尋找整體最佳的低價加密貨幣來購買始終是一項棘手的任務，每天都有許多新項目進入加密貨幣世界。不過，低價加密貨幣項目是受歡迎的投資選擇，因為低代幣價格通常意味著它們具有為投資者帶來巨大回報的高潛力。

哪個低價加密貨幣最值得投資？

在嘗試確定要添加到您的投資組合中的最佳低價加密貨幣項目時，需要考慮不同因素，並且在某些方面，這種體驗類似於尋找強大的低價股票。任何高質量的低價加密貨幣的最重要元素是代幣的效用性，因此審查用例和原生代幣的作用至關重要。

以下是低價加密貨幣專家認為的十大最佳低價加密貨幣項目，每個項目都提供了區塊鏈技術的創新應用，並為早期投資者提供了賺取巨額利潤的機會：

AltSignals（ASI） Metacade（MCADE） BitTorrent（BTT） Dogecoin（DOGE） Basic Attention Token（BAT） Ripple（XRP） Tron（TRX） Shiba Inu（SHIB） Cardano（ADA） Cronus（CRO）

AltSignals ——令人難以置信的下一代交易信號供應商

什麼是 AltSignals？

AltSignals 是一個專注於為其用戶提供高質量交易信號的項目——包括加密貨幣交易者和其他市場的交易者。該項目目前最著名的可能是其市場領先的 AltAlgo™ 產品，該產品已幫助 AltSignals 以令人難以置信的 64% 的成功率提供了超過 1,500 個交易信號。

AltSignals 團隊繼續突破極限，為用戶提供一流的體驗，並在他們希望構建下一代交易信號平台—— ActualizeAI 時推出 ASI 代幣。

ActualizeAI 將使用最新的機器學習方法，包括自然語言處理（NLP）和強化學習，以便為用戶提供巨大的競爭優勢。ASI 是確保早期使用 ActualizeAI 產品的關鍵，它還使持有者能夠加入專屬的 AI Members Club，從而有機會獲得獎勵並為產品的開發做出貢獻。

投資 AltSignals 的原因是什麼？

對於一個具有高折扣代幣的預售項目來說，擁有現有用戶群幾乎是聞所未聞的，但 AltSignals 已經擁有 50,000 名用戶，而且 4.9/5 的 Trustpilot 評級表明該團隊具有強大的交付能力。

該團隊做出了許多精明的戰略決策，包括如果社區認為有利，將引入回購和銷毀機制。投資界對 ASI 預售的巨大興趣不足為奇，因為 AltSignals 項目可能是一個注定要大放異彩的難得機會。

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Metacade ——為遊戲購買的最佳低價加密貨幣

什麼是 Metacade？

Metacade 是 GameFi 領域的一個項目，它正在使用該項目的原生代幣 MCADE 構建一個全面的遊戲生態系統。Metacade 遊戲生態系統的核心是世界上最大的邊玩邊賺遊樂中心，這將使該項目能夠迎合大量不同的遊戲風格。

該項目包括一個廣泛的獎勵系統，使用戶不僅可以通過玩遊戲獲得獎勵，還可以通過其他有利於更廣泛生態系統的活動獲得獎勵，例如與社區互動或撰寫遊戲評論。

同樣引起分析師注意的是 Metagrants 計畫，該計畫允許開發人員向 Metacade 社區推銷他們的遊戲創意。然後，MCADE 持有者可以投票決定資助這些項目，幫助指導未來游戲生態系統的發展方向。

為什麼應該考慮購買 Metacade？

由於 MCADE 代幣提供的巨大效用，Metacade 低價加密貨幣項目被認為是最佳低價加密貨幣之一。隨著生態系統用戶群的增加，MCADE 的購買壓力可能會顯著增加，這對於那些能夠及早購買的投資者來說可能意味著巨大的回報。

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BitTorrent ——最佳文件共享低價加密貨幣

什麼是 BitTorrent？

BitTorrent Crypto 項目是一項旨在將區塊鏈技術的力量與世界知名的 BitTorrent 協議相結合的倡議。該項目由 Tron Foundation 開發，利用區塊鏈的去中心化特性，試圖創建一個更安全、更私密、更高效的共享和傳播數字內容的平台。

BitTorrent Crypto 的核心是使用一種名為 BTT 的低價加密貨幣，旨在激勵用戶共享自己的帶寬和存儲資源，以換取加密貨幣形式的獎勵。這創建了一個強大的點對點網絡，使用戶能夠快速、安全地共享大型文件，而無需依賴中心化服務器，這是該低價代幣的一個引人注目的用例。

