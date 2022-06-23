隨著越來越多的人選擇加密貨幣賭場，加密貨幣賭博在全球範圍內迅速發展起來。與世界其他地區一樣，這一趨勢在歐洲也迅速流行，包括在德國，越來越多的交易者認為當前的政府法規過於嚴格且不可接受。

為什麼越來越多的玩家選擇加密貨幣賭場

加密貨幣賭場玩家的增加很大程度上歸功於一項根本沒有奏效的新賭博法舉措的推出。

例如，修訂後的《國家博彩條約》自 2021 年 7 月 1 日起生效，規定每局遊戲的最高投注額為 1 歐元。然而，雖然許多 線上賭場沒有這個 1 歐元的限制 ，但它們都沒有德國執照。對於當地賭場運營商而言，法律規定了太多其他限制，會讓玩家不得不去別的地方賭博：

運營商有義務向中央聯邦數據庫報告賭徒的遊戲行為，包括他們的存款和賭注。這種監控促使更多的人轉戰加密貨幣賭場——在 庫拉索 等異國島嶼上開展業務的離岸賭場，賭徒可以在這些賭場匿名賭博。

爲了幫助在該領域和加密貨幣方面經驗有限的新玩家進入加密貨幣賭場，線上賭場軟件巨頭 SoftSwiss 為大家帶來便利。

SoftSwiss ——加密貨幣賭場軟件

SoftSwiss 於 2008 年在白俄羅斯成立，最初是為拍賣行開發軟件。然而，自 2021 年以來，該公司主要專注於線上賭場軟件開發。該公司的技術提供了現代、高度靈活的解決方案，讓賭場運營商可以輕鬆地將其集成到他們的平台中。

SoftSwiss 在全球擁有 800 多名員工，其技術目前已集成到數百家線上賭場。

使用 CoinsPaid 管理法定貨幣和加密貨幣

隨著加密貨幣採用率的快速上升以及它在線上賭場中的使用變得越來越流行，SoftSwiss 開始將虛擬貨幣集成到他們的支付模塊中。該團隊還決定開發一款錢包—— CoinsPaid 。

CoinsPaid 錢包的主要特點

兼容性 ：錢包旨在確保支付模塊和賭場之間的接口 100% 兼容。

多幣種支持 ：CoinsPaid 是一個熱錢包，目前支持 25 種虛擬貨幣和 40 種法定貨幣。

無費用 ：用戶無需為賭場交易支付任何費用，相應代幣的礦工費除外。

內置交易所：錢包還內置加密貨幣交易所，支持一鍵兌換所有支持的幣種。

輕鬆進入加密貨幣世界

對於所有第一次接觸虛擬貨幣和加密貨幣賭場的線上賭場訪客來說，SoftSwiss 為他們準備了一個完美的解決方案。

當然，大多數其他錢包也沒有問題。然而，在這裡，大多數人能再次成為“德國米歇爾”，更願意從一個來源獲得一切。在這種情況下，SoftSwiss 為所有線上賭場提供了一個絕佳的一站式服務商店。