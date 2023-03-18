未來幾年有望獲得巨大收益的 12 大最適合長期投資的加密貨幣

加密貨幣是歷史上最賺錢的資產類別，這就是為什麼如此多的投資者不斷在尋找發掘長期收益的最佳選擇。雖然投資加密貨幣領域存在固有風險，但也有無數不錯的選擇，因為最適合長期投資的加密貨幣擁有高度顛覆性的技術。

考慮到這一點，以下是 2023 年最適合長期投資的 12 大加密貨幣：

AltSignals（ASI）

Metacade（MCADE）

Polkadot（DOT）

Decentraland（MANA）

Binance Coin（BNB）

ChainLink（CHAIN）

UniSwap（UNI）

Ethereum（ETH）

Solana（SOL）

Shiba Inu（SHIB）

ApeCoin（APE）

Cardano（ADA）

1. AltSignals（ASI）

什麼是 ASI？

AltSignals 是一個非常成功的線上交易社區，自 2017 年以來一直在分享有利可圖的交易策略。該平台發布了 AltAlgo™ ，這是一種算法交易協議，在有記錄以來的 32 個月中，有 19 個月幫助許多日內交易者將其投資組合翻了 10 倍。

AltSignals 現在推出了一個新的和改進的交易堆棧，被稱為 ActualizeAI，新的 ASI 代幣旨在推動這一發展。ActualizeAI 將機器學習與自然語言處理（NLP）相結合，同時分析大量價格指標。由於它是由 AI 驅動的，因此它會不斷學習和改進，從而幫助它隨著時間的推移以更高的準確性提供交易信號。

ASI 代幣可用於訪問 ActualizeAI 和 ActualizeAI Club。ActualizeAI Club 將為 AltSignals 社區提供更多好處，包括參與新加密貨幣的公共和私人代幣銷售，以及參加交易錦標賽，參與者可以獲得加密貨幣獎勵等等。

AltSignals 幫助任何人在交易加密貨幣市場時盡量減少學習曲線。由於加密貨幣市場是一種高度波動的資產類別，這可以幫助投資者節省時間和金錢。該平台發佈的有利可圖的交易工具還可以幫助專家交易者最大化自己的回報潛力，因為 ActualizeAI 堆棧將通過分析比任何人都能夠分析的更多數據來提供第二意見。

為什麼要購買 ASI？

AltSignals 平台處於 基於區塊鏈的 AI 開發的最前沿。該平台過去發佈的交易工具的成功率非常高，現在看起來還會進一步增長。

ASI 代幣預售可能是精明的投資者參與一個有前途的新代幣的絕佳機會，因為它仍處於起步階段。這些機會通常會為投資者帶來可觀的回報。

ASI 的預售價格將從每個代幣 0.012 美元上漲至 0.02274 美元，參與時間有限。對於希望找到值得長期投資的新加密貨幣項目的任何人來說，AltSignals 的新版本無疑是一個不錯的選擇。

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2. Metacade（MCADE）

什麼是 MCADE？

Metacade 有可能成為最大的基於區塊鏈的遊樂中心，在一個平台提供大量不同的邊玩邊賺（P2E）遊戲。它被廣泛認為是 Web3 中最令人興奮的新 GameFi 開發項目之一，因為 Metacade 提供了全面的遊戲體驗和多種賺取加密貨幣獎勵的機會。

除此之外，Metacade 的目標是成為 Web3 社區的一個中心樞紐。內容創作者可以通過為平台做貢獻獲得獎勵，平台將展示區塊鏈遊戲領域的所有最新資訊。用戶可以發佈遊戲評論、分享創意等，同時賺取 MCADE 代幣。

Metacade 還將通過 Metagrants 計劃資助下一波邊玩邊賺遊戲。在向開發人員提供 Metagrants 以將新遊戲帶入元宇宙遊樂中心之前，社區可以投票決定哪些投資建議是最好的。Metacade 直接支持個人區塊鏈用戶和遊戲開發者，隨著時間的推移，這可以幫助它成為 Web3 中最有價值的 GameFi 項目之一。