借助 BitTorrent Crypto，用戶可以享受更快的下載速度、更可靠的文件共享和更好的隱私，同時還可以因貢獻而獲得獎勵。通過利用區塊鏈技術的力量，BitTorrent Crypto 代表了點對點文件共享發展的重要一步，為用戶提供了一個更安全、更高效的共享和傳播數字內容的平台。

為什麼要考慮購買 BitTorrent？

BitTorrent 擁有超過 1 億用戶的龐大用戶群，這使 BTT 在採用和潛在網絡效應方面具有顯著優勢。低價加密貨幣 BTT 也已經集成到幾個熱門的 Torrent 客戶端中，例如 uTorrent 和 BitTorrent，這使得用戶可以輕鬆開始賺取和使用該代幣。

BTT 的持有者認為，該代幣在 BitTorrent 生態系統中具有明顯的效用性，如果用戶量增長，這可能會產生自我維持的網絡效應，參與的用戶越多，低價加密貨幣 BTT 就會變得越有價值。

Dogecoin ——支持社區的最佳低價加密貨幣

什麼是 Dogecoin？

Dogecoin 是第一個出現的迷因幣，創始人 Billy Markus 於 2013 年啟動了該項目，作為對 Bitcoin 社區嚴肅性的回應。從那時起，Dogecoin 就開始了一段不可思議的旅程，多年來一直保持在加密貨幣市值排行榜的榜首，證明了無數批評者的錯誤。

Dogecoin 是一種數字資產，其主要用例是作為法定貨幣的替代品，儘管採用速度緩慢，但 Dogecoin 在加密貨幣支付領域表現良好。儘管該項目不支持智能合約，而這一成功部分歸功於熱情支持新持有人和用戶的令人難以置信的社區。

DOGE 是大多數購買低價加密貨幣的投資者在加密貨幣錢包中會擁有的代幣，並且鑑於全球數字貨幣的增長，這個項目可能會在某些時候脫離低價加密貨幣類別，因為它在未來幾年將超過一美元。

為什麼要考慮購買 Dogecoin？

Dogecoin 是加密貨幣領域新手的完美低價加密貨幣，因為其龐大的社區以支持和歡迎的程度而聞名。這意味著隨著對低價加密貨幣和整個市場的認識的增長，Dogecoin 可能成為一個看到巨大增長並為持有者鎖定巨額利潤的項目。

Basic Attention Token ——使用數字代幣獎勵創作者

什麼是 Basic Attention Token？

Basic Attention Token 是一個項目，旨在獎勵創作者製作的內容和用戶選擇觀看的廣告。為實現這一目標，該項目使用原生代幣 BAT 作為所需數字支付的交換媒介。

Basic Attention Token 通常被認為是擁有所有低價加密貨幣中最強大的產品之一，即 Brave 瀏覽器。這與 Google Chrome 和 Microsoft Edge 競爭，並促進 BAT 代幣從廣告商到用戶以及從用戶到內容創建者的長期分配。

只有最佳低價加密貨幣才有像 BAT 這樣強大的用例，但毫無疑問，雖然該項目可能是數字代幣的驚人用途，但它處於競爭激烈的市場中，很難參與競爭。

為什麼要考慮購買 Basic Attention Token？

BAT 代幣是 Basic Attention Token 向用戶發放加密貨幣獎勵的方式中絕對關鍵的一部分，因此投資者可以預期，隨著 Brave 瀏覽器用戶數量的增加，BAT 代幣的價值也應該隨之而增加，因為平台運作需要更多代幣。

考慮到這一點，BAT 是最佳低價加密貨幣的有力競爭者。該項目將面臨從科技巨頭手中奪取市場控制權的挑戰，但即使是龐大的瀏覽器市場的一小部分也足以讓 BAT 的價格飆升。

Ripple ——銀行用例的最佳低價加密貨幣

什麼是 Ripple？

Ripple 是一種基於區塊鏈的支付協議和數字貨幣，旨在徹底改變人們在全球範圍內轉賬的方式。Ripple 成立於 2012 年，已迅速成為金融行業使用最廣泛的區塊鏈平台之一，儘管與美國證券交易委員會存在爭議。

Ripple 網絡的核心是 XRP，它是用於促進網絡交易的原生代幣。XRP 代幣旨在成為一種快速高效的跨境資金轉移方式，交易只需幾秒鐘，費用遠低於傳統支付方式。

Ripple 通過其企業用例以及專注於與 TradFi 機構合作而不是與它們對抗，因此從許多低價加密貨幣項目中脫穎而出。Ripple 與全球 300 多家銀行和金融機構建立了合作夥伴關係，其中包括 Santander 和 American Express，它們使用其技術來促進跨境支付。

