隨著 Bitcoin 銀行連續八天上漲，通貨膨脹報告之前的加密貨幣有什麼值得期待

關鍵要點

Bitcoin 連續八天上漲，今年上漲 9.2%

加密貨幣市場的低波動期加上緩和的通脹數據推動價格上漲

最新的 CPI 報告將於週四發布，這將引發波動，並且在上個月的樂觀情緒增強後，這對市場至關重要

替代加密貨幣可能會根據報告劇烈波動，而如果數據低於或高於預期，Bitcoin 可能會擺脫其 18,000 美元大關

Bitcoin 已經連續八天上漲，因為新的一年對於加密貨幣投資者來說已經拉開序幕。

2022 年帶來的只是痛苦和價格暴跌，而 2023 年迄今為止卻恰恰相反。Bitcoin 升至 18,000 美元以上，Ethereum 接近 1,400 美元，年初至今分別上漲 9.2% 和 16.4%。許多替代加密貨幣上漲得更多。

加密貨幣市場的波動性已經降低

宏觀環境正在推動價格上漲。上週我寫了一篇分析緩和環境的文章，但樂觀情緒已經悄悄進入市場，認為通脹可能已經見頂，美聯儲可能會比之前預期的更快地放棄加息政策。

應該指出的是，雖然這是一次不錯的反彈，但算不上是一次猛烈的突破。加密貨幣的波動性是出了名的，過去幾週的市場上出現了一種不同尋常的平靜。

快速瀏覽一下 Ethereum 的每日回報率圖表，可以看出波動率明顯下降。

通脹數據將於週四公布

我在週四早上寫這篇文章，今天下午將發布最重要的美國通脹數據。如果我們現在知道什麼，那就是通貨膨脹數字統治著世界。如果在當前的環境中有什麼會產生波動的話，那就是 CPI 報告。

如上所述，這種緩解性反彈主要是基於通脹緩和，導致人們希望美聯儲將比預期更早地放棄其高利率政策。而一個積極的通脹數據將進一步推動加密貨幣價格。不難想像，如果數字低於預期，則 Bitcoin 將上漲至 20,000 美元，Ethereum 將上漲至 1,500 美元。

當然，另一方面，這個數字也有可能會讓投資者失望。在連續兩個月出現積極的通脹之後，今天下午的退步將對加密貨幣造成沉重打擊，隨著上個月的所有樂觀情緒瞬間釋放，看到它急劇下跌也就不足為奇了。

通脹數字預計為 6.5%。這將比上個月的 7.1% 有所下降。如果這個數字達到 6.7% 或更高，這將是一個重大的失望，加密貨幣可能會自由落體。在這種情況下看到 Bitcoin 跌至 16,500 美元也不要感到驚訝。

該數據將於格林威治標準時間下午 1 點 30 分（美國東部時間上午 8 點 30 分）發布，這是美聯儲 2 月 1 日利率決定之前的最後一份 CPI 報告。

替代加密貨幣顯示出生命跡象

不管 Bitcoin 和 Ethereum 的情況多麼糟糕，替代加密貨幣的情況都要糟糕得多。以下是截至 2022 年 1 月 1 日前 10 大代幣在 2022 年的回報率百分比。

作為標準，這些代幣的波動性要大得多，並且交易起來就像 Bitcoin 的槓桿賭注一樣。因此，今年的躍升也強於排名第一的加密貨幣。

看看今年 1 月 1 日以來排名前 10 位的代幣，儘管基數明顯較低，但其中一些回報是驚人的。請記住，先下跌 90% 再上漲 50% 仍然與從原始起點下跌 85% 相同。一道簡單的數學題，很多投資者都看不懂。因此，過去幾周是積極的，但這仍然是一個被 2022 年的大屠殺徹底摧毀過的空間，需要很長的時間才能恢復。

最後的想法

對於市場來說，這是關鍵的一周，它將真正衡量抗通脹戰鬥進展的結果。央行一直堅稱通脹是頭等大事，隨之而來的利率政策在過去一年壓垮了風險資產。

市場形勢嚴峻，但連續第三個月通脹數據良好，這有可能指向隧道盡頭的曙光。話又說回來，世界現在正徘徊在衰退的邊緣，如果通脹退步，將是高利率和持續通脹的雙重打擊。一如既往，風險資產將感受到痛苦。

加密貨幣投資者只能希望關鍵的 CPI 數字不會超過 6.5%。