要購買 ALICE？

My Neighbour Alice 在 2021 年首次推出時經歷了快速增長，成為 GameFi 最好的項目之一。該遊戲仍然相對較新，但已經吸引了可觀的用戶群。

GameFi 項目的靈感來自全世界數百萬人玩過的 Animal Crossing。隨著時間的推移，ALICE 可以與它的對手競爭，因為它結合了最好的遊戲元素和基於區塊鏈的額外好處。

在從歷史高點下跌超過 90% 後，ALICE 目前的價值僅為 1.84 美元。這給了它巨大的上行潛力，並且隨著遊戲的發展和吸引更多用戶，它可能會從當前的價格大幅增長。

10. Game of Silks（SILK）

什麼是 SILK？

Game of Silks 是一款與現實世界純種賽馬相關的 NFT 收藏遊戲。遊戲玩家可以購買代表真實馬匹的 NFT，並在馬厩中擁有股票來飼養新的純種馬。

該遊戲是現實世界賽馬育種的數字化版本，其中重大風險可能會損害特定馬匹贏得比賽的能力。玩家以 NFT 形式購買馬匹並獲得有關馬匹狀況的實時更新。然而，許多純種馬從未參加過比賽，而且大多數都沒有獲勝。

如果玩家購買了贏得比賽的 NFT，這匹馬可能仍然不適合繁殖。如果玩家購買了一個繁殖的 NFT，那麼這個 NFT 就會相應地獲得積分和代幣獎勵。Game of Silks 是區塊鏈遊戲的一個創新用例，因為玩家可以根據馬匹在現實世界中的表現獲得加密貨幣獎勵。

為什麼要購買 SILK？

SILK 是一種新代幣，將吸引任何想要擁有自己賽馬的人。該遊戲的一個關鍵要素是，用戶可以在嬰兒時期購買馬匹，看著它們成長為世界上最大賽事的冠軍賽馬。

如果玩家購買了一匹成功的馬，回報可能會很大——就像在現實世界中一樣。通過合併數字和物理領域，Game of Silk 是區塊鏈遊戲的獨特創新用例，可以隨著時間的推移徹底改變賽馬運動。

11. Splinterlands（SPS）

什麼是 SPS？

Splinterlands 是一款 NFT 集換式紙牌遊戲，允許玩家在與其他玩家線上對戰之前建立一系列紙牌。該遊戲的靈感來自 Yu-Gi-Oh! 和 Magic The Gathering 等較早的集換式紙牌遊戲，這是其在區塊鏈領域取得早期成功的推動因素。

該遊戲結合了傳統非區塊鏈遊戲的各個方面，並將它們與加密貨幣的優勢相結合。用戶可以使用 SPS 代幣獲得自動財務獎勵，因為該區塊鏈為經典遊戲類型提供了革命性的新遊戲體驗。

Splinterlands 的核心使命是創造一款具有娛樂性和意義的遊戲，促進區塊鏈技術教育。GameFi 平台使用可以在 Splinterlands 市場上買賣或交易的 NFT，讓任何人都能獲利，同時最大限度地提高他們的戰鬥表現。

為什麼要購買 SPS？

Splinterlands 是增長最快的區塊鏈遊戲之一。它建立在可以在全球範圍內擴展的對消費者友好的區塊鏈之上，該平台已在短時間內發展成為 GameFi 生態系統中最受歡迎的遊戲之一。

在 2021 年推出 SPS 代幣後，Splinterlands 擴展了其區塊鏈產品。它最近鞏固了其作為 Web3 中最佳 GameFi 項目之一的地位，超過了 20 億次總播放量的重要里程碑。

作為一個相對較新的代幣和一個非常成功的區塊鏈遊戲項目Splinterlands 具有巨大的上升潛力。當前價格僅為 0.03 美元，對於希望在早期階段購買出色 GameFi 項目的任何人來說，這可能是一個很好的買入點。

