什麼是 Bitcoin 哈希率？為什麼處於歷史高位？

關鍵要點

Bitcoin 哈希率是為采礦貢獻的計算能力

它不斷創下歷史新高

在電力成本上漲且 Bitcoin 價格下跌的情況下，這擠壓了礦工的盈利能力

總體而言，高哈希率意味著 Bitcoin 網絡健康且更安全

“歷史最高點”是我在談到加密貨幣領域時已經有一段時間沒有使用的短語了。但如果你看，有一些東西會繼續創出更高的高點，那就是 Bitcoin 哈希率。

Bitcoin 的哈希率是指通過采礦為網絡貢獻的計算能力。如下圖所示，它在疫情期間勢不可擋的增長似乎並沒有放緩。但這意味著什麼，為什麼會上升？

什麼是 Bitcoin 哈希率？

任何人都可以在個人電腦上采礦的日子已經一去不復返了。如今，采礦以大型礦池為主，使用專門為此目的設計的專用計算機。

采礦的做法實際上是利用這些計算機來解決複雜的數學難題。一旦解決了這個難題，就可以驗證最新的交易區塊並將其附加到區塊鏈，然後再針對下一個區塊和下一個數學難題重複這一過程。一旦解決了難題並驗證了區塊，負責這項工作的礦工將獲得新創建的 Bitcoin 報酬。

這一切都非常複雜，但重要的是要理解，Bitcoin 的程序是隨著時間的推移而釋放特定數量的 Bitcoin，區塊鏈編碼使得每十分鐘添加（驗證）一個新區塊。

但是隨著越來越多的計算機加入網絡並且哈希率增加，這些難題應該會更快得到解決，這意味著更快的出塊時間和更多的 Bitcoin 被釋放。對嗎？好吧，事情是這樣的。難度調整被編碼到 Bitcoin 中——這意味著加入網絡的計算能力越強，解決這些難題就越難。

不要問我這是如何運作的，因為我甚至不了解 Bitcoin 區塊鏈這個神獸的背後是什麼，但重點是隨著越來越多的礦工加入，難度會增加。

隨著 Bitcoin 變得越來越流行（並且價格上漲），這正是發生的事情。更多的礦工加入了網絡，而今天，這是一個非常先進的過程。十年前，當只有少數礦工存在時，你和我可以拿出我們的筆記本電腦並進行合理程度的采礦。

為什麼處於歷史高位？

哈希率繼續飆升至新高的原因有很多。但最重要的是，礦工的增加導致哈希率攀升。

因此，問題實際上是在問為什麼礦工在 Bitcoin 價格暴跌的情況下繼續加入。這裡有幾個可能的答案。

首先是在疫情牛市期間，采礦設備稀缺，芯片等物品的價格高得離譜。許多礦工在牛市期間訂購了新的采礦設備，但最近才收到設備（或一些，甚至還沒有）。

此外，隨著 Bitcoin 價格的下跌，由於礦工的收入以 Bitcoin 計價，采礦的盈利能力也有所下降。新的采礦設備已經開發出來，售價比以前低，這有助於推高礦工數量。

另一種理論是 Ethereum 合併。這發生在 9 月，當時 Ethereum 從工作量證明過渡到持有量證明，這意味著網絡上的采礦停止了。因此，其中一些失業的 Ethereum 礦工過渡到 Bitcoin 采礦。

更高的哈希率意味著什麼？

哈希率增加的第一個後果顯然是給礦工帶來更大的壓力。更多的競爭和更高的哈希率要求擠壓了他們的盈利能力，尤其是在電力成本上升和收入（Bitcoin 價格）下降的時候。

了解這一點的最佳方式是瀏覽上市采礦公司在整個 2022 年的股價走勢。

從積極的方面來說，Bitcoin 哈希率被認為是網絡的安全指標。哈希率越高，網絡越安全，因此在這種情況下，歷史最高代表了一件好事。

這就是為什麼高哈希率通常受到青睞的原因，因為它意味著健康的網絡。唯一的問題是，礦工們感受到了壓力。