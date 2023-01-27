TRON 價格預測：TRX 和 MCADE 準備在 2023 年暴漲。現在是投資的好時機嗎？

Tron（TRX）的價格預測看起來在未來很強勁，現在可能是投資該代幣的好時機。然而，一個名為 Metacade（MCADE）的全新項目可能是未來幾年表現最好的代幣。

根據最近的報導，MCADE 的收益潛力遠高於 Tron 的價格預測，這意味著現在是在價格開始上漲之前進行投資的好時機。

Metacade 看起來是 2023 年最值得購買的加密貨幣

加密貨幣市場可能會在 2023 年開始回暖，當不可避免的趨勢逆轉發生時，Tron 和 Metacade 準備好變得熱門起來。2022 年價格全面下跌，許多替代加密貨幣價值縮水 90% 以上，但這兩種代幣為未來做好了準備，現在是投資的好時機。

“逢低買入！”是 Web3 中的一句俗語。在熊市低點，投資者獲得回報的潛力最大，這是現在是投資 TRX 和 MCADE 的好時機的一個關鍵原因。雖然 TRX 已經存在了一段時間，但 MCADE 是一個全新的 GameFi 平台，在最近幾週引起了廣泛關注。

在 MCADE 的初始預售階段，僅在九個多星期內就籌集了價值 350 萬美元的資金。該項目在社交媒體上的關注度增加了一倍，看來隨著時間的推移，它有望成為區塊鏈遊戲領域的領軍人物之一。

什麼是 Metacade（MCADE）？

Metacade 是第一個由社區驅動的遊樂中心，也是 Web3 中同類平台中最大的。它將提供許多不同的邊玩邊賺遊戲，旨在成為 GameFi 所有事物的中心樞紐。

該項目提供先進的加密貨幣賺取機制和大量的獨特功能。用戶將能夠訪問區塊鏈遊戲中一些最有價值的創意，包括最新趨勢和充分利用遊戲體驗的技巧。

Metacade 還旨在直接支持 GameFi 領域的擴展。Metagrants 計劃將允許遊戲開發商向社區提交投資建議，社區將投票決定哪些新遊戲是最好的。獲得最多選票的開發者將獲得早期資金，以支持新街機遊戲的開發。

MCADE 如何運作？

Metacade 的邊玩邊賺遊樂中心將提供休閒和競技遊戲。遊戲玩家可以通過無盡的關卡取得進展並試圖打破他們的高分，或者通過在 Metacade 主辦的付費參賽錦標賽中與其他用戶進行正面競爭來獲得 MCADE 代幣。

除此之外，Metacade 還將獎勵為社區做出貢獻的用戶。Create2Earn 功能將激勵平台上的內容創建，包括遊戲評論、與其他用戶的互動或分享有關區塊鏈遊戲領域的最新資訊。

Metacade 還推出了一項名為 Work2Earn 的創造就業機會的功能。這將把它的社區與 Web3 中的有償職位機會聯繫起來，從兼職到全職職位。當加密貨幣求職版塊於 2024 年上線時，用戶可以申請臨時工作、自由職業或全職職位。

MCADE 會在 2025 年達到 5 美元嗎？

2023 年，Metacade 平台將開始向社區提供其遊戲，MCADE 代幣也將在 IDO 之後上架去中心化交易所（DEX）。預計這將提振對 MCADE 的需求，專家預測未來幾年將出現一些看漲的價格走勢。

MCADE 預售對於那些想知道現在是否是投資的好時機的人來說是個好時機，因為價格不太可能再次如此低。到 2025 年，MCADE 可能達到 5 美元，這將是預售結束時的價格上漲 250 倍。這種價格走勢類似於其他主要 GameFi 平台所取得的收益，例如 2021 年的 The Sandbox，而 Metacade 看起來將在很大程度上效仿。

什麼是 Tron（TRX）？

Tron 的價格預測並不像 Metacade 那樣樂觀，因為該平台已經存在了好幾年。儘管如此，Tron 是一個領先的第 1 層區塊鏈網絡，可以以較低的用戶成本支持大量交易，因此該項目在未來幾年處於有利地位。

Tron 價格預測：TRX 會在 2025 年達到 0.50 美元嗎？

在 2025 年，Tron 價格預測預測將創下歷史新高。TRX 生態系統繼續發展，Tron 空間中正在建設更多新項目。預計在 2024 年 Bitcoin 減半事件之後將出現另一個加密貨幣牛市，這應該會吸引更多用戶加入 TRX 生態系統。

2025 年，Tron 價格預測為 0.50 美元。這將是當前價格的 10 倍收益，現在是投資 Tron 的好時機。

現在是投資 MCADE 的好時機嗎？

MCADE 預售是投資的好時機，這是肯定的。在預售結束時，價格看起來會飆升，與 MCADE 的未來價值相比，當前價格可能看起來很小。 Metacade 的未來潛力巨大，Tron 的價格預測也看漲，現在是投資的好時機。

但是，在預售過程中，MCADE 的價格從 0.008 美元上漲到 0.02 美元。投資者以盡可能低的價格購買 MCADE 的時間有限，因為在每次融資輪售罄時，MCADE 的價值都會提高。趁現在還不晚，迅速參與進來，因為 Metacade 看起來已準備好在 2023 年及以後大放異彩。

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