2023 年能讓你發大財的 11 種元宇宙加密貨幣

隨著 2023 年的到來，它帶來了投資於某些頂級元宇宙加密貨幣的機會，無論是短期或長期持有。儘管加密貨幣大崩盤已全面 重置 了價值，但正在出現的投資機會卻從未像現在這樣好。

2023 年將帶來一些最佳元宇宙加密貨幣的收益崛起，無論是新的還是舊的。雖然一些較舊的元宇宙加密貨幣項目可能需要更長的時間才能恢復到曾經的高峰，但較新的元宇宙項目有現實機會在 2023 年看到巨大的收益。

元宇宙的未來

2022 年對於整個加密貨幣領域的項目和平台來說是 艱難 的一年。元宇宙代幣在 2021 年底飆升，但在 2022 年上半年陷入困境。

非同質化代幣（NFT）損失的價值幾乎與 Bitcoin 等同質化代幣一樣多。儘管如此，2023 年 Web3 領域有望實現 創紀錄 的增長，因為 GameFi 將爆炸式增長 ，使 NFT 和元宇宙項目的價值隨之上漲。

遊戲正日益成為我們文化中不可或缺的一部分，全球遊戲市場到 2025 年將 超過 2500 億美元就是證明。隨著元宇宙、線上遊戲和 GameFi 的邊玩邊賺錢機會的日益普及——一些頂級元宇宙加密貨幣正在準備成為財富製造者。

11 個頂級元宇宙加密貨幣機會

Metacade（MCADE）——社區運行 GameFi 中心 Decentraland（MANA）——虛擬世界建造者 Quint（QUINT）——精品 NFT 市場 Sandbox（SAND）——虛擬世界創造者 MetaHero（HERO）——現實世界資產掃描儀 Axie Infinity（AXS）——生物對戰遊戲 NFT Worlds（WRLD）——受 Minecraft 啟發的開放世界 Star Atlas（ATLAS）——科幻 MMORPG 遊戲 Illuvium（ILV）——開放世界 RPG 遊戲 Wizardia（WZRD）——奇幻魔法 RPG 遊戲 Lucky Block（LBLOCK）—— NFT 彩票遊戲

1. Metacade（MCADE）——最受矚目——社區運行的 GameFi 中心

Metacade 的預售剛剛開始，它是將於 2023 年躍升的最新、最令人興奮的頂級元宇宙加密貨幣之一。 Metacade 是一個由社區驅動的虛擬遊戲中心，用戶可以在這裡塑造遊戲的未來.

邊玩邊賺遊戲是 Metacade 的核心，但遊戲玩家可以通過多種方式賺取更多收入，包括發布熱門遊戲、撰寫評論、參加最新的遊戲錦標賽和質押。有了從所有這些貢獻中獲利的額外激勵，大部分財富將直接流向遊戲玩家自己，而不是公司。

獎勵將以遊戲的原生代幣 MCADE 形式提供。

Metacade 社區成員將能夠實時交流，就遊戲的更改和改進進行討論和投票。該平台的一個重要補充是 Metagrants，能資助遊戲開發者，將他們的想法變為現實的資金來源。成員將對遊戲提案進行投票，獲勝者將獲得資金以將他們的遊戲變為現實。

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2. Decentraland（MANA）——虛擬世界建造者

Decentraland 是最初的元宇宙空間之一，讓用戶有機會購買和擁有數字土地。然後，他們有能力以自己希望的任何方式建立這片土地，例如通過創建遊戲或市場來產生收入來源。也可以將土地出租給他人。

作為頂級元宇宙加密貨幣所在地之一，Decentraland 贏得了良好的聲譽和忠實的追隨者。然而，加密貨幣的崩盤使 Decentraland 的價值從歷史最高點大幅下跌，並使其虛擬土地的價格超過了市場目前似乎可以容忍的價格。

3. Quint（QUINT）——精品 NFT 市場

Quint 是 2023 年最值得擁有的最佳元宇宙加密貨幣中最獨特的一個，因為它尋求以新穎的方式融合元宇宙和現實世界。與許多其他頂級元宇宙加密貨幣項目一樣，它允許用戶在 NFT 市場上買賣， 質押 自己的代幣，並通過遊戲來賺錢。除此之外，它還舉辦超級質押活動，玩家可以獲得現實世界的獎勵，例如酒店住宿和餐廳折扣。

Quint 還將創建一個精品市場，讓用戶可以選擇打印、裝裱和交付 NFT，這樣人們就可以在現實世界中使用他們的數字 NFT。

4. SandBox（SAND）——虛擬世界創造者

與 Decentraland 非常相似，Sandbox 是一個數字世界，用戶可以在其中購買和建造自己的土地，讓用戶自行決定如何使用土地。

在老牌投資者 SoftBank 的支持下，並與遊戲公司 Atari 和製作公司 Lionsgate 合作，Sandbox 旨在創造獨特的世界（例如“Hellboy”主題項目），用戶可以在其中探索、建造、交易，並以其他方式利用自己認為適合的途徑來賺取數字代幣 SAND。

5. MetaHero（HERO）——現實資產掃描儀

MetaHero 是 2023 年值得擁有的頂級元宇宙加密貨幣名單中的獨特補充。它希望通過創建世界上最大、最真實的元宇宙資產庫來改變元宇宙的外觀。

為實現這一目標，MetaHero 將掃描現實世界中的物體和人物，以使元宇宙盡可能逼真。這意味著，您將擁有一個與您一模一樣的化身，而不是數字化創建的化身，並且能夠購買和交易與現實世界中的物品完全相同的物品。