為什麼要考慮購買 Ripple？

長期以來，XRP 一直被認為是最佳低價加密貨幣之一，它可能代表著區塊鏈技術發展向前邁出的重要一步，提供了一種快速、安全和高效的方式以在全球範圍內轉移資金。Ripple 背後的技術被廣泛認為是金融行業的一項重大創新，有可能在未來幾年改變我們匯款和收款的方式，如果該項目能夠在今年戰勝美國證券交易委員會的訴訟，那麼 XRP 可能不再是低價的加密貨幣。

Tron ——娛樂產業最佳低價加密貨幣

什麼是 Tron？

Tron 是一個基於區塊鏈的去中心化娛樂平台，旨在徹底改變互聯網用戶消費和共享數字內容的方式。Tron 由 Justin Sun於 2017 年推出，旨在創建一個更高效、去中心化的娛樂產業，讓內容創作者和消費者可以直接互動，而不是依賴大公司中間商。

Tron 網絡的核心是 TRX，是用於推動平台的加密貨幣。TRX 通常被認為是一種熱門的低價加密貨幣，因為它在激勵內容創建者和消費者參與 Tron 生態系統，以及促進網絡上的交易和其他活動方面具有很大的作用。

Tron 平台為內容創作者提供一系列工具和服務，包括內容分發平台、眾籌平台、社交媒體平台等。它還提供了一個高速、低成本的區塊鏈網絡，每秒可處理多達 2,000 筆交易，使其成為世界上最快的區塊鏈網絡之一——這也解釋了為什麼 Tron 經常被認為是最佳低價加密貨幣。

為什麼要考慮購買 Tron？

該領域的許多人認為 Tron 和 TRX 代表了娛樂行業的一項重大創新，為內容創作者和消費者提供了一個去中心化和簡化的平台，以便彼此互動。

該項目有許多支持者聲稱，考慮到目前在該平台上工作的開發人員數量，TRX 是最佳加密貨幣，但由於市值高，相對於一些處於早期項目，很難將 TRX 視為最佳低價加密貨幣。

Shiba Inu —— Ethereum 上的頂級迷因幣

什麼是 Shiba Inu？

Shiba Inu 是追隨 Dogecoin 腳步的眾多迷因幣之一，該項目還以 Dogecoin 能夠做到的方式，建立了一個充滿熱情的追隨者社區。Shiba Inu 於 2020 年才創建，但在社交媒體平台上像野火一樣蔓延，成為一個傑出的項目，同時由於其高供應量，繼續成為低價加密貨幣。

SHIB 以低價加密貨幣形式存在可能是該項目成功的原因之一，但它也成功地轉向了去中心化金融平台，為代幣增加了效用性。該項目的長壽很大一部分是團隊在戰略支點上交付能力的結果，這是希望購買低價加密貨幣的投資者應該考慮的一個優點。

為什麼要考慮購買 Shiba Inu？

SHIB 很可能仍然是與 Dogecoin 並列最受新手歡迎的低價加密貨幣，這使其比需要更多研究和理解的更複雜項目具有巨大優勢。

SHIB 也比 Doge 有優勢，因為在 Ethereum 網絡上允許它使用智能合約，而智能合約允許它轉向 DeFi。如果它能夠繼續取得迄今為止的成功，隨著區塊鏈隨著時間的推移變得越來越主流，可能會有越來越多的用戶湧入購買低價加密貨幣，持有者可能可以獲得巨大回報。

Cardano ——投資第 1 層協議的最佳低價加密貨幣

什麼是 Cardano？

Cardano 是一個去中心化區塊鏈項目，被許多分析師認為是值得投資的頂級加密貨幣。它由 Ethereum 聯合創始人之一 Charles Hoskinson 創立，旨在解決早期區塊鏈技術的主要局限，例如可擴展性。

Cardano 使用一種獨特的持有量證明共識算法，被稱為 Ouroboros，該算法旨在比 Bitcoin 和 Ethereum 使用的工作量證明算法更節能，這使其成為更可持續的區塊鏈選項，更低資源密集型，減少碳足跡。這有助於推動許多生態友好型項目進入 Cardano，例如幫助實現碳信用額度平衡，這可能是 Cardano 在所有主要中心化交易所中都具有特色的一個優點。

Cardano 擁有多層架構，將交易分類帳與運行智能合約的計算層分開。這允許更大的靈活性和可擴展性，因為每個層都可以獨立更新而不會影響其他層，並且導致一些人建議它適合具有高計算程度的項目，例如元宇宙遊戲平台或類似項目。

