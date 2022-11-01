加密貨幣可能是一個兩極分化的主題。有些人相信它將改變世界。他們說我們將生活在一個以 Bitcoin 作為儲備貨幣的社會中；我們將使用數字代幣在星巴克購買拿鐵咖啡，然後在 Web3 的社交媒體上發帖，一切都通過去中心化的渠道無縫運行。

還有一些人說這完全是浪費空間，是一場貪婪的資本主義掠奪，充斥著龐氏騙局和無恥的促銷活動（Kim Kardashian，如果你在閱讀這篇文章， 我在說你）。

但即使在那些對加密貨幣持懷疑態度的人中，大多數人也欣賞區塊鏈技術的力量以及它可能對社會產生的影響。

區塊鏈技術中有趣的元素之一是穩定幣。它是註冊在區塊鏈上的法定貨幣，允許用戶在使用區塊鏈的同時規避加密貨幣的波動性。這意味著避免了投資組合頻繁上下波動的不利影響，還可以利用區塊鏈的好處——可訪問性、速度、廉價交易。

鑑於如此多的加密貨幣都是通過美元輸送的，所有最大的穩定幣都是美元迭代。在美元壓垮所有主要貨幣的這一年裡，世界各國都在與猖獗的通貨膨脹作鬥爭，這促使公民將自己的財富投資在美元上，而不是持有自己的（通常是不穩定的）貨幣。

那麼，哪種穩定幣最受歡迎？它們是如何發展的？我深入研究了這款世界上最無聊的加密貨幣（我指的是價格波動），但由於各種其他原因，它們也令人難以置信地興奮起來。

如下是關於穩定幣的報告。

時間線——穩定幣發展

現在回過頭來看，2020 年初是加密貨幣的“新範式”。COVID 在第一季度突然出現，在 3 月份爆發之後，隨著世界冷靜下來試圖弄清楚這種冠狀病毒的確切含義，加密貨幣猛然增長。

它佔據了中心舞台的一席之地，價格、交易量和流動性飆升。然後今年，也就是 2022 年，隨著近年來的印鈔熱潮和通貨膨脹的爆發，我們進入了一個高利率的新時代。

這導致代幣崩潰。Bitcoin 從 69,000 美元跌至 20,000 美元以下，資金流出穩定幣。然而，有些穩定幣的表現要好於其他穩定幣。點擊下圖中的“播放時間線”，了解過去兩年的走勢。

的確。在兩年內從 200 億美元增加到 1600 億美元——這足足增長了 8 倍。

當然，在看上面的圖表時，存在著一個明顯的問題。而那個問題就是 Terra。

去中心化與中心化

也許是被去中心化穩定幣的魅力蒙蔽了雙眼，許多加密貨幣愛好者購買了 TerraUSD（UST）。在一些嚴重破壞的循環邏輯下，該穩定幣得到了 Luna 的支持，而 Luna 本身沒有任何支持。有一種神奇的說法是，它沒有抵押品，於是整個紙牌屋都倒塌了，拖累了很多加密貨幣生態系統。

老實說，我也參與了這件事。我知道這個模型有缺陷，但我認為它的使用壽命會更長。我已經寫了很多關於我參與其中的文章，這篇文章詳細說明了，我最終減少了損失並出售了我的 UST，吞下了一個令人討厭的損失，以及對已經傷痕累累的我相當不愉快的打擊。

但無論如何。 Terra 是過去式。另一個剩下的去中心化穩定幣是 DAI，市值為 60 億美元。這裡唯一的問題是，對我來說，DAI 和 Terra 一樣破碎不堪。當然，影響不會那麼嚴重，也不會是瘋狂的死亡螺旋，但如果你問我，DAI 成為有聲望和有影響力的穩定幣的概率與 Terra 相同——零。

那是因為該模型沒有經濟意義。超額抵押意味著為了獲得 100 美元的 DAI，必須抵押 150 美元的抵押品。你只需要知道 ，這是非常低效的。還有一個事實是，它甚至沒有去中心化，對 USDC 和其他中心化資產有如此多的風險。

