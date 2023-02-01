頂級元宇宙加密貨幣項目 Metacade（MCADE）和 Decentraland（MANA）2 月份價格預測

有一件事正在變得清晰：傳統遊戲在未來將無法與元宇宙加密貨幣項目相提並論。高級遊戲體驗與綜合財務獎勵的結合簡直是革命性的，並導致了對該領域頂級項目的一些看漲價格預測。

Metacade（MCADE）和 Decentraland（MANA）的價格預測在 2023 年看起來非常出色。問題是，MCADE 或 MANA 的價格預測會推高嗎？

目前最好的投資機會是元宇宙遊戲項目

近年來，頂級元宇宙加密代幣取得了重大進展。Decentraland（MANA）從發布之日到 2021 年的歷史最高點（ATH）上漲了 200 多倍。現在，一種名為 Metacade 的全新元宇宙加密貨幣處於早期投資階段，看起來準備好在未來幾年採取類似的舉措。

隨著更廣泛的加密貨幣市場開始從長期看跌趨勢中復甦，MANA 價格預測開始顯得看漲。在這種趨勢下，MANA 價格預測顯著下降，MANA 代幣從其 ATH 中損失了 90% 的價值。

相比之下，Metacade 在未來幾個月看起來非常樂觀。MCADE 代幣最近啟動了預售活動，在極短的時間內吸引了價值超過 450 萬美元的投資。

MCADE 現在看起來已經成熟，可以在其代幣預售結束後產生重大收益——但它能漲到多高？它能否翻轉 MANA，成為 Web3 中最有價值的元宇宙加密貨幣項目之一？

什麼是 Decentraland（MANA）？

Decentraland 是一個巨大的虛擬現實元宇宙，允許用戶買賣數字房地產。在 Decentraland 購買的地塊是完全可定制的，這意味著用戶可以在虛擬現實地圖中創建他們喜歡的任何類型的數字體驗。

由於專注於用戶生成內容（ UGC ），Decentraland 已成為領先的元宇宙加密貨幣項目。世界被劃分為不同的區域，讓任何人都可以獲得各種各樣的不同體驗，包括拉斯維加斯式的賭博、NFT 藝術畫廊和邊玩邊賺遊戲。

2023 年 Decentraland 價格預測：MANA 會達到 2 美元嗎？

MANA 價格預測預測未來幾個月趨勢逆轉。雖然 MANA 在價格大幅下跌後發現自己遠低於 1 美元大關，但 MANA 價格預測將 2 美元的阻力位作為今年的關鍵價格目標。

什麼是 Metacade（MCADE）？

Metacade 正在努力成為最令人興奮的鏈上遊樂中心。這是一個元宇宙加密貨幣平台，將提供越來越多令人興奮的邊玩邊賺遊戲體驗，以及令人信服的賺錢機制，使該平台在 Web3 用戶中非常受歡迎。

Metacade 項目完全由社區驅動，其主要目標是成為所有遊戲玩家和加密貨幣愛好者的熱門社交中心。它旨在獎勵忠實的內容創作者，將用戶與工作機會聯繫起來，並在其發展過程中直接為區塊鏈遊戲的未來提供資金。

毫無疑問，Metacade 在未來的增長方面具有不可思議的潛力。作為一個利用區塊鏈技術的綜合元宇宙加密貨幣平台，與當前急需重組的遊戲行業相比，它有能力提供更好的用戶體驗。

MCADE 如何運作？

Metacade 將為其用戶提供休閒和競技遊戲體驗。用戶將能夠單人遊戲，通過關卡取得進步，並嘗試打破遊樂中心的高分，甚至可以參加付費參賽錦標賽，有機會贏取豐厚的 MCADE 獎品。

此外，Metacade 擁有先進的激勵結構，可為 GameFi 創意創建一個行業領先的中心。用戶將能夠賺取 MCADE 代幣，通過分享他們的見解、發布遊戲評論以及與其他用戶互動，而內容創作者的貢獻將直接獲得獎勵。

對於希望在 Web3 中開啟職業生涯的用戶，Metacade 的 Work2Earn 功能將提供寶貴的服務。從 2024 年開始，Metacade 將為全職招聘廣告整合一個加密貨幣求職版塊。在此之前，該項目還將旨在提供兼職工作和遊戲測試機會，用戶可以在其中賺取以加密貨幣支付的收入。

2023 年 Metacade 價格預測：MCADE 會達到 1 美元嗎？

Metacade 的獨特功能使其成為一個定義明確且全面的元宇宙加密貨幣平台。它提供比絕大多數 GameFi 項目更廣泛的服務，這讓許多人猜測它可以通過市值成為前三名的元宇宙。

那麼，2023 年看起來像是 MCADE 開始騰飛的一年。Metacade 平台將向公眾推出，預售將完成，MCADE 代幣將在交易所上市。考慮到這一點，MCADE 可能會獲得 50 倍的收益並迅速達到 1 美元大關。

MCADE 與 MANA 價格預測：哪個增長更多？

儘管近年來 MANA 價格預測一直看漲，但它似乎不太可能克服 MCADE 的預期飆升。MANA 價格預測將預測 Decentraland 獲得 4 倍收益，而 MCADE 預計至少會產生 50 倍的回報。

隨著時間的推移， Metacade 可以與周圍頂級的元宇宙加密貨幣項目相媲美。要參與其中，請前往 Metacade 網站並在預售結束前購買盡可能多的 MCADE 代幣。在 Metacade 的預售期間，價格將從 0.008 美元上漲至 0.02 美元，專家預計 2023 年將上漲至 0.20 美元。