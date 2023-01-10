Coinbase 發生了什麼？又有 20% 的員工遭到解僱

關鍵要點

Coinbase 宣布將裁減 20% 的員工，6 月份已經裁減 18% 的員工

該公司的市值低於 100 億美元，較 2021 年 4 月的上市價下跌超過 90%

去年 10 月，當股票交易價格為 63 美元時，首席執行官 Brian Armstrong 就出售了其 2% 的股份。今天的價格是 38 美元

Armstrong 警告稱，加密貨幣市場將有“更多的問題亟需解決”

今年到目前為止，價格已經因通脹有所緩和的樂觀情緒而上漲

哦，天啊。Coinbase 今天宣布，它將再次裁掉大量員工。在周二早上，一篇博客文章中宣布了裁員計劃，其中包括另外 950 個工作崗位。該公司此前曾在 6 月份解雇了 18% 的員工。這意味著在過去六個月中，其 35% 的員工遭到解僱。

“事後看來，回顧過去，我們本應該做得更多。你能做的最好的事情就是，在獲得資訊時迅速做出反應，這就是我們在這種情況下所做的” ——首席執行官 Brian Armstrong 在接受 CNBC 採訪時說。

為什麼 Coinbase 又要裁員了？

在首席執行官 Armstong 出售其 2% 的股份後，我在 10 月份對該交易所的狀況進行了深度剖析。Coinbase 當天的交易價格為 63 美元。今天，它的價格是 38 美元。如果你認為 Bitcoin 很糟糕，那麼 Coinbase 更糟。它現在比上市時的價格下跌了 90% 以上。

它的市值目前低於 100 億美元，在上市首日曾一度達到 860 億美元。

Coinbase 表示，結合其他重組一併考慮，裁員將使運營成本降低 25%。然而，由於裁員，第一季度的運營費用將增加 1.49 億美元至 1.63 億美元。

Armstrong 補充說：“很明顯，我們需要減少開支，以增加我們在每種情況下都做得很好的機會”，然後確認“如果不裁員，沒有辦法做到這一點”，並補充說幾個“成功概率較低”的項目將被關閉。

加密貨幣的情況會變得更糟嗎？

儘管由於積極的宏觀環境和通脹數據，加密貨幣市場今年開局火爆，但 Armstrong 警告說，在 FTX 崩盤後，加密貨幣市場“仍然存在很多恐懼”，並且當涉及到整個行業的蔓延時，可能會出現“更多的問題亟需解決”。

當然，裁員並不僅限於加密貨幣市場。Amazon、Salesforce 和 Meta 等科技公司在過去幾個月裁員了數千人。科技是出了名的不穩定，利潤低是標準，估值來自對未來承諾的貼現，高利率已經懲罰了該行業。

但是 Coinbase 犯了錯誤。考慮到該公司的財富與加密貨幣市場的相關性，Bitcoin 價格明顯缺乏風險管理，這讓他們付出了代價。快速瀏覽一下上圖，可以看出 Bitcoin 價格和 Coinbase 股票的走勢非常一致。

6 月份的第一輪裁員發生在公司斥資 1400 萬美元拍攝 Superbowl 廣告僅四個月後，回想起來，這標誌著加密貨幣市場的頂峰。 FTX 和 Crypto.com 還花費數百萬美元在大型遊戲中投放廣告。Armstrong 在第一輪裁員中也承認公司擴張過快。

加密貨幣的下一步是什麼？

對於加密貨幣，單看這個消息意義不大。這只是一個新聞，強調了過去一年的破壞規模。Coinbase 是該行業的領頭羊，是首家上市的知名加密貨幣公司，當時大多數人預計會有大量公司效仿。

但是市場已經完全改變了。而要反彈，沒有別的辦法：宏觀環境需要緩和，這樣緊縮的利率環境才能放鬆。加密貨幣交易就像一種高風險資產，因此過去十年的寬鬆貨幣政策和基準利率推動了它的蓬勃發展。

現在一切都結束了。但隨著今年年初通脹似乎有所緩和，人們重新燃起對美聯儲可能比原先預期更早恢復“正常”貨幣環境的希望。然後，也只有到那時，加密貨幣投資者才能開始希望在圖表上看到垂直上升。

目前，這是一種觀望態度，美國下一個最重要的通脹數據將於週四公佈。