加入 Metacade 生態系統的額外好處包括 Beta 測試機會，遊戲玩家可以在最新的街機遊戲正式發佈之前玩到這些遊戲。作為玩這些遊戲並向開發團隊提供回饋的交換，遊戲玩家可以獲得 MCADE 代幣獎勵。

Metacade 還發佈了 Work2Earn 功能，該功能將區塊鏈用戶與 Web3 最熱門的初創公司的帶薪工作機會聯繫起來。可用的職位範圍從全職到兼職工作，讓任何人都有機會在區塊鏈領域開始他們的職業生涯。

為什麼要購買 MCADE？

MCADE 在最近推出的一場預售活動中，短時間內籌集了 1090 萬美元。這反映了該代幣的巨大未來潛力，因為它得到 Metacade 生態系統內廣泛效用性的支持。

MCADE 最初以每個代幣 0.008 美元的價格推出後，目前的價格為 0.0185 美元。預售將不斷提高 MCADE 的價格，這意味著投資者在有限的時間內以盡可能好的價格購買。毫無疑問，Metacade 似乎是最適合長期投資的加密貨幣之一。

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3. Polkadot（DOT）

什麼是 DOT？

Polkadot，通常縮寫為 DOT，是一種加密貨幣和開源區塊鏈協議，旨在更輕鬆地使不同的第 1 層鏈之間更容易交易。作為第 0 層多鏈協議，Polkadot 憑藉其創新的技術解決方案，可以幫助迎來真正的 Web3。

Polkadot 是由 Web3 基金會開發的開源公共網絡。它支持不同去中心化網絡之間的互操作性，並允許開發人員構建具有多種功能的獨特應用。這些去中心化應用可以同時存在於多個區塊鏈上，這有助於改善與 Ethereum 虛擬機（EVM） 兼容的所有鏈的用戶體驗。

Polkadot 是一個高效的區塊鏈平台，旨在消除可擴展性障礙，包括互操作性。它允許每秒進行大量交易，其令人印象深刻的多功能性使其在需要時創建定制平行鏈，以便任何人都可以部署專門為其需求量身定制的區塊鏈。

為什麼要購買 DOT？

由於其高度實用的平台，DOT 是市值排名前 20 的加密貨幣。該區塊鏈支持同時跨多個 EVM 鏈部署去中心化應用，這導致該平台的開發人員和用戶越來越多。

DOT 目前的價值為 6.30 美元，低於之前的歷史高點 53 美元。該項目被廣泛認為是互操作性的頂級區塊鏈解決方案之一，因此對於尋求最適合長期投資的加密貨幣的投資者來說，它是一個不錯的選擇。Polkadot 網絡可以幫助區塊鏈在全球範圍內接觸用戶，這使其成為一項長期增長的巨大投資。

4. Decentraland（MANA）

什麼是 MANA？

Decentraland 是一個由 Ethereum 區塊鏈提供支持的去中心化虛擬現實平台。Decentraland 的數字貨幣 MANA 充當 Decentraland 平台的入口和其中的交換媒介。用戶可以在 Decentraland 市場內買賣一系列非同質化代幣（NFT），包括化身、服裝物品，以及更多可在元宇宙中使用的可定制物品。

Decentraland 還允許用戶購買虛擬土地。任何人都可以購買元宇宙中的虛擬地塊，並構建獨特的 3D 場景，其中包含音樂、藝術、遊戲或他們想像中的任何其他內容。在 Decentraland 元宇宙中創建個人內容的能力，為其用戶帶來了大量不同活動。

此外，Decentraland 允許用戶通過參與不同的活動或簡單地出售自己的遊戲內藝術品或虛擬土地，從自己的創作中賺錢。活動可以包括 NFT 藝術展、加密貨幣賭場、邊玩邊賺遊戲等等。

為什麼要購買 MANA？

Decentraland 是區塊鏈技術徹底改變人們參與和體驗交互式媒體平台的方式的另一個例子，這就是它得到機構投資者大力支持的原因。通過賦予用戶更多權力，Decentraland 已成為一個龐大的虛擬現實世界，充滿工作和休閒機會。

