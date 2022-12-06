Metacade（MCADE）與 Axie Infinity（AXS）等其他元宇宙項目有何不同？

Axie Infinity 開啟了 P2E 革命，並成為首批 估值達到數十億美元的 加密貨幣遊戲項目之一。但像 Metacade 這樣的新項目正在通過構建 Axie Infinity 成功的基礎來縮小差距。如果您不熟悉 Metacade，本文將為您介紹。繼續閱讀，了解它與 Axie Infinity（AXS）等其他元宇宙項目的不同之處。

什麼是 Metacade？

Metacade 是 Web3 的第一個社區遊戲中心。這是一個虛擬目的地，人們可以在一個地方訪問並嘗試所有最棒的新 P2E 和 GameFi 項目。它也集合了：

競技遊戲錦標賽

抽獎

加密貨幣遊戲和 web3 職位發布

Metagrants 為有抱負的開發人員提供資助

以及更多

人們也可以訪問 Metacade，以多種方式賺取收入。例如，您可以玩 P2E 遊戲、質押 MCADE 代幣，甚至發布引人入勝的內容以賺取更多 MCADE 代幣。

Metacade 如何運作？

Metacade 的生態系統由目前正在進行預售的 MCADE 代幣提供支持。該代幣允許遊戲玩家訪問最好的遊戲、參加競爭性錦標賽以獲得獎品、在網站上發布工作以及與充滿活力的社區聯繫。

人們可以訪問 Metacade 來參與 Web3 遊戲所提供的一切——無論他們的興趣或目標如何。這使它成為生態系統中為數不多的可以為每個人提供服務的項目之一。

該項目的預售之初，1 美元可以購得 125 個 MCADE 代幣，到最後，1 美元的價格只能購得 50 個 MCADE 代幣。這意味著您越早參與越好。

是什麼讓 Metacade 如此獨特？它與 Axie Infinity 等項目有何不同？

現在我們已經介紹了什麼是 Metacade，讓我們看看它與 Axie Infinity（AXS）等其他元宇宙項目有何不同。它通過以下各方面將自己區分開來。

適合所有人

Axie Infinity 和 DeFi kingdoms 等加密貨幣遊戲項目只有一款遊戲可供公眾遊玩。公眾要么喜歡玩那個遊戲，要么不喜歡。如果他們不喜歡這個遊戲，那麼他們將來就不太可能繼續參與這個項目。

Metacade 顛覆了這種模式。它為遊戲玩家提供了訪問各種加密貨幣遊戲和與朋友社交的機會。即使用戶不喜歡他們在 Metacade 中嘗試的其中一款遊戲，他們仍然可以探索許多其他遊戲。

這鼓勵人們一次又一次地繼續回到 Metacade。它還賦予 Metacade 比大多數 Web3 遊戲項目更廣泛的吸引力。

多種賺錢方式

Metacade 為人們在線上賺取外快開闢了新的可能性。它提供了多種方式，確保每個人都能找到適合自己的策略。

例如，遊戲玩家可以參加錦標賽並通過比賽贏得獎金。他們還可以參加抽獎活動，贏取額外的 MCADE 代幣。

非遊戲玩家也將有機會。一個人在不玩遊戲的情況下，可以通過在平台上發布內容或通過質押自己的 MCADE 代幣來賺取收入。

Metagrants

Metacade 團隊還致力於幫助社區成員將他們的偉大創意變為現實。這就是為什麼它致力於為有遠見、有抱負的開發人員提供 Metagrant 資助。

這在兩個方面對社區成員有利。首先，它幫助他們構建更多的 Web3 遊戲項目。其次，它確保 Metacade 始終有源源不斷的新加密貨幣遊戲可供享受。

這是團隊如何以與 Axie Infinity 等項目截然不同的方式思考其發展軌蹟的另一個例子。

早期發展階段

您還可以通過查看 Metacade 所處的發展階段來將 Metacade 與其他元宇宙項目區分開來。像 Axie Infinity 和 Decentraland 等成熟項目的代幣價格已經大幅上漲。

Metacade 的 MCADE 代幣才剛剛開始。該團隊仍在努力完成預售過程。這意味著如果您現在進行投資，您的上漲潛力將比投資 AXS 或 MANA 之類的項目要好得多。

Metacade 是更好的投資——原因如下

Metacade 提供了各種各樣的 Web3 遊戲和許多不同的遊戲方式。它還具有以社區為中心的願景，這應該有助於它積累越來越多的支持，因為它繼續證明自己是領先的新興元宇宙項目之一。

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