12. AltSignals（ASI）

什麼是 ASI？

AltSignals 雖然不是嚴格意義上的 GameFi 公司，但仍然是目前市場上最熱門的投資之一。該項目採用類似於其他 GameFi 平台的加密貨幣收入，但 AltSignals 的核心效用性是獨一無二的。

AltSignals 主要是一個線上交易社區，它與其成員共享有利可圖的買入或賣出信號。該平台發佈了一個名為 AltAlgo™ 的算法交易指標，其成功率一直保持在 90%。現在，ASI 代幣旨在為社區帶來更多利益，並增強新的人工智能交易工具包。

ActualizeAI 由人工智能提供支持，可提供高度準確的交易信號。該工具包目前正在開發中，專為提高 AltAlgo™ 已經成功的命中率而設計。

AltSignals 的新 AI 產品將機器學習算法與自然語言處理（NLP）相結合。這使得 ActualizeAI 能夠在為加密貨幣交易者提供準確的買入或賣出信號之前，立即分析龐大而復雜的數據集。

為什麼要購買 ASI？

ASI 代幣授予所有持有者訪問 ActualizeAI 和 AI Members Club 的權限。AI Members Club 為持有者提供更多福利，包括治理權、Beta 測試特權以及通過參與各種功能賺取數字資產的機會。

目前，ASI 是一個全新的版本。由於該代幣是區塊鏈人工智能革命最前沿的代幣之一，因此隨著時間的推移它可能變得非常有價值。ASI 代幣預售是參與的絕佳機會，因為該代幣不太可能再次回到這個低價位。

>>> 您可以點擊 此處 參與 AltSignals 預售 <<<

GameFi 加密貨幣是一項不錯投資嗎？

最佳 GameFi 項目正在通過廣闊的虛擬世界、可擁有的遊戲內資產和綜合財務獎勵徹底改變傳統遊戲。隨著時間的推移，這些額外的用戶利益預計會產生更多的需求，這使得 GameFi 加密貨幣成為一個主要的投資機會。

現在最適合購買的加密貨幣是什麼？

目前該領域最令人興奮的項目之一是 Metacade 。該項目最近啟動，由於其獨特的區塊鏈產品而引起了極大的關注。

Metacade 可以通過將傳統遊戲元素與基於區塊鏈的功能相結合，隨著時間的推移支持許多用戶。它是區塊鏈上最大的 P2E 街機遊戲集合，每個遊戲都為玩家提供自動財務獎勵。

加密貨幣常見問題解答

GameFi 的未來是什麼？

GameFi是一個廣義的術語，用於描述所有結合遊戲和金融的區塊鏈項目。由於智能合約的多功能性，代幣化和區塊鏈的分佈式賬本允許在完成任務和通過遊戲關卡的同時自動獲得財務獎勵。

GameFi 被廣泛認為是更廣泛遊戲行業的革命性新發展。將身臨其境的元宇宙世界和綜合財務獎勵相結合，可能成為主流，從而讓總價值不斷增加。

您可以質押 GameFi 代幣嗎？

許多 GameFi 平台允許用戶直接質押代幣。這讓玩家產生被動收入，作為提供流動性和幫助保護平台的獎勵。

GameFi項目如何賺錢？

許多遊戲金融平台都是免費的，因此引入遊戲內 NFT 有助於產生流動性。然而，項目可以通過多種方式獲得收入，包括直接投資原生代幣。

由於 GameFi 的前提是邊玩邊賺，所以項目必須謹慎地產生比他們支付的加密貨幣獎勵更多的收入。這有助於確保 GameFi 項目在財務上保持可持續。因此，最佳 GameFi 項目通常存在多個流動性流。

什麼是元宇宙？

“元宇宙”一詞通常是指與區塊鏈技術相結合的虛擬現實世界。通過將大型多人開放世界角色扮演遊戲（MMORPG）帶入虛擬現實，用戶可以比以往更深入地沉浸其中。區塊鏈在這些遊戲中提供遊戲收藏品和真實財務價值的能力，使其對遊戲玩家極具吸引力。

您可以點擊 此處 參加 Metacade 最終階段預售。