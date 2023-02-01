這 5 個長期加密貨幣項目將在 2023 年蓬勃發展

眾所周知，加密貨幣市場一直在努力度過 2022 年的風暴，最近破產的大牌加密貨幣公司 FTX 以及更廣泛的全球經濟狀況導致了當前的熊市狀況。對投資者來說，知道把錢安全地放在哪裡和承諾回報同樣具有挑戰性。好消息是，加密貨幣市場前景看起來可能會在 2023 年出現復甦的跡象，一些元宇宙加密貨幣項目將飆升。

以下是今年可能蓬勃發展的五個頂級長期加密貨幣項目：

Metacade（MCADE）

Decentraland（MANA）

Shiba Inu（SHIB）

The Sandbox（SAND）

Polygon（MATIC）

1. Metacade（MCADE）—— 2023 年頂級長期加密貨幣項目

Metacade 正在創建元宇宙中最大的 Web3 遊樂中心，為遊戲愛好者提供一個社區中心，他們可以在這裡與志趣相投的人一起玩，同時玩最廣泛的基於區塊鏈的邊玩邊賺（P2E）遊戲。遊戲玩家可以與朋友和家人隨便玩，或參加 P2E 錦標賽，並有機會獲得豐厚的加密貨幣獎品。

平台除了作為 P2E 遊樂中心之外，MCADE 代幣持有者還可以從其他幾條途徑獲得被動收入。Create2Earn 計劃獎勵與社區進行社交互動的用戶，例如撰寫遊戲評論、向其他用戶傳達遊戲技巧、分享創意以及定期為社區直播聊天做出貢獻。

該平台自給自足經濟資助的其他收入來源包括 Compete2Earn，它使遊戲玩家能夠質押 MCADE 代幣以參加線上錦標賽和抽獎。從 2024 年第一季度開始，作為 Work2Earn 計劃的一部分，Metacade 將開設求職版塊，社區成員可以在其中找到最新最好的 Web3 和 GameFi 工作。

除了為成員提供賺錢的機會外，Metacade 還旨在通過其開創性的 Metagrants 計劃推動元宇宙遊戲行業的創新。嶄露頭角的遊戲開發商可以獲得加密貨幣資金，以支持由同行和其他 MCADE 代幣持有者投票選出的新獨家遊戲的製作。這是 Metacade 民主化的一部分，這將導致它在 2024 年第四季度成為一個成熟的去中心化自治組織（DAO）。

為什麼要購買 MCADE？

Metacade 的預售活動最近啟動，已經引起了投資者的極大興趣，最初的預售在幾週內就售罄。這種勢頭在後續階段沒有放緩的跡象，使其成為渴望早期入手的投資者的主要投資機會。

預測隨著預售後對代幣的呼聲增加，MCADE 代幣的受歡迎程度和價值將飆升，使 Metacade 成為現在最值得購買的加密貨幣之一。

>>> 您可以點擊 此處 參與 MCADE 預售 <<<

2. Decentraland（MANA）——去中心化虛擬房地產項目將在 2023 年反彈

Decentraland 是一個成熟的元宇宙數字房地產項目，允許用戶購買數字土地並構建不同的 3D 體驗，這些體驗可以通過多種方式貨幣化。LAND 地塊的用途包括遊戲、數字會議室和線上藝術展覽。LAND 地塊的使用方式幾乎沒有限制，因此其他玩家可以自由探索廣闊的虛擬世界。

每個數字地塊都在線上市場作為 NFT 進行買賣和交易，每個地塊由 256 平方米的面積組成。Decentraland 的元宇宙擁有 90,000 個這樣的數字地塊，每個地塊都可以建立起來，為其他用戶提供獨特的體驗。

為什麼要購買 MANA？

Decentraland 最近受到用戶的關注，質疑他們是否從相對昂貴的地塊中獲得相應的價值。為了解決這個問題，2023 年的計劃包括推出 SDK 7，這將提高平台的性能，而新的 DCL 編輯器將在第二季度發布，以徹底改變多人遊戲體驗。

原生 MANA 代幣用於促進市場交易，以及用戶用來為元宇宙的體驗付費。Decentraland 仍然是 Web3 世界中最大的元宇宙平台之一，其歷史最高市值接近 100 億美元。

Decentraland 的價格預測表明，該平台的 2023 年計劃，以及其數字地塊的近乎開放式用戶案例，將使代幣的價值在未來幾年的牛市中飆升，從目前的 0.441257 美元升至 2021 年之前的 3.28 美元歷史最高市值。

3. Shiba Inu —— 2023 年擁有忠實追隨者的迷因幣

Shiba Inu 在一片喧鬧的炒作聲中推出，有 410 萬億個 SHIB 代幣被發送到 Ethereum 創始人 Vitalik Buterin 的錢包中。眾所周知，Buterin 燒掉了他收到的 90% 的供應量，幾乎是整個 SHIB 代幣供應量的一半，價值 67 億美元。

如此輝煌的榮耀獲得了加密貨幣粉絲的認可，幫助 Shiba Inu 為其 SHIB 迷因幣收集了忠實而專注的追隨者。Shiba Inu 的未來計劃被廣泛認為是加密貨幣新手的絕佳切入點，其中包括允許社區成員在虛擬現實中進行交互的元宇宙。