MANA 在 2021 年牛市期間創下歷史新高，攀升至每個代幣近 5 美元。雖然最近的價格走勢對 MANA 不利，但它仍然是長期投資的最佳加密貨幣之一，並可能會從目前的 0.60 美元價格大幅上漲。

5. Binance Coin（BNB）

什麼是 BNB？

Binance Coin（BNB）是 Binance 生態系統的原生加密貨幣。它的主要功能是支持 Binance Chain、Binance 去中心化交易所（DEX）和 Binance CEX（Web3 中最大的中心化交易所之一）之間的交易。用戶可以使用 BNB 優化自己的交易費用，它也可以用來支付 Binance Chain 上的交易費用。

BNB 在 Binance 生態系統中的用途非常廣泛。作為 Web3 中最重要的參與者之一，該代幣具有巨大的增長潛力。由於其 CEX 用戶群在用戶數量和每日交易量方面的規模，Binance Chain 支持快速增長的交易和新項目。

Binance Chain 最初是作為 Ethereum 的一個分支創建的，這意味著它與 EVM 兼容。開發人員可以使用 Solidity 編程語言在網絡上啟動定制 dApp，隨著時間的推移，這可能會導致生態系統的採用級別更高。

為什麼要購買 BNB？

由於 Binance Exchange 的成功，BNB 的價值大幅增加，Binance Exchange 現在是 Web3 中最大的 CEX。Binance 提供了一個快速、安全且具有成本效益的生態系統，並且隨著區塊鏈技術的進步，它將容納越來越多的用戶。

目前 BNB 的交易價格為 300 美元，但許多人預計在即將到來的加密貨幣牛市中它會超過 1000 美元。這使其成為最值得長期投資的加密貨幣之一；事實上，對於任何想在今天購買加密貨幣以獲得長期回報的人來說，Binance Coin 可能是一個完美的選擇。

6. ChainLink（LINK）

什麼是 LINK？

ChainLink，或 LINK，是一個去中心化的預言機網絡，專門設計用於彌合外部數據源（稱為“ 預言機 ”）和區塊鏈之間的差距。ChainLink 的創新技術將預言機與智能合約分離，使開發人員能夠輕鬆創建新的定制集成，而無需直接與智能合約交互。

ChainLink 於 2017 年正式推出，使其成為最早創建的區塊鏈服務之一，並從此成為區塊鏈生態系統不可或缺的一部分。ChainLink 的解決方案為智能合約提供安全可靠的鏈下數據來源，可用於供應鏈跟踪、仲裁服務、金融工具、支付系統等多種應用。

ChainLink 的技術徹底改變了開發人員和企業與所有行業的區塊鏈網絡交互的方式。由於能夠在鏈上記錄鏈下數據，它擴展了區塊鏈的用例數量，從而提供了更多的智能合約功能。

為什麼要購買 LINK？

LINK 在未來幾年取得了快速成功，成長為市值領先的區塊鏈項目。由於其獨特和創新的區塊鏈解決方案，它成為最佳長期投資之一，預計在未來幾個月和幾年內將繼續上漲。

在從之前的歷史高點 50 美元大關下跌後，該代幣目前價值 7.40 美元。對於任何尋求最值得長期投資的加密貨幣的人來說，這可能是一個很好的入門項目，因為 LINK 可能會在不久的將來達到新高。

7. UniSwap（UNI）

什麼是 UNI？

UniSwap 是一個建立在 Ethereum 上的去中心化加密貨幣交易所，擁有一個自動交易系統，允許用戶高效地交換和交易代幣。UniSwap 在 2018 年推出時打破了加密貨幣交易所的模式，無需註冊賬戶或提供個人資料即可快速輕鬆地進入加密貨幣世界。

UniSwap 的原生代幣 UNI 為用戶提供各種好處和獎勵，例如降低交易費用以及提供投票權。UniSwap 在過去幾年迅速成長為去中心化金融領域最受歡迎和最可靠的交易所之一，將更多人帶入區塊鏈技術的世界。

