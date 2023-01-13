Crypto.com 的裁員意味著什麼？加密貨幣寒冬肆虐

關鍵要點

Crypto.com 將裁員 20%，去年夏天裁員了 5%

其他交易所 Coinbase、Kraken、Huobi 和 Swyftx 都在上個月進行了裁員

整個科技行業正在裁員數千人，Amazon、Salesforce、Meta 和 Twitter 只是其中的幾個知名公司

加密貨幣行業錯誤判斷了其對市場價格水準的脆弱性，並表現出狂妄自大

隨著公司在 COVID 期間積極擴張，Bitcoin 的波動性被忽視

Crypto.com 已成為最新一家裁員的加密貨幣公司，週五宣布將裁員 20%。首席執行官 Chirs Marszalek 利用“市場狀況和最近的行業事件”作為裁員理由，這與其他加密貨幣首席執行官所指責的一致，因為熊市繼續出現受害者。

Today we announced the difficult decision to reduce our global workforce by about 20%. — Kris | Crypto.com (@kris) January 13, 2023

裁員潮席捲整個行業

Crypto.com 遠非唯一一家被迫裁員的交易所。 Kraken、Swyftx 和 Huobi 都在上個月進行了裁員。 Kraken 裁員了 30%，澳大利亞交易所 Swyftx 裁員了 40%，Huobi 裁員了 20%。Coinbase 本週早些時候還宣布裁員了 20%，它早在上年 6 月份已經裁員 18%。

然而，受到影響的不僅是加密貨幣公司。整個科技行業都在搖擺不定。Amazon、Twitter、Meta 和 Salesforce 只是其中幾家裁員數千人的知名公司。

眾所周知，科技行業的波動性很大，並且在過去一年中受到利率上升的影響。鑑於如此多的科技公司未能實現盈利，估值往往是通過將未來現金流折算到現在得出的。當利率為零時，這導致了全面的高估值。

然而，隨著通貨膨脹螺旋上升，中央銀行被迫大幅加息。這降低了這些貼現現金流的價值，並降低了公司估值。

加密貨幣行業的蔓延

但加密貨幣也面臨著與宏觀環境不同的鬥爭。當 Marszalek 說“最近的行業事件”時，並不乏醜聞，而最近的一次是 FTX 的驚人崩盤。

該交易所與 Coinbase 和 Binance 並列前三大交易所之一，它的倒閉引發了整個行業的新一波蔓延。

雖然 80 億美元是 FTX 醜聞中丟失的客戶資產數量，但 5 月份的 LUNA 崩盤可能更具破壞性，因為在其不太穩定的穩定幣 UST 的死亡螺旋之後，這個曾經價值 600 億美元的生態系統崩潰了 。

這引發了整個行業的一系列破產和崩盤，包括加密貨幣貸款機構 Celsius 和對沖基金 Three Arrows Capital。

這些醜聞導致了價格暴跌。隨著價格、數量和興趣的下降，以及前面提到的宏觀逆風，加密貨幣公司被迫削減業務以求生存。

Crypto.com 擴張過快

在遠不止 Crypto.com 的批評聲中，有提到該交易所在疫情牛市的熱潮中擴張過快。

“我們在 2022 年初雄心勃勃地發展壯大，以我們令人難以置信的勢頭為基礎，並與更廣泛的行業發展軌跡保持一致。隨著負面經濟發展的匯合，這一軌跡迅速改變，”首席執行官 Marszalek 說。

Crypto.com 的用戶數量迅速增長至 7000 萬。但它在此過程中也有過失誤。2 月，它因 Matt Damon 的超級碗廣告而受到廣泛批評。商業廣告耗資 1000 萬美元，僅四個月後 Crypto.com 就解雇了 5% 的員工，這是一個最大的信號，表明它誤判了牛市的可持續性。

Marszalek 說：“我們去年 7 月進行的裁員使我們能夠度過宏觀經濟低迷期。”

然而，他補充說，“這並沒有解釋最近 FTX 的崩盤，這嚴重地損害了對該行業的信任。正是出於這個原因，在我們繼續專注於審慎的財務管理的同時，我們做出了艱難但必要的決定，進行進一步裁員，以使公司獲得長期成功。”

加密貨幣公司誤判了相關性

儘管這些事件被描述為“不可預見”，但一些分析師指出，考慮到該行業與 Bitcoin 價格的相關性，這是出於風險管理不善。從歷史上看，Bitcoin 的波動性是出了名的，下圖顯示了該行業經歷了多少次回調。

在 COVID 期間有一種看漲情緒，即加密貨幣終於戰勝了這種暴力熊市的趨勢。最終，這是被誤導了，因為大部分擴張都是基於廉價資金和溫暖的打印機。

美聯儲加息將流動性從系統中抽走，風險資產大幅下跌。在風險範圍內，幾乎沒有比加密貨幣更遠的資產了，它被壓垮了。

只需看一眼 2022 年 Coinbase 的股價，就可以了解加密貨幣交易所的發展速度有多快。自 2021 年 4 月上市以來，Coinbase 市值縮水了近 90%。

Coinbase 股價與 Bitcoin 價格的對比圖表充分說明了這些交易所對加密貨幣之神的感激之情。

這種相關性是極端的，Bitcoin 價格下跌與行業交易量和興趣下降相關，最終導致加密貨幣交易所的收入減少。

最後的想法

當然，這一切在事後看來都很好。沒有多少人預測到這種幅度的回調，如上所述，加密貨幣以外的科技行業也受到了懲罰。

儘管 Crypto.com 確實犯了一些錯誤，並且錯誤地判斷了它們對加密貨幣市場整體價格水準和波動的脆弱性，但它們遠非唯一。

宏觀氣候在過去一年發生了不可估量的變化，加息的速度令全球都感到意外。對於加密貨幣來說，這永遠不會是美好的事情，即使撇開所有震撼整個領域的醜聞不說。