是什麼讓 Metacade（MCADE）與 Decentraland（MANA）等其他元宇宙項目如此不同？

Metacade 是一個嶄露頭角的 Web3 遊戲生態系統，它將與許多現有的元宇宙項目競爭，包括 Decentraland（MANA）。

隨著多個元宇宙爭奪注意力，要確定哪些能真正脫穎而出可能還需要時間。但是某些項目，例如 Metacade，正在朝著這個方向邁出一大步。

Metacade 可以在為遊戲玩家提供對 Web3 的訪問方面發揮關鍵作用，並且不同於 Decentraland 等元宇宙項目提供的內容。

探索 Decentraland 元宇宙

Decentraland 是一個由 Ethereum 驅動的虛擬現實平台，您可以在其中購買可以穿越、建造並從中賺錢的土地。在 Decentraland 中構成空間的數字資產是 LAND NFT，不能被替換或複制。

在您自己的 LAND 上，您可以設計遊戲、應用、賭博平台，甚至是三維場景。您還可以為教育和旅遊等行業開發基於 LAND 的服務。每個 LAND 地塊為 33×33 英尺，但沒有設定高度限制。Decentraland 還創建了 LAND 莊園，因此您可以通過連接土地塊更輕鬆地管理您的財產。

這本質上是 Decentraland 元宇宙項目的核心。它是一個基於財產的系統，您可以購買和構建虛擬環境中的房地產。

虛擬房地產平台的問題

虛擬房地產平台的問題在於，它們是專門為貨幣化而創建的。某些虛擬土地（與給定區塊鏈相關的 NFT）正被富有的房地產公司以數百萬美元的價格購買。Decentraland 中的一塊虛擬土地以 240 萬美元 的價格售出，這是一個相當大的數字。但幾乎沒有證據表明，此類購買與任何真實的內在價值相關。

大多數所有者都計劃通過這些元宇宙項目獲利，但沒有提供太多關於如何實現的有價值想法。我們很可能會看到充滿麥當勞和可口可樂廣告牌的元宇宙——誰真的想要這樣？廣告是營銷中的一個重要元素，但它不能成為唯一的用例或投資的主要原因。

元宇宙項目應該旨在以公平的方式回饋網絡參與者，並且需要有內置的獎勵機制。否則，增長是人為的，這種元宇宙項目的長期前景並不佳。

Metacade 元宇宙項目：與眾不同

Metacade 正以多種方式在競爭中脫穎而出。一方面，它不僅僅提供土地。這是一個在線遊戲中心，用戶可以從眾多遊戲中選擇一個來玩，並從中賺取收入。

它也是一個完整的生態系統，而不僅僅是一個買東西的地方。在這裡，Web3 遊戲玩家可以相互聯繫、玩遊戲、質押代幣並賺取收入，而無需“翻轉”一塊虛擬土地。Metacade 將提供遊戲相關角色的招聘啟事，以及 Beta 測試機會和社交功能。

Metacade 提供了多種創收方式，所有這些都是有機收入，因為它與活動相關。社區成員的貢獻會受到獎勵：從分享想法到發布評論和測試新遊戲，每個人都會因自己的支持而獲得報酬。這不僅僅是購買一塊土地並等待其升值。它正著手成為 Web3 遊戲玩家的一個充滿活力和全面的生態系統。

該遊戲平台最終將在未來某個日期過渡到一個 DAO（ 去中心化自治組織 ），以確保決策是民主的，並且遊戲社區可以按照自己喜歡的方式來塑造 Metacade。

Metacade 元宇宙：在很多方面都不同

Decentraland 是一個單一的遊戲，而 Metacade 提供了無數種不同的遊戲，並且會不斷增加。

Metacade 是一個遊戲生態系統，參與者可以在這裡找到工作、網絡、交流和投資新項目，而 Decentraland 則專注於虛擬土地開發。簡而言之，Metacade 是一個完整的遊戲生態系統，具有無限的增長潛力，而 Decentraland 只是一個虛擬土地開發遊戲。

大多數元宇宙目前定價過高且有點飽和。Axie Infinity、Decentraland 和 Sandbox 似乎是富有的個人和組織購買 NFT 的地方，但除此之外，幾乎沒有其他可供選擇的地方。

另一方面，Metacade 以多種方式回饋 Web3 遊戲玩家。只需與社區互動並質押代幣，即可輕鬆在平台上獲得獎勵。它由遊戲玩家構建，為遊戲玩家服務，最終也將由遊戲玩家管理。Metacade 真正致力於其社區。

Metacade 還因其處於預售階段而脫穎而出，並且才剛剛開始，這可能表明其上行價格可能有所突破。目前，他們以 1 美元（每個代幣 0.008 美元）的價格提供 125 個 MCADE。到預售的最後階段，這個價格將上漲到每個代幣 0.02 美元以上——是現在價格的兩倍多。

通過為 Web3 提供全面的遊戲生態系統並有機會儘早參與，Metacade 將自己呈現為一個嚴肅的價值主張。提供的內容遠遠超過以前的元宇宙項目，並且有可能對下一代 P2E 產生巨大影響，非常值得一試。