Cardano 還旨在促進一個區塊鏈平台與另一個區塊鏈平台之間的互操作性，允許在不同網絡之間無縫傳輸加密資產和數據。這是通過使用側鏈實現的，側鏈是可以與主 Cardano 區塊鏈通信並有助於提高效率的獨立鏈。

為什麼要考慮購買 Cardano？

Cardano 非常注重可持續性，旨在比許多其他區塊鏈項目更節能、更環保。隨著環境問題在金融界變得越來越重要，這可能會使 Cardano 成為優先考慮可持續性的投資者的一個有吸引力的選擇，並將 ADA 列為最強低價加密貨幣股票之一。

該項目擁有專門的開發人員團隊和強大的支持者社區，他們積極致力於改進項目並為其技術開發新的應用；這意味著從粉絲代幣投資者到電動汽車司機，ADA 有各種各樣的支持者，這意味著 Cardano 有潛力在未來幾年繼續發展和發展。

Cardano 的多層架構和對互操作性的關注，使其成為比該領域的許多其他區塊鏈項目更通用的區塊鏈項目，這意味著它可以通過在廣泛的行業和應用中使用的潛力看到購買壓力。隨著區塊鏈行業的不斷擴張，儘管 Cardano 的市值相對較高，但這種多功能性可能使 Cardano 成為尋求長期投資的投資者的寶貴資產。

Cronos ——加密貨幣交易所使用的最佳低價加密貨幣

什麼是 Cronos？

大多數加密貨幣交易所使用所謂的“交換代幣”來幫助在其平台上提供流動性，而 Cronos 是流行的加密貨幣交易所 crypto.com 的交換代幣。該交易所擁有各種加密貨幣，例如粉絲代幣、加密遊戲、出售虛擬土地的項目等等——因此 CRO 具有很大的效用性。它還允許質押代幣以獲得加密貨幣獎勵，因此持有 CRO 代幣具有很大的吸引力。

事實證明，crypto.com 交易所非常受歡迎，雖然他們尚未像 Binance 的 Binance Smart Chain 項目那樣發佈自己的區塊鏈平台，但他們在加密貨幣領域受到了非常重視。

為什麼要考慮購買 Cronos？

由於交易所擁有龐大的用戶群，CRO 通常被認為是頂級加密貨幣項目之一。獎勵用戶質押的代幣為持有人的投資提供了另一個投資維度，並且隨著 crypto.com 提供越來越多的數字資產，看到代幣的價格隨著時間的推移而上漲是很自然的。

低價加密貨幣是一項不錯投資嗎？

低價加密貨幣可以是一項不錯的投資，前提是這些項目以與低價股票等其他相同的投資方式提供真正的潛力。最有希望獲得巨大收益的低價加密貨幣通常處於早期階段，但最重要的是項目的基本面。

結論——最適合現在購買的低價加密貨幣是什麼？

很明顯，選擇最佳低價加密貨幣進行投資很困難，但 AltSignals 顯然比大多數項目高出一個層次，它擁有龐大的現有用戶群和 ASI 預售中處於低谷的代幣價格。

加密貨幣常見問題解答

哪些低價加密貨幣將在 2023 年爆發？

最佳低價加密貨幣有很多競爭者，而且有這麼多低價加密貨幣項目，我們可以預期會有不止一個在 2023 年看到巨大的增長。雖然 SHIB 是頂級加密貨幣的有力候選者，但 AltSignals 的 ASI 預售看起來是 2023 年實現利潤最大化的最佳低價加密貨幣之首。

哪個加密貨幣具有上漲 1000 倍的潛力？

許多最佳低價加密貨幣都認為自己是目前最好的加密貨幣項目，但絕對最佳低價加密貨幣可能是像 AltSignals 這樣的項目，它具有很高的潛力和非常低的整體市值。

低價加密貨幣值得購買嗎？

大多數投資者都在尋找低價加密貨幣項目來補充平衡投資組合。許多低價加密貨幣投資者認為，他們可以通過投資低價加密貨幣來賺更多的錢，但這也取決於項目的整體市值。

低價加密貨幣是什麼？

低價加密貨幣一詞並不僅僅指幾分錢的加密貨幣，而是通常指代幣價格低於一美元的加密貨幣項目。由於代幣供應量也會影響項目的總市值，所以市面上出現了各種各樣的低價加密貨幣——粉絲代幣、專注於電動汽車充電支付行業的項目，甚至還有金融機構將其資產代幣化為數字資產的代幣，幾乎每個領域都有低價加密貨幣。

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