6. Axie Infinity（AXS）——生物對戰遊戲

這款以 Pokemon 為靈感的遊戲讓用戶能夠在 Sky Mavis Studio 創建的數字世界中擁有、升級和戰鬥他們自己的專有生物，這些生物被親切地稱為 Axies。

完成宇宙中的任務和其他活動可以獲得玩家獎勵，然而你每天可以賺取的金額是有限制的，這導致了資產出租的 爭議 。儘管加密貨幣崩盤削弱了該遊戲的價值和受歡迎程度，但它的代幣仍然被認為是最值得擁有的元宇宙加密貨幣之一。

7. NFT Worlds（WRLD）——受 Minecraft 啟發的開放世界

這個頂級元宇宙加密貨幣來自一個開放世界的遊戲，其靈感來自超級流行的 Minecraft，為玩家提供熟悉的感覺、控制和遊戲機制。通過各種不同的“世界”，用戶可以從大量地圖中進行選擇，以探索、建造並與其他用戶互動。

他們可以創建遊戲或市場，然後用遊戲中的商品交換現實世界的價值。雖然與 Minecraft 沒有正式關聯，但它將允許跨平台兼容性，這意味著任何擁有 Minecraft 賬戶的人也可以訪問 NFT Worlds。

8. Star Atlas（ATLAS）——科幻 MMORPG 遊戲

Star Atlas 提供了一個巨大的多人遊戲元宇宙，玩家必須在三個獨特的派系中選擇一個，爭奪領土和資源的控制權。該遊戲結合了 MMORPG 的廣闊世界和 GameFi NFT 的賺錢機會，讓玩家有機會在參與戰鬥、製作和公會戰時賺錢。

玩家可以影響戰鬥的結果或在自定義的宇宙飛船中探索科幻宇宙，以找到具有現實世界價值的遊戲資產。

9. Illuvium（ILV）——開放世界 RPG 遊戲

Illuvium 將 Axie Infinity 的生物養成世界與開放世界角色扮演遊戲相結合，用戶可以在其中探索充滿活力和美麗的風景，完成任務並發現名為 Illuvials 的生物。Illuvials 有自己的職業、能力、長處和短處，並且有超過 100 個生物，將它們全部收集起來需要一些時間。

它們還可以與自定義皮膚和其他收藏品一起在用戶之間進行交易，以換取 ILV 代幣。由於僅發行了 1000 萬個代幣，ILV 的價值有機會隨著遊戲受歡迎程度的提高而增加，從而使 Illuvium 成為價值可能飆升的頂級元宇宙加密貨幣之一。

10. Wizardia（WZRD）——奇幻魔法 RPG 遊戲

緊隨其後的是 Wizardia，這是一款流行的奇幻 RPG 遊戲，用戶可以在其中創建自己獨特的角色，提高他們的等級，升級他們的裝備，努力成為終極巫師。該遊戲不僅提供美麗的視覺風格，還提供狂野的 PvP 和 PvE 戰鬥，用戶必須使用策略和力量來攀登遊戲頂級法師的排行榜並獲得 WZRD 代幣。由於加密貨幣崩盤導致該代幣價格下跌，Wizardia 提供了進入最佳元宇宙加密貨幣世界的折扣優惠。

11. Lucky Block（LBLOCK）—— NFT 彩票遊戲

Lucky Block 是一種不同類型的 NFT 遊戲，採用彩票風格，用戶有機會贏得頻繁的獎金獎勵，其中包括大獎，包括世界杯比賽門票和豪華汽車。

憑藉其與區塊鏈相關的彩票，玩家可以放心，獎金分配更加均勻和公平，但要獲得高價物品，您需要購買他們的 Platinum Roller’s Club NFT，這是由他們提供的更值錢的一款 NFT。

2023 年及以後的頂級元宇宙加密貨幣

2022 年的加密貨幣崩盤使許多最佳元宇宙加密貨幣的價值受到打擊，這可能對其在 2023 年達到新高的能力產生負面影響。幸運的是，較新的元宇宙項目（例如 Metacade ）並沒有與加密貨幣崩盤的負面影響有所關聯，使其比其他元宇宙加密代幣有更好更快的升值空間。

作為一個 GameFi 中心，用戶可以在其中進行互動並通過各種遊戲和操作（例如測試、撰寫評論、分享創意和質押）賺取 MCADE 代幣，Metacade 很容易成為讓您在 2023 年及以後發大財的最佳投資機會之一.

它將成為遊戲愛好者和遊戲開發者的首選之地，他們將聯繫並創造元宇宙遊戲的未來。Metacade 提供的空間應該會隨著人們蜂擁而至而迅速擴大知名度和價值。

目前正在全面展開 9 個階段的預售，在初始階段以 1 美元的價格可購得 125 個 MCADE 代幣，但隨著每個階段的購得率下降，代幣將變得更加珍貴，最終 1 美元只能購得 50 個 MCADE。預售中只提供 14 億個代幣出售，因此它們很可能會快速售罄。建議趁早參與，以獲得這個元宇宙遊戲機會的最佳價值。