DEX 依賴於流動性池而不是訂單簿，任何人都可以在流動性池中添加和移除資金以換取費用。UniSwap 還使用戶能夠通過 UniLend 從 UniSwap 的流動資金池中獲得收益，UniLend 提供具有高效風險管理的收益耕作，讓用戶能夠輕鬆地從其加密貨幣資產中獲得穩定的回報。

為什麼要購買 UNI？

UniSwap 是 Ethereum 生態系統中的一項重要服務，它是第二大加密貨幣和 Web3 中最大的應用網絡。DEX 支持領先的第 2 層區塊鏈，包括 Arbitrum、Optimism 和 Polygon，並且有望在未來幾年為所有區塊鏈用戶發揮重要作用。

UNI 代幣在高峰期達到 42 美元，現在發現自己的價格要低得多。這使它成為最值得長期投資的加密貨幣之一，因為它解決了 Web3 中的一個獨特問題，並且目前處於有吸引力的價格。

8. Ethereum（ETH）

什麼是 ETH？

Ethereum（ETH）是一個開源公共區塊鏈，可以支持 dApp 的開發。Ethereum 不僅是一種加密貨幣，而且可以被認為是一個虛擬計算環境，智能合約自動執行區塊鏈交易。這允許大量其他代幣和應用可以在網絡上啟動。

Ethereum 是第一個使開發人員能夠創建自己的定制代幣的區塊鏈，這推動了整個加密貨幣領域的進步。這個過程依賴於 Ethereum 虛擬機，它還用於創建智能合約、dApp、DAO 以及 Web3 生態系統中可以找到的大多數服務。

EVM 得到 Avalanche、Polkadot、Polygon、Optimism、Arbitrum、Binance Smart Chain、Shiba Inu、Dogechain 以及更多獨立區塊鏈網絡的支持。它使用 Solidity 編程語言，並提供大量實用工具來幫助開發人員在區塊鏈上創建應用。

Ethereum 生態系統現在擁有 近 2000 個 獨立區塊鏈項目，它們已發佈了功能齊全的應用。這些應用的工作方式與傳統網絡應用相同，不同之處在於它們利用去中心化技術來避免與中心化網絡服務相關的許多缺點，包括跟踪、隱私侵犯和隱藏費用。

為什麼要購買 ETH？

Ethereum 是按市值計算的第二大加密貨幣，這在很大程度上是因為其生態系統支持數千個獨立的加密貨幣項目。它還可以用作交換媒介、價值存儲、對未來去中心化服務的投資，以及在與各種區塊鏈交互時支付交易費用。這使其成為長期投資者的絕佳選擇。

ETH 在 2021 年的峰值達到近 5000 美元。它目前正處於關鍵支撐位，並在 2022 年市場崩盤期間保留了更大比例的價值。現在，由於合併，Ethereum 網絡比以往任何時候都更快、更經濟，因此它看起來像是最值得長期投資的加密貨幣之一。

9. Solana（SOL）

什麼是 SOL？

Solana 是一個公共區塊鏈，與舊區塊鏈相比可提供更高的可擴展性。由於其每秒處理多達 50,000 筆交易（TPS）的能力以及智能合約功能，它最初被稱為“Ethereum 殺手”。Solana 上的智能合約使用 Rust 而不是 Solidity 進行編程，這有助於網絡支持更複雜的應用。

Solana 提供信任、安全和全球覆蓋，並且比許多同類協議更快。其創新的共識機制保證了以毫秒為單位的區塊生產時間，因為它使用了高效的數據分片框架。Solana 結合了持有量證明和歷史證明來實現這一目標，這使其成為市值最高的加密貨幣之一。

Solana 的使命是為開發人員提供一個可以根據需求擴展並提供高吞吐量的操作系統，以支持對區塊鏈服務快速增長的需求。其速度和可擴展性的獨特組合使其成為現代 dApp 的強大平台。

為什麼要購買 SOL？

Solana 正在通過發佈現實世界的商品和服務（包括非常適合區塊鏈的手機）來促進用戶採用。大多數移動操作系統都依賴於中心化網絡，這使得很難在區塊鏈上自由交易，因為應用內微交易的綜合稅可能高達 30%。Solana 可以通過發佈與區塊鏈兼容的替代方案來幫助解決這個問題。