為了追求這種誘人的去中心化品質，DAI 犧牲了資本效率。在利率上升的世界裡，這永遠不會成功。而且…… 它甚至沒有去中心化。

去中心化的穩定幣會很棒，但現在還沒有辦法實現。希望有一天會實現，但我還沒有聰明到能想出如何實現。至於 DAI，我無法看到它變得相關。它要么會緩慢地消亡，要么會採取一些嚴厲的治理措施，因為它缺乏相關性（顯然它正在考慮的不再是穩定幣，而是“取消”掛鉤，無論這意味著什麼）。

中心化穩定幣—— Circle 奪取 Tether 的寶座？

那麼，我們來看看中心化穩定幣。沒有那麼多浪漫故事，但至少這些東西是可行的，對吧？

Tether（USDT）是元老級代幣，是該領域一切事物的核心，是最大的單一流動性貨幣對。然而，它繼續面臨有關儲備的問題，並且在 Terra 倒閉潮蔓延之後，其掛鉤匯率跌至 95 美分。

應該說，Tether 的贖回從來沒有失敗，並且毫不費力地出售了持有的大量資產——他們的儲備金比例比大多數儲備銀行能夠處理的要大。但是，擁有穩定幣的人仍然希望能夠以 1 美元的價格進行買賣——無論他們想在何時何地進行交易。

因此，Circle（USDC）正在成為更大的競爭對手，雖然它仍處於第二位。我製作了如下圖表，以顯示隨著替代品的興起，Tether 是如何一步步被侵蝕的。這在很大程度上是由於持續的說法，即沒有持有足夠的儲備。

2022年蔓延

顯然，對於加密貨幣市場來說，這一年是艱難的一年。穩定幣是說明這一點的一個絕佳方式，因為資本收拾行李流出了系統。

我繪製了不同穩定幣從一月份到現在的情況。這是展示 Circle 如何奪取 Tether 領先地位的好方法。自今年年初以來，Tether 減少了 100 億美元，而 Circle 實際上增加了 20 億美元。

Binance USD 和 FTX？

BinanceUSD（BUSD）是另一個已經取得進展的項目。它高達 220 億美元，是第七大加密貨幣和第三大穩定幣。

世界上最大的加密貨幣交易所 Binance 正在大力推動它。最近，該交易所將 USDC 下架並將所有持股自動轉換為 BUSD，這有助於推動其市值上漲。

FTX 的負責人 Sam Bankman-Fried 將其稱為“第二次穩定幣大戰”。 FTX 本身甚至計劃推出自己的穩定幣。

FTX 是第二大加密貨幣交易所，它帶來了有趣的問題，即市場上有這麼多穩定幣的好處。實際上，我不確定這是否重要，只要它們都以堅實的儲備和透明的報告進行負責任的管理——某些穩定幣肯定比其他穩定幣做得更好。

結論與未來

總而言之，這幾年對加密貨幣和穩定幣來說非常重要。後者幫助人們加入加密貨幣。跳上鏈上但避免波動，在一個不總是有保障的領域中，穩定幣有真正的用例。

我現在把這些放在一起，因為穩定幣市場在過去幾年中發生了變化，但現在感覺我們正在進入一個新階段。Binance、FTX 和 Circle 衝著 Tether 而來。Corners 堅稱我們需要去中心化穩定幣，但在制定計劃並使之理論上可行前，這只是空談。

當然，我喜歡去中心化穩定幣。我也很想明天早上能在 Beyoncé 的歌聲中醒來。但是，這兩件事現在來看同樣都不太可能，所以暫時我們需要和中心化穩定幣打交道。

明年這個時候重新評估這些排名將會很有趣，誰知道到時加密貨幣市場會發生什麼變化。在那之前，Tether 稱雄——但狼群正在努力追趕。