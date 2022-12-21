Metacade（MCADE）有什麼潛力？它的價格可以在預售中翻倍嗎？

Metacade 看起來將成為加密貨幣世界的大牌。如果您還沒有聽說過該項目，那麼本文是您了解有關 Metacade 的所有知識的絕佳機會。

通過為社區提供廣泛的 邊玩邊賺 功能和各種令人驚嘆的特性，Metacade 看起來注定會隨著時間的推移變得非常流行。目前，它仍然是全新的，因為 MCADE 代幣剛剛啟動了預售活動。然而，它看起來就是會很快變得熱門。請繼續閱讀以了解更多資訊。

什麼是 Metacade？

最大的鏈上遊樂中心

Metacade 是最大的基於區塊鏈的遊樂中心。它將為 GameFi 玩家提供潛在的無限遊戲體驗，涵蓋範圍不斷擴大的邊玩邊賺遊戲，他們可以在這些遊戲中與其他人在線競爭並嘗試打破自己的高分。由於該平台已在基礎層面與區塊鏈集成，Metacade 也允許玩家根據他們的表現獲得 MCADE 代幣獎勵。

在 Metacade 中，技能支付賬單，任何喜歡在玩在線遊戲時賺取加密貨幣的人都將獲得大量增加收入的機會。由於該項目仍處於早期階段，這個元宇宙遊樂中心仍在建設中，但早期跡象表明它可能會成為未來邊玩邊賺遊戲世界的主要參與者。

邊玩邊賺錦標賽

Metacade 平台將舉辦定期錦標賽，供 GameFi 玩家享用。他們可以在許多不同的街機遊戲中相互競爭，該平台還將舉辦 GameFi 生態系統內其他遊戲的比賽。玩家可以參加這些錦標賽，並獲得大量機會來測試他們與其他玩家的技能，從而有機會贏得豐厚的 MCADE 代幣獎品。

事實證明，這類活動在 GameFi 社區中非常受歡迎。玩家通常會尋找對競技遊戲有相同興趣的其他玩家，以獲得更具吸引力的遊戲體驗，而 Metacade 將成為他們見面、閒逛和相互競爭加密貨幣獎品的中心場所。

無需許可訪問的去中心化平台

Metacade 平台建立在 Ethereum 區塊鏈之上。這帶來了各種不同的好處，包括所有玩家的綜合獎勵潛力。Ethereum 也是加密貨幣領域最大的 Web3 生態系統，這意味著其用戶層次高於任何其他網絡。對於希望充分利用“邊玩邊賺”體驗的遊戲玩家，他們可以找到更多志同道合的遊戲玩家來享受這種體驗，同時尋求最大化他們的 MCADE 代幣持有量。

隨著時間的推移，該平台旨在成為一個去中心化自治組織（DAO），將完全控制權交給玩家。Metacade 社區將能夠使用他們的 MCADE 代幣對治理提案進行投票，並對平台本身的未來產生直接影響。

Metagrants

Metagrants 計劃將 Web3 世界中一些最具創新性的遊戲開發人員直接與 Metacade 社區聯繫起來。候選人將提交他們想要構建的邊玩邊賺項目的提案，Metacade 社區將有機會投票選出最感興趣的項目。

社區將有機會為該領域最受歡迎的遊戲項目提供資金，並直接影響 GameFi 本身的未來。由於早期資金對開發者來說至關重要，因為他們尋求在區塊鏈上構建一些最轟動的遊戲，因此 Metacade 社區所扮演的角色對於更廣泛的加密貨幣行業來說將極其重要，並且該項目已經因此吸引了很多人的注意。

做出貢獻並賺取收入

社區是已集成到 Metacade 平台的每項功能的核心。 Metacade 旨在促進社區參與並鼓勵人們在 Web3 世界中結識志趣相投的人，並為最活躍的社區成員提供 MCADE 代幣作為獎勵。您可以通過分享您所知道的關於區塊鏈遊戲的一切來賺取加密貨幣，並且您可以因此發現一些關於如何充分利用您的遊戲體驗的有價值創意。

Metacade 還將展示最熱門的邊玩邊賺遊戲，並將包含大量資訊，供新玩家了解 GameFi 的所有內容。區塊鏈技術提供了傳統遊戲無法比擬的功能，而 Metacade 的使命是通過為新老玩家提供有用的見解，幫助該行業在整個遊戲領域本身不斷擴張。