SOL 的價格在 2021 年達到 200 多美元，但在 2022 年損失了很大一部分價值——部分原因是 FTX 崩盤，因為 FTX 和 Alameda Research 都是 Solana 生態系統的主要支持者。Solana 目前的價格可能會帶來可觀的回報，因為它旨在成為頂級數字資產之一，這使其成為 2023 年最值得長期投資的加密貨幣之一。

10. Shiba Inu（SHIB）

什麼是 SHIB？

SHIB 是從 Ethereum 分叉出來的區塊鏈，由於其作為迷因幣的獨特功能而在加密貨幣領域變得流行。Shiba Inu 支持許多實用去中心化金融服務，包括 ShibaSwap 等流動性協議，用戶可以在其中享受流動性農業以獲得穩定的數字資產回報。

此外，該網絡與 Ethereum 虛擬機（EVM）兼容，允許開發人員在網絡上構建智能合約和定制 dApp。該平台擁有越來越多的用戶，包括 Shibaverse ——一個 Shiba Inu 持有者可以線上連接的元宇宙。

與其他迷因幣相比，SHIB 因其 EVM 兼容性而脫穎而出。這不同於 Dogecoin 和大多數其他迷因幣，它們缺乏效用性，主要是作為一種在區塊鏈上進行交易的有趣方法或作為一種賭博手段來獲得價值——這一點不應被低估。

然而，SHIB 可以在未來幾年支持越來越多的應用，因為它本身就是第 1 層區塊鏈。它使用 Ethereum 的原始工作量證明協議，使其高度安全，並且它是一個流動性極強的網絡，可以實現更快、更便宜的交易。

為什麼要購買 SHIB？

Shiba Inu 正在推出 Shibarium ，這是一種第 2 層擴展解決方案，將幫助區塊鏈支持更多用戶。這可能是網絡尋求向更多用戶提供服務的一個重要因素，因為它可以在不犧牲性能的情況下擴展網絡上可用的應用數量。

SHIB 的當前價格為 0.0000124 美元。SHIB 的當前價格與其歷史最高價之間存在重大阻力位，但由於 Shiba Inu仍然是最適合長期投資的加密貨幣之一，因此投資者仍可獲得可觀的利潤。

11. ApeCoin（APE）

什麼是 APE？

ApeCoin 是一個去中心化自治組織（DAO），旨在促進去中心化社區的未來發展。APE 是其原生代幣，作為 DAO 和 ApeCoin Foundation 的治理代幣運行，ApeCoin Foundation 的任務是為元宇宙項目提供財務支持以及其他功能。

該項目的靈感來自 Yuga Labs 的 Bored Ape Yacht Club （BAYC）NFT 系列，該系列創建了一個緊密結合的數字藝術愛好者集體，這些愛好者至今仍活躍在社交媒體上。由於所有權的稀有性，BAYC 成為最有價值的 NFT 收藏之一，這是一種類似的驅動力，提供了名牌服裝、跑車和其他奢侈品的內在價值。

ApeCoin 生態系統旨在促進圍繞共同目標團結在一起的去中心化社區網絡的擴展。重點項目是 Otherside——一個巨大的開放世界元宇宙遊戲平台。元宇宙有望在未來幾年成為社交活動的中心，因為志趣相投的人無論身在何處都可以聚在一起。

為什麼要購買 APE？

APE 是一個非常有前途的代幣，因為它代表了一個重要的運動，推動了可能永遠改變線上格局的高度顛覆性發展的進步。在 2022 年推出後，APE 迅速獲得關注並成為市值排名前 50 的加密貨幣。

APE 目前的價格為 5 美元，低於 23 美元的歷史最高價。APE 尚未經歷過加密貨幣牛市，因為它在 2022 年的極端波動和一系列市場崩盤期間推出。因此，APE 無疑是 2023 年最值得長期投資的加密貨幣之一，因為它可以在未來幾年進入價格上漲期。

12. Cardano（ADA）

什麼是 ADA？

Cardano（ADA）是一個去中心化公共區塊鏈，提供安全、不可變的交易和多功能、非託管的智能合約。ADA 是其原生代幣，可用於以比傳統方法更低的成本在全球範圍內即時、安全地發送價值。

