2023 年值得投資的 7 大元宇宙遊戲

元宇宙遊戲不斷擴展並變得更加先進。該技術將玩家與新的賺錢機會和線上探索沉浸式景觀的新方法聯繫起來，這使它們成為最搶手的投資機會之一。

本文將根據投資潛力討論並評估最佳元宇宙遊戲：

Metacade（MCADE） Axie Infinity（AXS） Gods Unchained（GODS） Decentraland（MANA） Enjin（ENJ） The Sandbox（SAND） Star Atlas（ATLAS）

1. Metacade（MCADE）

在 2023 年所有元宇宙遊戲中，最佳的投資機會是 Metacade 。Metacade 正在區塊鏈上構建最大的遊樂中心，提供一系列不同的街機風格遊戲，每個遊戲都具有邊玩邊賺（P2E）機制。玩家可以參加 PvP 錦標賽，並通過在這些經典街機遊戲中不斷升級來獲得經濟獎勵。

除此之外，Metacade 將成為整個 GameFi 社區的中心樞紐。該平台提供了一個與其他遊戲玩家見面並發現最新趨勢的場所，玩家通過為社區提供有用的資訊，將獲得 MCADE 代幣作為獎勵。

Metacade 的核心是社區驅動。社區可以訪問付費的測試角色，幫助在新遊戲正式發布之前發現任何錯誤並優化遊戲玩法。Metacade 用戶可以獲得對遊戲開發過程的獨特見解，並將獲得在 Web3 中開展職業生涯的跳板。

為什麼要購買 MCADE？

Metacade 直接通過其 Metagrants 計劃支持元宇宙遊戲的開發。Metagrants 將被授予最受歡迎的區塊鏈遊戲，這有助於提升 GameFi 領域的整體創新水準。

MCADE 代幣也是全新的，最近在預售期間，僅三週就吸引了價值 112 萬美元的投資。MCADE 目前的價格僅為每個代幣 0.01 美元，並有可能在 2023 年 Metacade 完全發展時攀升至 1 美元以上。

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2. Axie Infinity（AXS）

Axie Infinity（AXS）是一款基於 Ethereum 區塊鏈的數字收藏卡牌遊戲。Axies 是獨特的虛擬寵物，具有不同的技能、統計數據和背景故事。玩家可以在遊戲中不斷收集這些動物並提高它們的等級。

Axie Infinity 元宇宙遊戲被描述為是 Pokemon 和 Tamagotchi 的混合體。與這兩款遊戲一樣，Axie Infinity 已被證明在世界各地的遊戲玩家中都非常受歡迎。2021 年 10 月，Axie Infinity 吸引了超過 200 萬的每日用戶，使其成為區塊鏈上使用最廣泛的去中心化應用（dApp）之一。

Axie Infinity 是首批使用非同質化代幣（NFT）來創建基於區塊鏈的遊戲的遊戲之一。眾所周知，Axie Infinity 在 2018 年推出時推動了 GameFi 運動，AXS 代幣已成為市值排名前 50 的加密貨幣。

為什麼要購買 AXS？

Axie Infinity 是原創區塊鏈遊戲之一，採用獨特的設計開發。Ronin 橋是專為 Axie Infinity 構建的 Ethereum 側鏈，用於提高遊戲與區塊鏈的兼容性。

隨著時間的推移，AXS 代幣有望從熊市低點中完全恢復。AXS 的價格目前為 6.31 美元，歷史最高價為 166 美元—— AXS 代幣有可能隨著時間的推移重新回到高位，使其成為 2023 年排名第二的最值得投資元宇宙遊戲。

3. Gods Unchained（GODS）

Gods Unchained 是一款線上策略遊戲，玩家可以交易 NFT，升級牌組，並與其他玩家競爭以獲得勝利。Gods Unchained 元宇宙遊戲利用 P2E 機制，在玩家贏得戰鬥並擴大 NFT 武器庫時，向他們提供經濟獎勵。

該項目由經驗豐富的團隊領導，其中包括 Chris Clay，他是 Magic: The Gathering Arena（MTGA）的前遊戲總監。Gods Unchained 的運作方式與 MTGA 類似，增加了擁有自有數字資產和玩家綜合財務獎勵的額外好處。

自 2018 年開發以來，Gods Unchained 吸引了大量粉絲。該遊戲已售出數百萬張個人交易卡，並於 2021 年 11 月推出了該平台的原生代幣 GODS。

為什麼要購買 GODS？

Gods Unchained 是一款成熟的元宇宙遊戲，具有相對較新的代幣。GODS 代幣是在 2021 年牛市結束時推出的，因此目前 0.1997 美元的價格並不能準確反映其價值。

隨著更廣泛的加密貨幣市場在下一次牛市之前復甦，GODS 可能會大幅上漲並進入價格發現階段。眾所周知，牛市會為新代幣帶來拋物線式上漲—— GODS 將從這一初始爆發中受益，並且已經成為一款廣泛使用的元宇宙遊戲。

4. Decentraland（MANA）

Decentraland 是一款元宇宙遊戲，允許用戶購買數字土地並構建獨特的應用和體驗。MANA 代幣用作 Decentraland 平台上的交換媒介，使玩家能夠獲得 LAND 代幣——代表虛擬房地產地塊的獨特 NFT。