遊戲測試角色

Metacade 平台將為社區提供獨特的機會來測試全新的基於區塊鏈的遊戲。它將把新的 GameFi 項目與一個準備好利用其所有驚人功能的社區聯繫起來。作為回報，社區可以測試這些新遊戲並在此過程中賺取收入。

通過在正式發布之前獲得一些最熱門的新遊戲，Metacade 社區將有機會為開發過程提供意見。玩家可以向開發者提供回饋，開發者將實施社區可能提出的任何新建議，並修復他們可能發現的任何錯誤。

是什麼讓 MCADE 如此有價值？

對區塊鏈服務的需求不斷增長

在 2016 年至 2021 年間，加密貨幣用戶數量呈指數級增長。早在 2016 年，全球持有加密貨幣資產的人還不到 500 萬。到 2021 年，這個數字增長到近 3 億，你很難找到一個不知道 Bitcoin 和加密貨幣的人。

這種快速的採用率伴隨著一些爆炸性的價格走勢。除此之外，該領域的創新水平也在不斷提高。在同一時間段內，即 2016 年到 2021 年期間，區塊鏈技術的全新應用已經誕生。非同質化代幣（ NFT ）和基於區塊鏈的遊戲只是這些新用例中的其中兩個，但區塊鏈還有助於推動虛擬現實的擴展以及自動記錄環境變化等事情。

隨著區塊鏈技術的範圍和規模不斷擴大，使用去中心化服務和加密貨幣的人數也將增加。區塊鏈技術的受歡迎程度每年都在上升，加密貨幣用戶經常發現自己深深扎根於這種文化，同時利用一種安全高效的方式進行交易，沒有中間商，進入門檻低。

GameFi 的未來

區塊鏈正在席捲遊戲行業。該領域一些最熟練的創新者已將他們的業務轉移到區塊鏈上，因為他們尋求充分利用該技術所提供的功能。Axie Infinity 和 Splinterlands 等遊戲經常吸引超過一百萬的活躍用戶，而 Metacade 似乎是下一個吸引這一級別用戶的人選。

區塊鏈遊戲通常通過虛擬經濟運作，允許玩家直接在平台上買賣數字資產。這些資產是遊戲玩法不可或缺的一部分。通過先進的智能合約和非同質化代幣，玩家可以買賣直接影響他們遊戲玩法的獨特物品。

在購買、銷售和收集遊戲內物品的過程中，會產生同質化代幣流動性，然後可用於支付玩家在遊戲中取得進展的加密貨幣獎勵。通常，邊玩邊賺遊戲也是免費的，這意味著用戶可以輕鬆訪問在線消遣，直接為他們在遊戲中花費的時間提供經濟獎勵。

Metacade：對未來有良好的定位

Metacade 位於許多快速發展的全球行業之間的交叉點。通過為區塊鏈用戶提供獲得加密貨幣獎勵的新方式，並幫助推動 GameFi 領域的擴張，它的未來可能會非常廣闊。

該項目以多種關鍵方式直接服務於邊玩邊賺社區。通過向貢獻有用資訊的玩家提供 MCADE 代幣獎勵，以及隨著時間的推移成為 DAO 的計劃，除了該平台是最大的邊玩邊賺遊樂中心外，還有似乎無窮無盡的功能使玩家受益於區塊鏈。

加密貨幣投資者認為該項目可能是 GameFi 的下一件大事。如果 MCADE 能夠與 Axie Infinity 等該領域的其他主要遊戲相媲美，那麼它的發展等級就非常值得期待。 MCADE 代幣最初發行價僅為 0.008 美元，讓投資者有機會每投資 1 美元即可獲得 125 MCADE。預售僅在有限的時間內有效，在 MCADE 最終向公眾發布之前，該價格將上漲至每個代幣 0.02 美元——是第一階段價格的 2.5 倍。

GameFi 玩家，以及尋找未來幾年可能爆發的下一顆寶石的加密貨幣投資者，都渴望參與其中。MCADE 看起來將在預售期間飆升，漲幅可能高達 200%。這當然是一個值得關注的項目。