區塊鏈利用持有量證明共識算法，獎勵質押 ADA 代幣以驗證交易的用戶。它是使用持有量證明共識機制的原始加密貨幣之一，這導致 Cardano 成為推出時表現最佳的區塊鏈之一。

總體而言，Cardano 提供了一種可訪問且節能的分佈式賬本技術（DLT），支持定制應用的開發。該生態系統是 DeFi 協議的所在地，允許任何人利用零官僚障礙的大量金融服務，以及基於區塊鏈的遊戲以及其他數字資產和數字藝術品。

為什麼要購買 ADA？

Cardano 將推出 Hydra，這是一種獨特的可擴展性解決方案，可以將其交易吞吐量提高到每秒 100 萬筆交易。這將使 Cardano 成為 Web3 中最快的 EVM 兼容區塊鏈之一，隨著時間的推移，這可能會帶來顯著的價值增長。

以目前 0.35 美元的價格計算，ADA 看起來像是最值得投資的加密貨幣之一。它仍然是市值排名前 10 的加密貨幣，並且看起來將在未來十年繼續增長。

如何為您的投資組合選擇最值得長期投資的加密貨幣：

在投資任何資產類別時，風險管理是關鍵，但在加密貨幣領域尤其如此。代幣有成千上萬種，而它們之間的區別往往很模糊。

例如，在選擇投資 Bitcoin 或 Ethereum 時，投資者應該知道它們的目標截然不同。Web3 中的大多數代幣也是如此。

在決定長期投資哪種加密貨幣時，投資者進行自己的研究很重要。需要考慮的關鍵因素是效用性和代幣經濟學結構，因為未來回報的潛力在很大程度上次於這些影響因素。

現在最值得購買的加密貨幣是什麼？

目前 Web3 中最令人興奮的新發展之一是 AltSignals 。$ASI 的代幣預售是一個備受期待的事件，它將幫助該項目徹底改變人們交易加密貨幣市場的方式。

AltSignals 將人工智能工具與一系列價格指標相結合，以提供高度準確的交易信號。這賦予了它極具吸引力的效用性，其通貨緊縮的代幣經濟學意味著 ASI 代幣具有巨大的未來回報潛力。

相關加密貨幣常見問題解答

您必須為加密貨幣納稅嗎？

稅收立法取決於投資者居住的國家。一些國家的資本利得稅低於其他國家，有些國家甚至對所有加密貨幣收入徵收 0% 的稅率。然而，大多數國家/地區要求投資者在將一部分作為稅款之前申報其收益。

交易加密貨幣與交易股票有何不同？

與股票相比，加密貨幣通常波動性很大；然而，在市場走勢方面幾乎沒有差異。加密貨幣被廣泛認為是比傳統科技股投機性更強的版本，這就是為什麼投資數字資產類別包含更多風險。

風險承受能力較低的投資者可能更喜歡投資傳統股票和債券，或兌換法定貨幣，這些都是產生穩定投資回報的可行方法。

是否有加密貨幣交易所交易基金嗎？

有的，有許多基於加密貨幣的 ETF。隨著專業投資者不斷對沖、交易和重新平衡管理的投資組合，它們可以提供穩定的長期回報。

加密貨幣仍然是一項不錯的長期投資嗎？

加密貨幣繼續受到關注，直到最近才引起公眾的注意。與傳統方法相比，區塊鏈上的交易能夠以更低的成本實現即時跨境支付，並且分佈式賬本技術的用例數量正在增長。許多主要因素表明未來幾年加密貨幣市場將持續增長。

加密貨幣在 5 年後會值多少錢？

所有加密貨幣的總市值預計將在 5 年內突破 10 萬億美元。

哪種加密貨幣將在 2023 年蓬勃發展？

許多加密貨幣可能在 2023 年升值；然而，關鍵的發展領域是區塊鏈 AI、遊戲和 NFT。尋求重大收益的投資者應該關注 Web3 增長最快的領域，因為這些垂直領域內的多個加密貨幣項目通常會產生重大收益。

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