用戶可以在自己購買的 LAND 上建造任何自己喜歡的東西，包括藝術畫廊、突擊課程、會議室，以及幾乎任何可以想像的東西。由於用戶可以完全控制 Decentraland 平台上的資產，因此可以通過多種方式探索創作和獲利。

Decentraland 通過在遊戲的基礎上支持用戶生成的內容 （ UGC ）來推動元宇宙遊戲的擴展。該平台允許任何人在元宇宙中買賣數字資產，降低進入數字房地產的門檻，並鼓勵通過更大的個人控制來增強用戶體驗。

為什麼要購買 MANA？

由於其獨特的機制，Decentraland 可以幫助增加元宇宙技術的採用。該平台可以為希望創建虛擬體驗的個人內容創建者和企業提供服務。這使得通過互聯網與其他人互動的全新方式成為可能，隨著時間的推移，這種方式可能會越來越受歡迎。

MANA 代幣目前的價格為 2.00 美元，它似乎被低估了。專家預測，隨著元宇宙被更廣泛地採用，MANA 在未來幾年將獲得顯著收益，使其成為 2023 年最值得投資的第四大元宇宙遊戲。

5. Enjin（ENJ）

Enjin（ENJ）是一個基於區塊鏈的平台，可促進元宇宙遊戲的開發。該平台旨在讓遊戲內數字資產的創建、管理和交易變得更容易。任何人都可以在 Enjin 上輕鬆創建 NFT，因為該項目提供了一套工具來使該過程簡單直觀。

Enjin 還提供了一些專門開發的獨特功能，以改善元宇宙遊戲中的用戶體驗。ENJ 代幣被鎖定在平台上創建的 NFT 中，為遊戲玩家提供即時流動性。此功能可以以低成本進行即時交易。

為什麼要購買 ENJ？

GameFi 的人氣持續增長，而 NFT 技術仍然是行業的基礎。Enjin 可以通過提高 NFT 在許多不同區塊鏈遊戲中的交易速度和透明度，來幫助優化許多區塊鏈遊戲的用戶體驗，這使其在更廣泛的 GameFi 生態系統中具有重要價值。

ENJ 代幣目前的價格為 0.247987 美元——低於 4.82 美元的歷史高點。Enjin Network 有望擴大其遊戲生態系統，ENJ 代幣將受益於高需求和價格上漲。ENJ 是一個值得投資的頂級項目，因為它直接支持元宇宙遊戲的發展。

6. The Sandbox（SAND）

The Sandbox 允許用戶創建他們自己的數字世界，並探索其他玩家創造的大量遊戲體驗。與其他專注於戰鬥和主動遊戲玩法的元宇宙遊戲不同，The Sandbox 鼓勵玩家探索風景、與朋友講故事並建立自己的世界。

The Sandbox 專注於 UGC，讓每個人都可以更輕鬆地構建遊戲資產。用戶可以在幾乎沒有或沒有編程經驗的情況下創建遊戲，這有助於隨著時間的推移提高遊戲開發的創新水準。

由於 The Sandbox 專注於 UGC，因此被比作 Minecraft。Minecraft 是有史以來最受歡迎的 PC 遊戲，這反映了人們對 The Sandbox 提供的體驗類型的廣泛需求。

為什麼要購買 SAND？

SAND 是允許用戶在平台上買賣遊戲資產的交換媒介。 The Sandbox 是一款流行的元宇宙遊戲，在 2022 年 3 月吸引了超過 200 萬活躍用戶，預計該平台將隨著時間的推移繼續增長。

以 0.413 美元的價格計算，SAND 的價值有望在未來幾年顯著增長。因此，它是 2023 年最值得投資的元宇宙項目之一。

7. Star Atlas（ATLAS）

Star Atlas 是一款以太空為背景的未來主義元宇宙遊戲。元宇宙使用虛幻引擎，這有助於提供可以讓玩家沉浸其中的 3D 世界電影畫面。玩家可以探索宇宙並征服新的挑戰，以及使用購買的土地和可交易資產建造整個城市。

可以使用 ATLAS 代幣購買、出售和升級 NFT。可交易物品包括宇宙飛船、船員、地塊和其他可用於增強遊戲體驗的物品。該遊戲利用 P2E 機制向所有玩家提供具有財務價值的獎勵。

為什麼要購買 ATLAS？

Star Atlas 於 2021 年推出，此後成為元宇宙遊戲中的知名平台。該平台擁有獨特的體驗，讓玩家沉浸在外太空中，提供引人入勝的情節和高級的畫面，以及全面的財務獎勵。

預計 ATLAS 的價值將從其當前價格 0.00292817 美元大幅增長。它絕對是 2023 年最值得關注的元宇宙遊戲之一，因為在這個價格上的投資隨著時間的推移可能會產生巨大的回報。

Metacade：2023 年最值得投資的元宇宙遊戲

MCADE 代幣預售 在其測試階段非常迅速地售罄。MCADE 的起價為 0.008 美元，在預售期間逐漸上漲至 0.02 美元。由於 Metacade 有可能在未來幾年內成為最大的加密貨幣項目之一，因此 MCADE 預售可能是 2023 年最大的投資機會。

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