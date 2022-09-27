本週展示了 Bitcoin 在被稱為貨幣之前還需要走多遠的路

本週初的頭條新聞是英鎊跌至歷史最低點，此前新首相 Lizz Truss 宣布將推出一系列減稅措施。

投資者擔心這會削弱人們對英鎊的信心，拋售使英鎊貶值至 1.03 美元的歷史低點。頭條新聞充斥著關於世界末日式的舉動、英鎊的未來以及它對未來意味著什麼的討論。

這讓我意識到一件事—— Bitcoin 在被認為是健全的貨幣形式前，還需要走多遠的路。

如下圖所示，英鎊下跌近 7%，跌至 1.03 美元，然後反彈至現在的 1.07 美元。

TradingView 的英鎊/美元圖表

Bitcoin

另一方面，如果我們看一下 Bitcoin 的每日回報率，7% 的跌幅只是輕鬆平常的一件事。為說明這一點，我繪製了 Bitcoin 在去年的每日回報率。事實上，僅去年一年 Bitcoin 就有 23 次的每日波動幅度為 7% 或以上（11 次向下，12 次向上）。

顯然，對於貨幣或價值存儲，這是完全不可接受的——這正是為什麼至少暫時不能將 Bitcoin 視為這兩者的原因。而且它還有很長的路要走。

我一直堅信 Bitcoin 擁有強大的力量，但現在宣布它是一種有信譽的價值儲存手段簡直是荒謬的。圍繞英鎊暴跌 7% 的混亂局面比什麼都能夠說明這一點。7% 的波動幅度幾乎不可能會成為加密貨幣世界的頭條新聞。

今年夏天我去薩爾瓦多時，我親眼目睹了 Bitcoin 的局限性。市民報告說對波動感到不安，許多人安裝了他們的本地 Chivo 應用，從而立即將通過業務收到的任何 Bitcoin 轉換成美元，這樣他們就不必承受波動。

你只需要一個統計數據就可以確定 Bitcoin 還要走多遠的路：世界上最大的加密貨幣從不到一年前（2021 年 11 月）的歷史最高點下跌了 70%。想像一下，如果將其 100% 歸咎於 Bitcoin 並把它稱為價值存儲？這很簡單，這從客觀上就是錯誤的。

Bitcoin 的波動性下降了嗎？

我繪製了如下圖表，以百分比表示，Bitcoin 的所有每日變動可以追溯到 2014 年。結果顯示，波動性並沒有大幅降低。

然而，Bitcoin 只是在最近兩年——新冠疫情時代——才真正成為主流。在此之前，它在很大程度上是一種在互聯網深奧角落運作的小眾資產。因此，就波動性下降而言，未來幾年可能是最重要的時期。

有一點是肯定的，目前英鎊的波動正在造成混亂，這恰恰表明了 Bitcoin 要實現其成為一個信譽良好的價值存儲目標還有很長一段路要走。

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