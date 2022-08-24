TrueFi 訪談：後 Terra 世界的無抵押貸款

我們不要粉飾：過去的六個月是加密貨幣大屠殺。

宏觀環境已經停止合作，市場暴跌，投資者將避險情緒推向極端。然而，雖然加密貨幣本身就掉鏈子，但還是有一個重要的區別。

Three Arrows Capital 和 Celsius 等過度槓桿化的參與者，其倒閉是席捲整個行業的螺旋式蔓延浪潮的一部分，它們在很大程度上是 CeFi 或中心化金融公司。

Celsius 將自己標榜為一家銀行，但實際上更像是一家高風險的對沖基金。最終，他們的投資是不明智的，破產在所難免。不幸的是，他們的許多客戶沒有意識到自己的資金是如何被使用以及他們的收益來自哪裡。或者，更簡單地說，缺乏透明度。

DeFi

另一方面，DeFi 實際上完全按照計劃進行。多虧了我們稱之為區塊鏈的喧囂技術，一切都像被編碼一樣發生了。追加保證金和清算發生在鏈上，全世界的眼睛可以實時看到正在發生的事情。

另一方面，Celsius 在一個週日晚上發出了一封電子郵件，稱他們突然暫停了提款，剩下的就是歷史了（或者，更具體地說，是未來幾年將要進行的漫長且曠日持久的法庭程序的一部分。在此處向 Mt. Gox 投資者了解更多資訊）。

我與 DeFi 借貸協議 TrueFi 的幕後推手 TrustToken 的聯合創始人兼首席執行官坐下來討論了這個問題以及更多內容。 TrueFi 帶來鏈上無抵押貸款，力求最大限度地提高借款人的資本效率和貸款人的收益率。

是的——你可能注意到“無抵押”一詞。過度抵押現在在加密貨幣中可能很普遍，但現實情況是，該模型在資本使用方面效率低下。

顯然，在信用風險方面存在一個權衡，即是否應該像 DeFi 模型目前所做的對每個借款人一視同仁？ Rafael 和我在播客中展開了一場詳細的討論——值得注意的是，僅在第一年，TrueFi 的貸款額就達到了 10 億美元，沒有出現任何違約。今天，它仍然沒有出現違約。

我們還談到了熊市（無法避而不談的話題，不是嗎？），我們還聊了穩定幣——TrustToken 也有一套穩定幣，包括當今市場市值第 5 大的穩定幣 TrueUSD ，以及 Tether 的儲備情況等等。

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