The Sandbox（SAND）價格預測——為什麼 Metacade（MCADE）將在 2023 年跑贏 SAND

The Sandbox 是加密貨幣元宇宙的先行者之一，但它在 2022 年熊市期間的大幅下跌讓一些投資者感到沮喪。您想知道這個領先的元宇宙代幣有什麼變化嗎？下面，您將找到 2023 年的 The Sandbox 價格預測並了解 Metacade ——一個許多人預測今年的表現可能會明顯優於 SAND 的項目。

The Sandbox（SAND）未能吸引玩家

The Sandbox 是一個基於 Ethereum 的虛擬世界，用戶可以在其中真正擁有自己的創作並從中獲利。該平台設定在一個開放世界的沙盒中，讓玩家可以探索他們的創造力並使用一系列工具來為其他人提供身臨其境的體驗。

The Sandbox 使用 NFT 來表示遊戲內資產，例如 LAND 和 ASSETS，使它們能夠在公開市場上買賣。它是領先的元宇宙加密貨幣項目之一，與 Decentraland 一起，在 Facebook（現為 Meta）宣布進軍元宇宙後，其 SAND 代幣價格飆升。

然而，在 2022 年的熊市期間，炒作逐漸平息，導致 SAND 的價格暴跌。在 2021 年 11 月達到 8.48 美元的高位後，SAND 最近跌至 0.37 美元的低點——跌幅約為 95.6%。

這部分是由於缺乏普通玩家採用。自 2021 年初以來，The Sandbox 一直難以在持續的一段時間內每天吸引超過 1,000 名用戶，通常只有數百名用戶（DappRadar）。與 Roblox 和 Fortnite 等每天有數百萬活躍用戶的傳統元宇宙遊戲相比，The Sandbox 似乎有點被高估了。

The Sandbox（SAND）價格預測

SAND 在 1 月份出現回升。在觸及 0.37 美元的低點後，SAND 在大約兩週內反彈至 0.71 美元的高點。然而，根據 The Sandbox 價格預測，該區域預計將構成重大阻力。在短期內，許多專家將 The Sandbox 價格預測設定為低至 0.54 美元的目標。從長遠來看，一些分析師預測，如果用戶數量不能很快回升，SAND 可能會跌至 0.24 美元。

Metacade（MCADE）正在為遊戲社區設定標準

Metacade 是一個邊玩邊賺（P2E）社區中心，與 The Sandbox 一樣，旨在徹底改變遊戲的所有權。然而，Metacade 並沒有讓玩家擁有他們遊戲內資產的所有權，而是讓他們能夠真正擁有他們稱之為家的社區。

從根本上說，Metacade 擁有您期望從社交遊戲平台獲得的一切，例如論壇、評論、遊戲排行榜和錦標賽。但是，通過利用加密貨幣和去中心化的好處，它有望在社交平台的運營方式上開啟一種新的範式。

例如，它在今年晚些時候啟動了 Metagrants 計劃。Metagrants 賦予 MCADE 持有者投票權，以決定哪些遊戲開發商應獲得 Metacade 財政部的資助。數十名開發者將正面交鋒，在每場 Metagrant 競賽中贏得最多選票的獲勝者將獲得資金來構建他們的願景。他們甚至有機會使用 Metacade 的原生測試環境，從其最狂熱的支持者那裡獲得對遊戲的回饋。

然後將這些社區支持的遊戲添加到 Metacade 的虛擬遊樂中心，供任何人玩。Metacade 有可能負責創造世界上最好的 P2E 遊戲，如果有一款遊戲成功了，Metacade 可能很快就會成為人們關注的焦點。

2024 年，Metacade 將成為一個 去中心化自治組織（DAO） ，並完成其成為世界上首個由玩家擁有的虛擬遊樂中心的最後一步。屆時，項目的方向將由社區決定，集體成員將加緊發揮領導作用。他們將能夠決定實施哪些升級，是否接受新的合作夥伴關係，甚至設定代幣供應燃燒率——此舉可能會隨著時間的推移穩步提高 MCADE 的價格。

Metacade（MCADE）價格預測

與 The Sandbox 的價格預測相比，Metacade 今年的表現有望優於 SAND。其 MCADE 代幣預售取得了巨大成功，在測試版銷售中的售出超過 112 萬美元。目前，在預售的第 2 階段，Metacade 已籌集了超過 320 萬美元，而 MCADE 代幣已按計劃從初始價格 0.008 美元上漲 50% 至 0.012 美元。到預售結束時，預計價格將攀升至 0.02 美元，這意味著最早的投資者可能會獲得上漲 150% 的收益！

隨著 GameFi 行業可能在 2023 年取得重大進展，Metacade 可能成為目前最熱門的 P2E 代幣。分析師已經開始預測，到今年年底它的價格為 0.20 美元，一些人甚至預測它可能達到 0.50 美元——比預計的最終預售價格高出 2,400%。

Metacade（MCADE）似乎肯定會超越 The Sandbox

到目前為止，很明顯 MCADE 是比 SAND 更好的投資選擇。雖然 The Sandbox 無疑開創了基於加密貨幣的元宇宙，但其缺乏採用的情況不太可能很快改變。這就是為什麼很多 The Sandbox 價格預測預測在未來幾年內收復 8 美元區域幾乎是不可能的目標；根本沒有足夠的需求。

與此同時，Metacade 擁有一切優勢，幾乎沒有什麼可以損失。它的 MCADE 代幣預售已經吸引了成千上萬的投資者和大量媒體的關注，而目前籌集的 320 萬美元似乎只是一個開始。如果您正在考慮投資 SAND ——停一停。花點時間瀏覽一下 Metacade 的白皮書 ，看看為什麼有人稱它為 2023 年最好的 P2E 代幣。

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