此外，正在為 Shiba Inu 開發一個被稱為 Shibarium 的第 2 層擴展解決方案。該公司聲稱 Shibarium 將帶來比目前他們使用的 Ethereum 第 1 層解決方案所提供的更快、更便宜的交易。Shiba Inu 希望這將鼓勵更多 dApp 在 Shibarium 上構建，為 SHIB 代幣持有者提供更多價值。

為什麼要購買 SHIB？

Shiba Inu 社區的成員已經有機會探索元宇宙，探索 NFT 藝術畫廊並使用精選的 DeFi 產品。然而Shibarium 看起來將改變遊戲規則，改變 Shiba Inu 生態系統並使其與其他主要區塊鏈供應商保持一致。

對於目前在效用性方面幾乎沒有享受的現有 SHIB 代幣持有者來說，這是一個令人振奮的消息。該代幣目前的交易價格為 0.000010 美元，隨著 Shiba Inu 進入加密貨幣市場的新領域，為其平台增加功能和效用性，尋求卓越價值的新投資者將有絕佳的機會利用這一繁榮。因此，SHIB 是現在最值得購買的加密貨幣之一，也是一個很好的長期加密貨幣選擇。

4. The Sandbox（SAND）——名人支持的元宇宙加密貨幣項目在 2023 年繼續引起人們的極大興趣

乍一看，The Sandbox 提供了與 Decentraland 類似的產品，作為一個元宇宙加密貨幣項目，允許用戶在廣闊的數字世界中創建線上體驗。這兩個項目之間的區別可以在 The Sandbox 無與倫比的用戶生成內容（UGC）創建工具中找到，任何人都可以使用它來創建引人入勝且有吸引力的資產和遊戲體驗，以實現貨幣化。

The Sandbox 的線上工具包是一種直觀的即插即用工具，這意味著用戶無需編碼文憑即可創建自己的 UGC。在創建後，此 UGC 可以在線上市場上出售、交易和購買，從而允許遊戲玩家通過自己的創作獲利。同時，The Sandbox 元宇宙有機會無限擴展。

SAND 是元宇宙的原生代幣，用於購買數字地塊，完成市場上的所有購買，以及作為支付線上體驗的貨幣。作為 The Sandbox DAO 的一部分，它還用於用戶對治理提案進行投票。

為什麼要購買 SAND？

自 Minecraft 發布以來，UGC 遊戲在遊戲社區中非常受歡迎，從 Roblox 到現在的 SAND 遊戲。The Sandbox 建立在 Roblox 產品之上，允許用戶將他們的 UGC 貨幣化，賺取 SAND 代幣，這些代幣可以兌換成現實世界的收入。

按市值計算，SAND 仍然是最重要的長期加密貨幣項目之一。在 Snoop Dogg、Warner Music、Paris Hilton 和 Gucci 等知名品牌的支持下，它的知名度有望繼續增長。與 Decentraland 的價格預測一樣，預測表明 SAND 的當前價值為 0.554182 美元，非常出色，為投資者提供了 2023 年及以後的超值價值。

5. Polygon（MATIC）—— 2023 年具有廣闊前景的第 2 層區塊鏈擴展解決方案

Polygon 為 Ethereum 區塊鏈提供的第 2 層擴展解決方案自發布以來獲得了相當大的粉絲群，dApps 的創建者紛紛湧向該解決方案。Polygon 網絡上的交易快速、便宜，而且最重要的是，它允許 dApp 支持大量用戶，而不會對網絡性能產生不利影響。

在 2023 年的計劃中，Polygon 將繼續為第 1 層區塊鏈開發類似的可擴展性解決方案，為潛在客戶打開一個新世界。通過為 dApp 提供跨不同區塊鏈的互操作性訪問，Polygon 的元宇宙平台是市場上領先的跨鏈網絡之一。

此外，Polygon 的網絡是 P2E 元宇宙加密貨幣項目的熱門選擇，這得益於其容量大、交易速度快和成本低，使遊戲網絡能夠為 GameFi 粉絲提供出色且負擔得起的用戶體驗。

為什麼要購買 MATIC？

原生 MATIC 代幣管理 Polygon 的生態系統。該貨幣用於支付交易費用和獎勵那些向平台提供支持的網絡驗證者。MATIC 代幣持有者還可以選擇在平台上質押代幣，隨著價值的增加而獲得被動收益，並使用代幣實現快速、廉價的國際匯款。

Polygon 已經成為世界領先的區塊鏈生態系統之一。它與 Ethereum 的互操作性幫助客戶解決了過去困擾 Ethereum 的歷史可擴展性問題。

隨著 Polygon 解決方案的用例在 2023 年繼續增長MATIC 代幣的潛力是巨大的。0.909795 美元的當前價值對於希望在未來幾年內獲利的投資者來說具有極高的價值，使其成為現在最值得購買的加密貨幣之一。

Metacade 的平台將在 2023 年蓬勃發展，使其成為現在的絕佳投資

元宇宙加密貨幣項目一直是穩健的投資，提供巨大的收益，尤其是在牛市期間。由於加密貨幣市場目前處於熊市狀態，低價的代幣為長期投資者提供了極好的潛在利潤。

其中最好的是 MCADE，它在預售階段看起來被嚴重低估。這對投資者來說是個好消息，因為它允許他們在 MCADE 在交易所上架之前，以低廉的價格獲得元宇宙最令人興奮的項目之一。當前預售價格為 0.013 美元，預售結束時將上漲至 0.02 美元。一旦 MCADE 上交易所，它就會飆升，這使其成為現在最值得購買的加密貨幣之一。